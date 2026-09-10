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美國 | 債．債．債
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債．債．債

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美國有三種債，國債、公司債（尤其是AI公司的債），以及個人的信貸債。今天（10日）談個人的信貸債。

 

　　昨（9日）文提出過，非農職位大增16.2萬個。筆者已為文指出，這不是真增，而是統計上的「增長」。就算是真大增，亦不能因一個月的增而帶來工資大漲。

 

　　就算是工資真漲了，也不一定讓美國打工仔去斬大件叉燒，而推高物價（通脹）。因為增加了的工資（如有），也可能要拿去填債氹。今天就談這個債氹有多大。

 

　　1. 美聯儲局於其7月的G.19報告中，指出美消費信貸新增181億美元，較6月的新增146億美元有所提高，亦高於市場預期的新增117億美元之數（圖一）。

 

　　2. 這亦將信用信貸推至1.357萬億美元的新高（圖二）。

 

　　3. 汽車和學生總貸款亦持續高企（圖三），總額增至5.186萬億美元，是歷史新高。

 

　　4. 信用卡息亦因為市場資金緊而升至22.15厘（圖四）。

 

　　5. 美聯儲局的target rate（目標利率）心目中目標利率是2厘，但市場的信貸息是睬你都傻企20厘以上（圖五）。

 

　　錢、錢、錢呀，同你有親呀！

 

　　所以，美儲局/美國總統特朗普一定會出陰招去推低今次的美通脹率，使到「加息」不再是逼在眉睫。明（11日）續。

 

債．債．債

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#消費信貸#信用卡息率#美聯儲局#美國經濟#通脹#學生貸款#汽車貸款#利率#個人財務#債#特朗普#G.19報告#加息
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