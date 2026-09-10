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《三國演義》裏，諸葛亮坐在城頭彈琴，嚇退了司馬懿十萬大軍，上演了膾炙人口的空城計一幕。如今美國財長貝森特，想把空城計搬到美國，不過看來效果不佳。
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貝森特唱空城計

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　《三國演義》裏，諸葛亮坐在城頭彈琴，嚇退了司馬懿十萬大軍，上演了膾炙人口的空城計一幕。如今美國財長貝森特，想把空城計搬到美國，不過看來效果不佳。

 

　　在過去3個月，美國10年期國債收益率上漲了近50點子，債市拋壓愈來愈重。債券收益率攀升，意味著聯邦政府的發債成本上漲、家庭的按揭利率走高、AI數據中心的建設資金壓力更沉重。預計今年財政部的利息支付費用高達1.2萬億美元，相當於聯邦國防預算和聯邦教育預算之和。作為美國政府財經主管，貝森特下場干預是可以理解的。

 

　　為了震懾市場，貝森特拋出「不對稱信心」，號稱自己掌握比市場更多的資訊（暗示內幕）。面對投機資金的虎視眈眈，貝森特高叫「放馬過來」。然而，市場卻不給面子。10年期國債收益率再升5點子，至4.85%的3年最高紀錄。

 

貝森特唱空城計

面對投機資金的虎視眈眈，貝森特高叫「放馬過來」。(AP)

 

　　美國聯儲局可能上調政策利率、美伊衝突又見升級、能源價格強力反彈、勞工市場表現強勁，債市走弱不難理解。有趣的是，對貝森特的口頭干預（兩個星期裏至少警告四次），交易員似乎不甚介意。

 

　　貝森特作為前對沖基金經理，在整個金融職業生涯中，都是扮演司馬懿角色，甚至通過察言觀色、精密計算和槓桿操作，曾經攻陷過英國諸葛亮、日本諸葛亮的空城，有過亮麗的戰績。這次他成為守城者，需要靠焚香撫琴、城門設疑陣來嚇退攻城者。

 

　　市場都明白，只要政府干預的力度足夠大，資產價格短期的確可能反轉，交易員也不會硬性對抗。可是這次財政部公布的購買長債規模僅60億美元，雖多過預先揚言的40億，但低過市場預期的80億至100億，遠談不上「雷霆萬鈞之力」。而且，伊朗戰事所帶來的能源價格上漲，以及債務負擔和AI集資所帶來的流動性收縮，均非貝森特所能控制。

 

　　美國國債市場近月的拋售，究其根本，還是資金對美國政府控制財政赤字缺乏信心。美國聯邦債務總額已經突破40萬億美元，債務與GDP比率預計今年底衝上126%，赤字與GDP比率更暴漲到7.5%，IMF最常用的兩條財政狀況指標均亮起紅燈，而且看不到特朗普政府有任何改弦易轍的跡象。

 

　　基本面因素不作改變，僅靠市場干預來虛張聲勢，也許可以對短期市場價格有影響，但不可能帶來真正的資產市場穩定。空城計，英倫銀行唱過，日本央行唱過，最終都被貝森特們攻破城池。如今貝森特被迫自己唱空城計，真是歷史的諷刺。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#陶冬天下#貝森特#美國財政部長#美國國債#金融市場#利率#財政赤字#政府債務#債券收益率#特朗普政府#通貨膨脹#能源價格#美伊衝突#勞工市場#市場干預#AI數據中心#經濟政策#財政政策#量化寬鬆#債務與GDP比率
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