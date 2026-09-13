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因為董伯伯去世的原因，本欄將時間快進至香港回歸後的1997年10月21日。
國際評論

董建華驚心動魄的訪英之旅

英倫歲月
范強
英倫歲月

　　因為董伯伯去世的原因，本欄將時間快進至香港回歸後的1997年10月21日。這一天上午，董建華以香港特別行政區首任行政長官的身份，抵達了倫敦希斯路國際機場。

 

　　這一天距離香港末代港督彭定康最後一次返英述職，不過五個月時間。距離香港回歸中國，也才三個多月。香港政權已經移交，此次到機場迎接董建華的不再是英國外交部官員，而是中國駐華大使馬振崗。

 

　　這也是我第一次近距離採訪董建華。相較於彭定康述職時遭遇的冷待，甚至是批評，董建華受到了英國工黨政府、商界和金融城的高規格歡迎。21日當天下午，英國首相貝理雅就在唐寧街10號接見了董建華。次日，董建華又和外相郭偉邦舉行了會晤。

 

麥里浩讚賞董建華

 

　　貝理雅和郭偉邦都對董建華上任三個月的表現給予好評。貝理雅表示：「香港順利交接後，大家都可以放下歷史包袱。」郭偉邦則說：「我們對一國兩制得到實踐深感高興！」而董建華抵達倫敦後，也即刻推進了一連串議題，包括要求英國在香港船民問題上提供合作，並在英國支持下，遊說歐盟給予港人免簽待遇。

 

　　當時，港英時代的英國政要一致給予董建華好評。例如前港督麥里浩就發表了以下言論：「香港的情況似乎進行的很好，這在很大程度上是董建華等人的功勞。我不僅認識他，而且還認識他的父親。我任港督的時候，他是我經常見面的人。我太太和他太太是朋友，她們兩人都對香港藝術節很感興趣。」

 

　　另一位前港督衛奕信亦表示：「我認為董建華已做得非常好，據我所見，他正以一種冷靜、有理智的態度來管理香港。」然而，在英國政商界的讚譽聲中，董建華的訪英之行可謂外弛內張，甚至可以說是驚心動魄，因為此時亞洲金融風暴也已蔓延了三個月。

 

　　1997年7月2日，就在董建華班子剛剛接手香港政務之時，泰銖崩盤引爆金融風暴，並波及到東南亞和韓國，至董建華訪英之時，國際大鱷已經移師香港，香港金融保衛戰拉開序幕。因此，英國各界在為董建華鼓掌之時，其實也是在盯著他能否守得住香港的金融防線，以決定對港策略的下一步棋。

 

董建華驚心動魄的訪英之旅

董建華1997年10月訪倫敦，與當地僑領會談（作者提供）

 

　　董建華在抵達倫敦當天中午，尚未與貝理雅會面，就已先行前往金融城舉行午餐會，在演講時重申捍衛聯繫匯率的決心。倫敦金融界對董建華的提問也是很具體的，例如香港的利率走向問題。他當時回答說：「特區政府只會在需要保衛貨幣穩定時，才會提高利率，而利率的上調也只會是短期，當波動期結束，就會回落。」

 

金融大鱷對本港發起總攻

 

　　董建華接下來解釋了利率問題和港股的未來走勢，實際上是在預告了香港金融保衛戰的結果。23日，他結束訪英之行，即將登上返回香港的飛機。同一天的香港時段，金融大鱷對本港發起總攻，在金管局加息反擊下，聯繫匯率擺脫警戒線，港元轉入強勢。

 

　　香港贏得此次金融保衛戰，為其在回歸後繼續成為全球金融中心奠定了基礎。在董伯伯去世，討論其功過之時，不應忘記兩個重要因素：一是彭定康在任五年只搞政治鬥爭，是導致香港未能及時經濟轉型的重要原因；二是香港回歸之初就遭逢了亞洲金融危機，可謂始料未及。這兩大因素給董伯伯製造了很大的困難，因此港人需要發出更多對他公平的聲音。

Tags:#香港回歸#董建華#香港特別行政區#首任行政長官#中英關係#聯繫匯率#英倫歲月
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