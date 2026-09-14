上周市場十分動盪，上半場全球債市承受巨大拋售壓力，各發達國家長債收益率紛創周期新高；下半場美伊衝突升級，胡塞武裝兵臨曼德海峽，原油和天然氣價格暴漲。全球股市亦全面下挫，只是幅度沒有債市那麼誇張。美國通脹數據出爐，交易員部署加息交易，2年期國債收益率一周內恰好攀升25點子，消化了利率因素。美元指數向下，日圓領漲。

美國8月核心CPI通脹按月升0.3%，按年升2.4%，整體CPI通脹按月升0.4%，按年升3.4%，兩個數字按月增長均略高於預期。換言之，物價沒有出現清晰及實質的進一步回落，落入美國聯儲局主席沃什所言的「我們有工作要做」範疇。CME FedWatch的定價顯示，FOMC 9月加息1碼的機會超過九成。

沃什不喜歡作前瞻性指引，因為怕自己公布的預測變成束縛自己未來決策的枷鎖。然而，即使他自己不作預測，市場價格也束縛住他下一個政策決定，FOMC在本周會議上加息1碼已經箭在弦上。加息維護聯儲局信譽，還是不加息獲取白宮歡心，市場替沃什作出了抉擇，接下去看他如何管控來自白宮的政治風險。

從經濟形勢看，筆者依然認為聯儲局加息是五五開，通脹數據公布後則六四開，但是市場態勢已經改變，資金率先定價了加息1碼。如果不加息，資金會認為沃什的聯儲局缺乏整治通脹的決心，挑戰聯儲局的政策信譽。坦率地說，資金挾持了沃什，萬一他決定不加息，金融價格的調整風險較大。

沃什本周加息1碼已箭在弦上，且看他如何管控來自白宮的政治風險。(AP)

如果聯儲局加息1碼，筆者認為市場不會有太大的價格反應，反而可能有靴子落地的感覺。當前華爾街分析員一般預測聯儲局加息一至兩次，更多像買個保險，而非全新的加息周期，不少人甚至預言明年將減息。扣除能源後的核心通脹正逐步接近政策目標，只是回落速度不夠迅速，聯儲局因此不得不通過加息來表達立場和決心，不過其實利率政策對能源供應的影響幾乎是零。

美國更大的問題在於長債。上周長年期國債遭遇拋售，10年期國債收益率一度逼近5%，30年期為5.36%，均為2002年以來的新高。財政部長貝森特祭出了「不對稱信心」，號稱自己掌握比市場更多的資訊。面對投機資金的虎視眈眈，貝森特高叫「放馬過來」，打算唱一齣「空城計」。然而，市場卻不給面子，10年期國債收益率一升再升，並觸發全球性債市暴跌。

債券收益率攀升，意味著聯邦政府發債成本上漲、家庭按揭利率走高、AI數據中心建設資金壓力更沉重。預計今年財政部的利息支付費用高達1.2萬億美元，相當於聯邦國防預算和聯邦教育預算之和。作為美國政府財經主管，貝森特出手干預是可以理解的，但是聯儲局上調政策利率、美伊衝突又見升級、能源價格強力反彈、勞工市場表現強勁，均非貝森特所能控制。

貝森特以前是對沖基金經理，橫貫整個金融職業生涯，他一直在諸葛亮對司馬懿的空城計中，扮演司馬懿角色，他通過縝密計算和槓桿操作，曾經攻陷過英國諸葛亮、日本諸葛亮的空城，戰績不凡。這次他是守城者，須靠焚香撫琴、城門設疑陣來嚇退攻城者。

其實，只要政府干預力度夠大，交易員也不會硬性對抗。可是，這次財政部公布的購買長債規模僅60億美元，遠遠談不上雷霆萬鈞之力。債券被拋售，究其根本，是資金對美國控制財赤缺乏信心。聯邦債務總額已經突破40萬億美元，債務與GDP比率預計今年底衝上126%，赤字與GDP比率料暴漲到7.5%。IMF最常用的兩項財政狀況指標均亮起紅燈，但看不到特朗普政府有任何改弦易轍的跡象。

貝森特喊話，對支持美債市場效果不大，卻對日本央行可能起到立竿見影的效果。美國與日本在G7財長會上的交鋒，直接撬開了日本重啟加息的大門。日本央行政策委員會委員增一行公開表示，日本需要進一步加息，以實現貨幣政策正常化。此言一出，日圓兌美元匯率直接升至153水平。

日本經濟早已擺脫通縮，近期通脹上升意味實質利率下沉。如今，日本的實質利率為負0.9厘，甚至遠低於過去30年的平均數負0.45厘，而日圓匯率更跌至1986年以來的最低水平。這對出口有利，利好增長，卻帶來進口型通脹。生活成本持續上漲，令日本首相高市早苗的支持率大幅下滑。高市是財政刺激、貨幣刺激的信徒，她阻礙了貨幣政策正常化。

來自美國的外來壓力，令高市內閣鬆口，筆者預期本周日本央行加息1碼，10月再加息1碼，將政策利率推高到1.5厘水平。日圓匯率料繼續走強。

本周是央行放大招的時間，美國聯儲局、日本央行和英倫銀行先後議息。預計聯儲局加息1碼，沃什在記者會的言論更值得重視；預計日本央行加息1碼，並暗示繼續加息；預計英倫銀行按兵不動，但可能暗示如果能源價格持續高企，則年內加息。此外，留意日本和英國的CPI，以及中國月度數據。

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