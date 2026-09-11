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歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖日耳門有優勢
娛樂新聞

歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖日耳門有優勢

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　2026/27球季歐洲聯賽冠軍盃正式揭開戰幔，首輪賽事過後，傳統豪門大致順利過關。阿仙奴作客小勝拿玻里、利物浦力克馬德里體育會、皇家馬德里擊敗國際米蘭，而衛冕冠軍巴黎聖日耳門更以6比1大炒斯洛雲巴迪斯拉華，再次展現王者氣勢。

 

　　至於昨晚拜仁慕尼黑面對來自挪威的波杜基林特順利取勝，而曼聯主場迎戰阿塞拜疆冠軍沙巴，同樣成功全取三分。從目前形勢來看，各大熱門球隊大致沒有遇上太大阻礙。

 

　　不過，歐聯如今已進入聯賽階段的新時代，首輪勝負固然重要，卻遠未到決定命運的時候。經過兩個球季的實戰驗證後，各支球隊已逐漸摸索出這套新賽制的生存方式，因此相比過往的小組賽年代，強隊之間的差距反而被進一步放大。

 

　　首輪賽事之中，阿仙奴的表現相當值得關注。

 

　　作客拿玻里向來不是容易完成的任務，但阿迪達的球隊全場控制戰局，最終憑藉奧迪加特在下半場射入致勝球，以1比0帶走三分。更值得留意的是，這已是奧迪加特今季各項賽事第五場比賽中的第四個入球，相比上季長期受到傷患困擾，如今這位挪威中場明顯已回復最佳狀態。 

 

歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖日耳門有優勢

阿仙奴作客拿玻里全場佔據優勢，錄得26次射門並保持零封對手，最終憑奧迪加特一箭定江山，以1比0全取三分，攻守表現極具說服力。

 

　　過去兩季，阿仙奴距離歐聯冠軍其實已經不遠。現時中後場架構成熟，今夏再引入般奴基馬雷斯等即戰力後，整體實力較上季更加完整。若奧迪加特能夠維持目前狀態，阿仙奴絕對具備衝擊冠軍的本錢。

 

　　另一場焦點大戰，皇家馬德里主場以2比1擊敗國際米蘭。從比賽內容而言，皇馬未算全面佔優，甚至有一段時間受到國米壓制，但最終仍能夠把握機會取得勝利。 

 

　　這正正展現出摩連奴的執教功力。

 

　　近年不少人認為這位葡萄牙名帥已經跟不上時代，但他執教皇馬後，球隊最明顯的改變正是比賽管理能力。即使場面未必漂亮，卻懂得在關鍵時刻控制節奏、把握機會。

 

　　歐聯歷史無數次證明，淘汰賽往往比拼的是球隊應變能力，而非控球率。若摩連奴能夠繼續提升球隊穩定性，皇馬始終是最不容忽視的爭冠熱門之一。

 

　　至於利物浦主場2比1擊敗馬體會，同樣具有指標意義。

 

　　伊拉奧拿接掌球隊後，外界一直關注他如何承接高普留下的班底。開季至今，利物浦的打法開始漸見輪廓，進攻端維持高壓迫特色，中場運轉亦比上季更流暢。

 

歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖日耳門有優勢

利物浦最近兩仗攻守俱佳，先於英超作客2比0擊敗葉士域治，再於歐聯2比1反勝馬體會，合共攻入4球僅失1球，兩戰創造逾25次射門，狀態持續上升

 

　　更重要的是，球員已逐步適應新體系。無論是巴高拿等新援的融入，還是前場運作的流暢程度，都比季前熱身賽時理想得多。馬體會向來是極難應付的對手，能夠成功反勝取勝，某程度反映利物浦已開始找到自己的節奏。

 

　　如果要說過去兩個球季最大的改變，無疑是巴黎聖日耳門成為新賽制的最大受惠者。

 

　　自從歐聯改制為聯賽階段後，巴黎已連續兩屆成功奪冠，而從目前形勢看來，他們今季仍然是最有利的球隊之一。

 

　　原因首先在於法甲環境。

 

　　與英超、西甲甚至意甲相比，法甲隊數少兩隊，意味每季踢少4場比賽，加上少一至兩輪盃賽，這對巴黎聖日耳門球員消耗較小。即使聯賽遇到挑戰，整體競爭強度仍然遠不及其他歐洲聯賽，令到聖日耳門領隊能夠更有效地分配球員體能，把更多資源放在歐聯戰線。

 

　　其次則是新賽制本身。

 

歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖日耳門有優勢

費蘭托利斯今夏由巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門，可說是一次雙贏交易。對球員而言，巴黎能提供更穩定的正選機會；對巴黎而言，則獲得一位正值當打之年、兼具入球與多個進攻位置適應能力的鋒線球員。

 

　　過往分組賽階段，部分豪門往往可以提早出線，因此有調整空間。但現時採用聯賽積分制後，每一場比賽都直接影響排名，一兩場失分便可能令形勢出現重大變化，因此任何球隊都不能鬆懈。

 

　　對不少豪門而言，這是不斷消耗再消耗；但對巴黎來說，卻反而是一種優勢。由於國內聯賽壓力較少，而歐聯比賽對手跟國內不同，風格戰術不同，可視作高強度備戰，讓球員長時間維持最佳競技狀態。過去兩季的成功，其實已證明這種模式非常適合他們。

 

　　若以現階段形勢分析，巴黎聖日耳門、阿仙奴、拜仁、皇家馬德里和巴塞羅拿可視為第一集團。

 

　　巴黎擁有賽制優勢；阿仙奴勝在陣容成熟；拜仁、皇家馬德里和巴塞羅拿則永遠具備歐聯基因。 

 

　　至於曼城、國際米蘭、利物浦等球隊同樣具備競爭力。不過現時賽事只是完成首輪，而且聯賽階段仍有大量比賽尚未進行，現時討論出線形勢甚至冠軍熱門，其實仍然言之尚早。

 

歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖日耳門有優勢

捷西斯轉投巴塞後，立刻在歐聯入波。他轉會後確實有重獲新生的感覺，但他更可能是「重要主力」而非「核心巨星」。只要保持健康，其全面性足以獲得大量上陣時間；若要成為不可取代的正選中鋒，則仍需以持續入球證明自己。

 

　　畢竟每年歐聯的真正戰場，從來都不是九月，而是明年春天的淘汰賽。

 

　　不少球隊目前仍處於磨合階段，新援未完全融入，傷兵問題亦未浮現。再過三、四輪之後，各隊實力和穩定性才會逐漸顯露，到時候再判斷爭冠形勢，將會更加準確。

 

本周英超焦點：曼聯主場迎戰曼城

 

　　回到英超，本周焦點自然是曼徹斯特打吡。

 

　　若單論實力和近況，曼城無疑較佔優勢。無論陣容深度、個人能力還是整體體系，目前仍然高於曼聯一線。

 

　　不過，曼城今夏經歷大規模換血，安素費南迪斯、艾利洛安達臣等新援陸續加盟，球隊仍然處於磨合階段。當默契尚未完全建立時，作客奧脫福從來不是輕鬆任務。

 

歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖日耳門有優勢

很多人說馬列斯卡是哥迪奧拿的替身，但其實不然。以換人為例，馬列斯卡一場比賽經常在60分鐘前後連續作出調動；哥迪奧拿則更相信場上球員自行解決問題，不到必要時未必大幅改變部署，因此果斷程度，似乎馬列斯卡更佳。

 

　　另一方面，曼聯近年即使整體表現反覆，但每逢打吡戰總會展現額外鬥志。對主隊而言，這不單是一場聯賽，更是一場關乎城市榮譽的比賽。只要比賽初段能夠保持紀律，並利用主場氣勢向曼城施壓，搶分並非沒有可能。

 

　　整體而言，曼城應該被看高的一方，但這場比賽是領隊馬列斯卡帶領球隊第一場打吡，亦是第一場最具對抗性比賽，若想輕鬆取勝，相信絕非易事。對曼聯領隊卡域克來說，這或許正是證明自己能力的機會。

Tags:#足球#曼城#曼聯#阿仙奴#拜仁#巴塞羅拿#聖日耳門#歐聯
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