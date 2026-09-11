造島＋法理服人，中國牢牢掌南海

過去幾年，曾看過不少評論，認為台海很危險，南海更是全球最危險的地方。此種評估並非毫無根據，但不免是從美西方的視野看此問題。台海與南海俱是中國領海，若美國、日本等不在此區域挑釁，又怎會有甚麼危險？

我認為這兩個海域的安全，要作為一個整體去分析。眾所周知，收回台灣才算是正式完結中國延續了近百年的內戰，亦是中國政府必會去實現的目標，中國的外交政策也以此為核心。收回台灣的最大阻力是美國，但中美國力此消彼長，現時若中美在離中國陸地附近用常規武器開戰，連美國的軍方也深信會打不過中國。美國的導彈實力遠落後於中國，不但數量不如，也沒有高超音速導彈，航母若走得近，會被中國設在陸上及南海人工島嶼的「航母殺手」炸沉，離開得遠，飛機受困於續航力，進攻有困難。看看美國在伊朗打得灰頭土臉，便知她軍力出了問題。

美長期隱藏水底潛艇，須提防

不過，我們要明白中國若是開戰，她的底線邏輯必會包含非常充分的計算才會行動。她會把每一種風險都考慮在內，並先加以防範才會動手。既然美國的航母都不敢進入第一島鏈，中國還會防甚麼？我相信是要防長期隱藏於水底的潛艇，尤其是美國擁有的70多艘核潛艇。為何如此？

美國擁有逾70艘核潛艇，不知有多少在南海部署。(AP)

我們可用底線思維，假設美國政府某些人頭腦發熱，真的打過來，接著戰敗了，他們會怎麼辦？常規武器輸了，便惟有考慮用核武，防止他們用核武的不會是道德情操，而是害怕中國有二次核反擊能力。只要美國政府認為無法根本上清除中國的核反擊能力，她便不敢造次。

對美國而言，最難清理的是中國自己能發射戰略核彈直擊美國本土的核潛艇。中國有多少核潛艇，是國防機密，我毫不知情，但據外國研究機構猜測是30多艘，其中大部分可能在南海的水底隱藏著。若不把這些潛艇都找出來，美國便大概率不敢用核訛詐戰略，這也意味著她也未必敢與中國打一場常規戰。沒有美國攪局，台海便和平得多。

中國怎樣才可減低美國發現中國潛艇的概率？重要的一招是阻拒美國的潛艇進入南海。若南海有大量美國潛艇，中國本土也不安全。如何把南海的戰爭風險管控起來？南海本是中國領海，近年的戰略似乎是把管理權更緊的收在自己手中。這有兩招。

中方大量研究說理，法理宣示

第一招是在南海填海造島。中國大規模的吹填建島，在2013年11月啟動，現時在南沙已建了七個島（見表），最大的美濟島有逾5.6平方公里，美濟、渚碧、永暑三島更有機場等設施。另西沙群島有永興島、中建島，皆由三沙市政府管轄，剛剛還完成了羚羊礁第一期工程，這是6公里長、最寬3.5公里的人工島，可以建擁有3公里長的飛機跑道，又有潟湖，可容軍用及民用船隻停泊。此外，西沙的鴨公島亦正在進行，近期中菲爭議焦點的黃岩島，應也在中國的造島計劃中。有了這些人造島，整個海域的感應器會大增，外來潛艇不易躲藏，中國的潛艇則更加安全。

美濟島面積逾5.6平方公里，建有飛機跑道及軍事設施。(AP)

第二招是法理上的宣示。中國有極堅實的法理歷史基礎支持其對南海諸島的主權，但美國等部分國家有理沒理的都會反對。以中國的實力，本來可以不理會她們，但中國是講道理的國家，不行霸道，所以做了大量的研究及說理，堅持以理服人。我過去30餘年，在本欄及其他報章曾多次撰文把歷史證據整理出來，因有考古學家、已去世的南沙專家王恒杰教授的提點，我知道從夏商朝開始，中國已一直在南海有活動，和菲律賓、越南一比，當真不是同一個等量級。

近年內地對南海諸島主權的研究已十分細緻，就以近期菲律賓在攪局的黃岩島為例。1898年美國以2000萬美元從西班牙買下菲律賓，並簽訂了《巴黎條約》，當中便明確把菲律賓群島的西部邊界限定在東經118度，而黃岩島位處東經117度51分，正好在菲邊界以外。美國吞併菲律賓後的第一張官方地圖，在1900年出現，當中也把黃岩島排除在外。

1956年美軍要派驅逐艦到黃岩島考察，其駐台軍事顧問團也先向台灣當局申請，3月12日台灣當局批准了，美軍才可去。

中國海警艦在黃岩島附近向菲律賓漁船射水示警 (AP)

除了黃岩島外，處於菲律賓及台灣之間的巴丹群島近月也頗有爭議。《巴黎條約》劃定北緯20度以南才屬菲律賓，但此群島卻在北緯20度35分以北，一樣不屬菲律賓。網上這方面的資料很多。

當年強制仲裁屬非法，毫無價值

2016年7月12日位於海牙的臨時仲裁庭收過菲律賓付交費用後，日本著名鷹派柳井俊二單方面指派了五名仲裁員去仲裁南海諸島誰屬，中國拒絕參與這仲裁，結果判菲律賓勝，西方媒體便大做文章。但要注意，這個仲裁庭並無法律地位，中國在2006年已指出，根據《聯合國海洋法公約》，領土或領海劃界問題，不可強制仲裁，國際海洋法法庭的前副庭長、奧地利人圖爾克(Helmut Turk)當年及今年都明確表明，上述的臨時仲裁庭只是一些仲裁人以私人身份參加，正式的國際海洋法法庭絕不會為它背書。

10年前，好友法律專家許方中教授已告知我，這個仲裁庭是個「袋鼠法庭(Kangaroo Court)」，即胡亂跳出結論的法庭，毫無價值。但西方媒體卻混淆視聽，絕口不提此「仲裁」的非法性，反把它說成是代表聯合國。

（本文原載於9月11日《香港經濟日報》）