俗謂過得了初一，可過得了十五，用於上周五（11日）公布的美國8月消費者物價指數(CPI)數據，合適不過。

上周五筆者文：「加息否看這0.01%」，提出個骰仔加減息論：

在政治壓力下，嗰3粒骰仔，一定不可以搖出3個6，但在通脹推升下，亦不可搖出3個1。好，搖出3個3如何？就是通脹增加0.01%（以至0.22%？）但總之是加息？等更多數據才算。

公布出來的通脹數據是：

8月CPI年率3.4%（前值3.4%；市場預期：3.4%）--合乎預期；

8月CPI月率0.4%（前值0.1%；市場預期：0.4%）--合乎預期；

8月核心CPI年率2.4%（前值2.3%；市場預期：2.4%）--合乎預期；

8月核心CPI月率0.3%（前值0.2%；市場預期：0.2%）--超乎預期。

在市場絕大多數認為8月通脹會爆煲時，數據竟然不慍不火，不是開3個6，也不是開3個1，而是開了個3個3，市場即時怎反應？

股升、息升、金升。（圖一、二、三、四）

這3個資產，本應是互相打架的，息升，股金應跌；息跌，股金可升，但這次是互不相讓，打起來，這代表甚麼。

數年前當鮑威爾執掌美儲局時，就曾出現過通脹數據，出神地增不上去，而就業數據，出神地增了上去，市場認為這些數據是被動了手腳，今時亦不一樣？筆者年前就曾多次為文，指數據造假。到後來是數據累積地「假大」了，不得不醜婦見家翁，一下子被調正回來。

前車之鑒，所以筆者認為美國政府會出辦法去「優化」數據，使到不開出3個6也不敢開出3個1，就開個3個3來。

市場現篤定9月加息

不過市場也不是易被騙的，雖然公布的核心通脹是自2021年來最低的，但對9月加息預期，則急升至逾九成（圖五）。因為市場眼睛是雪亮的，8月美國通脹過得了初一，但之後的十五，就不是容易過了。投資者要怎辦？看歷史。

今次的通脹增長勢頭，跟70年代的通脹發展有類似（圖六），假如70年代的通脹趨勢是會被重複的話，則之後的通脹發展的絕不可以掉以輕心。

為何今時看通脹趨勢，要看70年代的歷史，明（15日）續。

但從現在開始，不只要看數據好壞，更要看市場對數據是否還產生正常反應。當利淡不再推高收益率，才是見底信號。今時壞消息（通脹）已經來了，真正的考驗是市場還跌不跌。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）