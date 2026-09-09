零食出海｜賣了73.4億！跳出國內內卷，中國零食悄悄在海外「殺瘋了」

最近看到一組數據挺讓人感慨：中國零食前7個月相關出口拿下73.4億的成績，部分區域漲幅超20%。當我們還在討論國內零食行業價格戰、同質化內卷的時候，一大批國內零食工廠，已經悄悄把生意做到了全世界。

國內零食賽道的現狀大家都有目共睹。新品層出不窮，但很多產品大同小異，為了搶市場不停打價格戰，不少品牌和加工廠增長遇到天花板。可把視線投向海外就會發現，屬於中國零食的藍海，正在慢慢打開。

山東、福建兩大零食產業帶，交出的答卷格外亮眼。今年前7個月，山東即食深加工食品出口貨值突破52億元，部分海外市場增幅達到50%；福建泉州休閑零食出口21.4億元，同比上漲22.7%，產品銷往全球超百個國家。兩份漂亮的成績單，背後是兩套完全不同的出海思路。

先說山東，靠一口海味征服全球。 坐擁沿海資源，魷魚絲、烤魚片、蝦乾這類即食海味，本身在國內就很受歡迎。大連旅遊季，海味零食一直都是遊客必買伴手禮，今年旅遊季線下銷售額還實現5%的同比上漲。

但山東的企業沒有簡單把國內貨品直接打包賣到國外，這點是我覺得很值得琢磨的地方。他們沒有「我生產甚麼就賣給外國人甚麼」，而是反過來，看當地人愛吃甚麼，再去開發產品。東南亞喜歡重香料，就研發咖喱蝦乾、香辣海蝦；西班牙偏愛酥脆口感，就開發裹粉魷魚圈、椒鹽魷魚花，適配歐洲消費者口味；針對韓國、俄羅斯市場，也會調整鹹淡、產品形態去貼合當地習慣。

能夠做到快速改款、小步迭代，離不開當地強悍的產業集群。威海聚集近千家水產品加工企業，榮成是全國最大魷魚精深加工基地，完整上下遊鏈條，讓口味調試、包裝改版都可以快速落地。再疊加海關的專線通關政策，通關時間壓縮三成以上，產品可以高效運往韓國、美國、東盟各地。

如果說山東贏在「鮮」，那福建泉州的零食，憑的就是一口「甜」。糖果蜜餞、肉脯、凍乾水果、烘焙糕點，泉州零食矩陣十分豐富。當地有一家軟糖企業海外銷售佔比達到七成，出口地區從15個拓展到41個，前7個月出口2.4億元，同比接近70%的增長。

它的核心邏輯同樣不是低價傾銷，而是「一市場一方案」。亞洲消費者愛清淡果味，就做小巧的輕口味軟糖；歐美市場喜歡重酸重甜，習慣大包裝，就專門做大分量重口糖果。口味、規格、包裝全部按需調整，跳出同質化陷阱。

光有好產品還不夠，渠道才是打通海外的關鍵。泉州聚集了三百多家休閑食品出口企業，形成研發-生產-出口完整體系。有烘焙企業紮根新西蘭、菲律賓、泰國，和本地經銷商深度合作，從零搭建銷售網絡，最終海外業務實現400%的爆發式增長。

現在泉州零食也早已擺脫過去低端代工的標簽，除傳統糖果之外，烘焙、凍乾、肉製品等高附加值品類快速崛起，產品賣到100多個國家，歐美、東南亞市場都在穩步增長。

很多人以為零食出海，無非就是把貨賣出去就完事。看完山東與福建的案例，才明白這份73.4億的成績，是多重條件共同促成的結果。

強大的供應鏈是底座，但更重要的思維轉變：不再拿國內經驗套海外市場，而是以海外消費者需求做反向定制。

還有一套很值得中小企業參考的實操路徑：先啃透一個市場，打磨產品、跑通渠道、驗證盈利模型，成功之後再複制擴張，同時多發展本地合作夥伴，不把命運押在單一渠道之上。

回看整個消費市場，國內競爭已經來到白熱化階段，內卷很難消失，但市場從來不止有國內這一個選項。過去中國制造出海，常常和低價劃上等號，而如今的中國零食，正在用定制化產品、成熟供應鏈，撕掉舊標簽。

當然出海也不等於遍地黃金，海外有法規壁壘、口味差異、渠道門檻，並不是把貨運出去就能夠賺錢。但山東和福建產業帶給行業提供了範本：供應鏈優勢擺在手裏，學會讀懂不同市場的用戶，就有機會找到新的增長曲線。

73.4億只是一個階段性數字，未來，相信還會有更多帶著中國味道的零食，走向全球各個角落。