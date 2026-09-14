病毒視訊時代的尼泊爾：從街頭革命到洪水災難

在當今這個手機鏡頭無所不在、演算法決定注意力的時代，一場事件能否被世界看見，往往取決於一段影片能否在幾小時內被數百萬次轉發。尼泊爾近年來的兩次重大事件都深刻證明了這一點。

病毒影片不再只是娛樂工具，它已成為資訊傳播、輿論動員、國際關注甚至真相爭奪的核心戰場。

2025年9月：旅行YouTuber意外記錄一場革命

2025年9月，尼泊爾爆發了由年輕一代主導的大規模抗議。導火線是政府以「打擊假新聞」為由，突然封鎖包括Facebook、Instagram、YouTube和X在內的26個社群平台。更深層的原因，則是長期累積的貪腐不滿與「Nepo Kids」（權貴子女）炫富影片引發的憤怒。年輕人透過TikTok、Discord和VPN迅速組織起來，走上街頭。

抗議很快失控。 9月8日，警方開槍導致至少19人死亡；9月9日，抗議者衝進議會，點燃行政大樓，最終迫使時任總理K.P. Sharma Oli辭職。整個過程中，社群媒體既是動員工具，也是記錄工具。

在這場混亂中，一位原本只是路過的英國旅行YouTuber Harry Jackson（頻道@wehatethecold）意外成為全球最重要的目擊者之一。他騎著摩托車從泰國往英國旅行，9月8日抵達加德滿都時，完全不知道這座城市正在爆發革命。他原本只是想短暫停留，把摩托車運往下一站。結果，他跟著人群走進街頭，用手機拍下了議會燃燒、人群奔逃、互相救助的畫面。

這段影片在幾小時內獲得數百萬播放，最終在YouTube上超過3000萬次觀看。 Jackson自己說：「我真的見證了歷史……在一次從泰國騎到英國的愚蠢旅行中！」

他一再強調自己不是記者，只是一個碰巧在場的旅行者。正是這種「局外人」的視角，讓他的素材顯得更原始、更直接，也更容易被國際觀眾接受。

2026年8月：洪水與真假影片的雙重衝擊

一年後，2026年8月26日，尼泊爾與西藏交界處發生冰河崩塌引發的特大山洪。泥石流和洪水瞬間沖毀村莊、橋樑、水力發電廠和邊境口岸。截至9月初，尼泊爾死亡人數已超過1,000人，另有約4,000人失踪，其中包括數百名外國人。救援人員在泥漿中挖掘水力發電廠隧道，試圖救出受困工人，場面極為慘烈。

這一次，病毒影片再次扮演了雙重角色。

一方面，真實的災難畫面迅速傳遍全球：監視器拍到的泥牆瞬間吞沒建築和車輛、人們在洪水中拼命奔跑、救援直升機吊起倖存者……這些影片讓國際社會迅速了解災難規模，也推動了援助的到來。

另一方面，假影片和AI生成內容也大量湧現。有影片被證明是其他國家的舊災畫面被移花接木；有的是用AI生成的「戲劇性」洪水場景，播放量卻輕鬆達到數百萬。尼泊爾政府不得不要求平台刪除部分虛假內容。

把這兩場相隔不到一年的事件放在一起看，病毒視頻的力量與局限都清晰可見。

更重要的是，病毒影片正在重塑「誰有權講述故事」。過去，重大事件由傳統媒體定義；現在，一個碰巧在場的外國人、一個年輕人、甚至一段被演算法選中的監視畫面，都可能成為主導敘事。

這既是民主化的進步，也帶來了責任真空——當每個人都能成為記者時，誰來核實？誰來承擔後果？