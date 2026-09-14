歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

04
九月
尖沙咀香港太空館｜「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演 尖沙咀香港太空館｜「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演
大型盛事 節慶活動
尖沙咀香港太空館｜「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演
推介度：
04/09/2026 - 20/09/2026
免費
16
九月
尖沙咀香港太空館｜球幕電影：極境亞洲之生命奇跡 尖沙咀香港太空館｜球幕電影：極境亞洲之生命奇跡
文化藝術 劇場
尖沙咀香港太空館｜球幕電影：極境亞洲之生命奇跡
推介度：
16/09/2026 - 14/06/2027
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
過得了十五？
股市動向

過得了十五？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　俗謂過得了初一，可過得了十五，用於上周五（11日）公布的美國8月消費者物價指數(CPI)數據，合適不過。

 

　　上周五筆者文：「加息否看這0.01%」，提出個骰仔加減息論：

 

　　在政治壓力下，嗰3粒骰仔，一定不可以搖出3個6，但在通脹推升下，亦不可搖出3個1。好，搖出3個3如何？就是通脹增加0.01%（以至0.22%？）但總之是加息？等更多數據才算。

 

公布出來的通脹數據是：

 

　　8月CPI年率3.4%（前值3.4%；市場預期：3.4%）--合乎預期；

 

　　8月CPI月率0.4%（前值0.1%；市場預期：0.4%）--合乎預期；

 

　　8月核心CPI年率2.4%（前值2.3%；市場預期：2.4%）--合乎預期；

 

　　8月核心CPI月率0.3%（前值0.2%；市場預期：0.2%）--超乎預期。

 

　　在市場絕大多數認為8月通脹會爆煲時，數據竟然不慍不火，不是開3個6，也不是開3個1，而是開了個3個3，市場即時怎反應？

 

　　股升、息升、金升。（圖一、二、三、四）

 

　　這3個資產，本應是互相打架的，息升，股金應跌；息跌，股金可升，但這次是互不相讓，打起來，這代表甚麼。

 

　　數年前當鮑威爾執掌美儲局時，就曾出現過通脹數據，出神地增不上去，而就業數據，出神地增了上去，市場認為這些數據是被動了手腳，今時亦不一樣？筆者年前就曾多次為文，指數據造假。到後來是數據累積地「假大」了，不得不醜婦見家翁，一下子被調正回來。

 

　　前車之鑒，所以筆者認為美國政府會出辦法去「優化」數據，使到不開出3個6也不敢開出3個1，就開個3個3來。

 

市場現篤定9月加息

 

　　不過市場也不是易被騙的，雖然公布的核心通脹是自2021年來最低的，但對9月加息預期，則急升至逾九成（圖五）。因為市場眼睛是雪亮的，8月美國通脹過得了初一，但之後的十五，就不是容易過了。投資者要怎辦？看歷史。

 

　　今次的通脹增長勢頭，跟70年代的通脹發展有類似（圖六），假如70年代的通脹趨勢是會被重複的話，則之後的通脹發展的絕不可以掉以輕心。

 

　　為何今時看通脹趨勢，要看70年代的歷史，明（15日）續。

 

　　但從現在開始，不只要看數據好壞，更要看市場對數據是否還產生正常反應。當利淡不再推高收益率，才是見底信號。今時壞消息（通脹）已經來了，真正的考驗是市場還跌不跌。

 

過得了十五？

過得了十五？

過得了十五？

過得了十五？

過得了十五？

過得了十五？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#通脹#美國CPI數據#美聯儲#加息#金融市場#股市#金價#債券收益率#經濟指標#市場反應#鮑威爾#美國經濟#70年代通脹#數據造假#投資風險#聯儲局
Add a comment ...Add a comment ...
黃金上8000？
更多政政經經文章
黃金上8000？

投票區

每周股票期權需求崛起：正股擴容與靈活對沖的市場新格局
8
|
0

在過去12個月內，您有否交易過每周股票期權？（單選）

有，經常交易
0%
有，偶爾交易
12%
否，但我有興趣
50%
否，而且不太可能交易
38%
投票期：2026-09-10 ~ 2026-09-16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處