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人形機器人產業鏈愈趨壯大，愈來愈多企業加入其中。內地海關總署數據顯示，2026年1月至5月內地工業機器人累計出口86597部，按年增長39.5%，而2025年工業機器人出口按年上升48.7%，出口規模首次超越進口，反映內地的工業機器人市場地位明顯。
股市動向

機器人生活化帶來的投資機遇

經濟不停學
伍禮賢
經濟不停學

　　人形機器人產業鏈愈趨壯大，愈來愈多企業加入其中。內地海關總署數據顯示，2026年1月至5月內地工業機器人累計出口86597部，按年增長39.5%，而2025年工業機器人出口按年上升48.7%，出口規模首次超越進口，反映內地的工業機器人市場地位明顯。

 

　　但隨著更多企業加入、更多產品推出，外界亦漸漸重視其實際應用，期盼他日可完全融入人類的生活當中。而港股市場內，又有哪些上市公司，在貼近生活的人形機器人產品背後，成為其供應商？

 

機器人生活化帶來的投資機遇

人形機器人愈趨普及，可在其產業鏈中尋找投資機會。(Shutterstock)

 

XR業務有望成舜宇未來增長點

 

　　舜宇光學(02382)的產品，被譽為機器人的「眼睛」。該集團為多家人形機器人生產商提供3D視覺模組與深度相機，內媒稱其亦已進入Tesla人形機器人Optimus的供應鏈驗證階段。舜宇的技術壁壘深厚，且客戶多元，隨著機器人對環境感知需求激增，其光學業務有望從「手機供應鏈」的較大業務比重，轉為「人工智能＋機器人零件供應」。筆者相信舜宇屬智能光學行業龍頭，同時亦實行多賽道布局，有關發展走向可望減緩市場對智能手機及汽車行業增長放緩的擔憂，有利舜宇壓制下行風險，估值可望得以重塑。

 

　　在舜宇2025年全年業績中，機器人業務現時屬於XR及其他業務之內，而該板塊的2025年全年收入按年增長20.8%至約85.8億元人民幣。筆者相信，有關板塊的潛在發展機遇龐大，特別是不少廠商盼望透過引進機器人到工業生產工序當中，XR及其他業務有望成為集團未來的新增長點。

 

瑞聲靈巧手系統矚目

 

　　瑞聲科技(02018)專注於機器人的觸覺與動作控制，集團早前於國際電子消費展發布首次全面展示覆蓋執行系統與感知系統的人形機器人解決方案，聚焦手指直線關節、六維力傳感器、整手組裝共研等範疇。外界高度關注瑞聲的靈巧手(Dexterous Hand)系統，其被業界視為「機器人能否融入人類生活」的技術分水嶺。據報，集團的麥克風產品已經向機器人生產商客戶供貨，隨著技術發展愈趨成熟，預料其在機器人產業的重要性將日漸提高。

 

　　瑞聲的2025年全年業績顯示，聲學業務收入約83.5億元人民幣，按年增長1.7%；光學業務收入約57.3億元人民幣，按年增長14.5%；電磁傳動及精密結構件業務收入為117.7億元人民幣，按年增長21.3%。筆者認為上述各分部業務與集團的機器人業務發展存在較大關係，未來有望擴闊瑞聲在機器人領域的受益面。

 

　　上述企業例子，均是人形機器人產業的上游供應商，她們往往能夠同時間與多家機器人生產商客戶存在業務關係，形成穩定訂單與毛利護城河。更重要的是，上游企業不會因為個別機器人生產商客戶的發展成敗而遭受重大打擊，有利分散風險，商業模式具備可持續性。

Tags:#經濟不停學#人形機器人#機器人產業#投資機遇#工業機器人#供應鏈#舜宇光學#瑞聲科技#Tesla人形機器人Optimus#光學零件#靈巧手系統#3D視覺模組#深度相機#觸覺感知#動作控制#XR技術#人工智能#AI#港股市場#內地海關總署#科技創新#智能製造
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