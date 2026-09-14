歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
七月
中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經典、名廚、家常食譜窺探時代面貌 中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經典、名廚、家常食譜窺探時代面貌
大型盛事 商場活動
中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經...
推介度：
03/07/2026 - 31/03/2027
06
八月
深水埗DX 設計館｜香港設計中心呈獻《喵遊記—以貓連城 布繫社區》與《尋街・見物—深水埗》展覽 深水埗DX 設計館｜香港設計中心呈獻《喵遊記—以貓連城 布繫社區》與《尋街・見物—深水埗》展覽
節慶活動 商場活動
深水埗DX 設計館｜香港設計中心呈獻《喵遊記—以貓連城 布繫社區》與《尋街・見物—深水埗》展覽
推介度：
06/08/2026 - 02/11/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難
數碼創科

病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　在當今這個手機鏡頭無所不在、演算法決定注意力的時代，一場事件能否被世界看見，往往取決於一段影片能否在幾小時內被數百萬次轉發。尼泊爾近年來的兩次重大事件都深刻證明了這一點。

 

　　病毒影片不再只是娛樂工具，它已成為資訊傳播、輿論動員、國際關注甚至真相爭奪的核心戰場。

 

2025年9月：旅行YouTuber意外記錄一場革命

 

　　2025年9月，尼泊爾爆發了由年輕一代主導的大規模抗議。導火線是政府以「打擊假新聞」為由，突然封鎖包括Facebook、Instagram、YouTube和X在內的26個社群平台。更深層的原因，則是長期累積的貪腐不滿與「Nepo Kids」（權貴子女）炫富影片引發的憤怒。年輕人透過TikTok、Discord和VPN迅速組織起來，走上街頭。

 

　　抗議很快失控。 9月8日，警方開槍導致至少19人死亡；9月9日，抗議者衝進議會，點燃行政大樓，最終迫使時任總理K.P. Sharma Oli辭職。整個過程中，社群媒體既是動員工具，也是記錄工具。

 

　　在這場混亂中，一位原本只是路過的英國旅行YouTuber Harry Jackson（頻道@wehatethecold）意外成為全球最重要的目擊者之一。他騎著摩托車從泰國往英國旅行，9月8日抵達加德滿都時，完全不知道這座城市正在爆發革命。他原本只是想短暫停留，把摩托車運往下一站。結果，他跟著人群走進街頭，用手機拍下了議會燃燒、人群奔逃、互相救助的畫面。

 

　　這段影片在幾小時內獲得數百萬播放，最終在YouTube上超過3000萬次觀看。 Jackson自己說：「我真的見證了歷史……在一次從泰國騎到英國的愚蠢旅行中！」

 

　　他一再強調自己不是記者，只是一個碰巧在場的旅行者。正是這種「局外人」的視角，讓他的素材顯得更原始、更直接，也更容易被國際觀眾接受。

 

病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難

病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難

病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難

 

2026年8月：洪水與真假影片的雙重衝擊

 

　　一年後，2026年8月26日，尼泊爾與西藏交界處發生冰河崩塌引發的特大山洪。泥石流和洪水瞬間沖毀村莊、橋樑、水力發電廠和邊境口岸。截至9月初，尼泊爾死亡人數已超過1,000人，另有約4,000人失踪，其中包括數百名外國人。救援人員在泥漿中挖掘水力發電廠隧道，試圖救出受困工人，場面極為慘烈。

病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難

 

　　這一次，病毒影片再次扮演了雙重角色。

 

　　一方面，真實的災難畫面迅速傳遍全球：監視器拍到的泥牆瞬間吞沒建築和車輛、人們在洪水中拼命奔跑、救援直升機吊起倖存者……這些影片讓國際社會迅速了解災難規模，也推動了援助的到來。

 

病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難

 

　　另一方面，假影片和AI生成內容也大量湧現。有影片被證明是其他國家的舊災畫面被移花接木；有的是用AI生成的「戲劇性」洪水場景，播放量卻輕鬆達到數百萬。尼泊爾政府不得不要求平台刪除部分虛假內容。

 

　　把這兩場相隔不到一年的事件放在一起看，病毒視頻的力量與局限都清晰可見。

 

病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難

病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難

 

　　更重要的是，病毒影片正在重塑「誰有權講述故事」。過去，重大事件由傳統媒體定義；現在，一個碰巧在場的外國人、一個年輕人、甚至一段被演算法選中的監視畫面，都可能成為主導敘事。

 

　　這既是民主化的進步，也帶來了責任真空——當每個人都能成為記者時，誰來核實？誰來承擔後果？

Tags:#尼泊爾#社群媒體#病毒影片#洪水災難#Youtube#TikTok#演算法#公民記者#假新聞#AI生成內容#氣候變化#冰河崩塌#西藏#跨境災難#災難應對
Add a comment ...Add a comment ...
三菱・三井・住友正在摧毀日本？ 舊財閥集團所形成的歷史、人脈、信用與商業網絡
更多改朝換代Digital文章
三菱・三井・住友正在摧毀日本？ 舊財閥集團所形成的歷史、人脈、信用與商業網絡

投票區

政府研重推租置計劃
216
|
0

你是否贊成政府重推租置計劃？

贊成
88%
不贊成
11%
無意見
1%
投票期：2026-09-14 ~ 2026-10-14
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處