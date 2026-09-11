香港人對電子支付早已不陌生，買早餐可以八達通，朋友分帳可以轉數快，網上購物可以信用卡。一百元由銀行戶口轉到另一個戶口，幾秒已經完成。一個始終只值一港元的港元穩定幣，能否帶來額外價值，值得留意。

今年，這個問題開始走向現實。香港《穩定幣條例》去年8月生效，金管局今年4月發出首批兩個穩定幣發行人牌照，近期已有持牌機構推進港元穩定幣，初期面向機構及專業投資者。所以不要因為有個「幣」字，就把穩定幣當成投資。

穩定幣帶有「幣」字，容易與比特幣混為一談。兩者目的其實不同。港元穩定幣設計上維持與港元一比一的價值，並非靠升值吸引人。今天100港元換取100個單位，明天仍值100港元，但「穩定」不等於無風險，最終仍要看背後儲備和贖回能力。

港元穩定幣如未做到現有支付工具做不到的事情，只是多一種付款方法，未必足以改變用家習慣。(設計圖片)

港元變成穩定幣，價值要在交易過程中尋找。同樣一元，如果能縮短結算時間、減少中介和成本，讓代幣化資產直接交收，甚至讓企業少等一天收錢，才算產生實際金融價值。否則，只是換成另一種數碼形式。

手機轉帳看似幾秒完成，背後仍涉及銀行、支付平台和結算系統。穩定幣則把貨幣價值變成可在區塊鏈轉移的數碼資產。如果股票、債券、基金逐步代幣化，貨幣與資產便有機會在同一基建上交易和結算。跨境付款、企業資金管理和代幣化資產交收，可能比買咖啡更能體現用途。

香港反而是個嚴格的試場，食飯分帳有轉數快，搭車購物有八達通，銀行轉帳幾秒完成。穩定幣面對的不是落後系統，而是方便的金融基建。如果不能做到現有工具做不到的事情，只是多一種付款方法，未必足以改變習慣。

對企業而言更實際，一筆交易原要兩天收到錢，新方法能否變成即日；原本經過幾個中介，能否減少；省下的時間和費用，是否足以令人轉用。即使技術可行，如果成本和時間相若，金融上的改變便有限。

當結算加快、成本下降、資金運用改善，甚至原本難以完成的交易開始發生，一元雖沒有變成一元一角，但同一元錢可以做的事已經不同。如今美國穩定幣儲備及監管規則漸明，香港就看應用能否跟上。