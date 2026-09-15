沒有台奸，只有開門人

同樣被日本殖民半世紀，韓國人至今仍在追殺歷史幽靈，韓劇《我的荒糖戀愛》女主角賀營近日更被指是「韓奸」後代而慘遭封殺，惟台灣面對這段歷史的態度卻截然不同，幾乎沒有「台奸」、「漢奸」的說法。

在韓國，「親日派」甚至「韓奸」不是一句可以隨時間消散淡化的嚴重罵名。殖民統治結束超過80年，賀營只因公開炫耀曾祖父的顯赫家世，網友便翻查百年前史料，追出其祖先涉嫌親日的往事，迫使她公開道歉，辭演《外傷重症中心》第二和第三季等劇集。韓國政府更曾以法律追查親日反民族行為者，甚至追討部分因協力殖民統治取得的財產。

賀營被網友翻出曾祖父疑是「韓奸」而遭封殺，並辭演多部連續劇。（賀營IG圖片）

但把鏡頭轉到同樣歷經日本統治50年的台灣，卻是另一幅景象。

1895年，日軍逼近台北，城內人心惶惶。富商辜顯榮前往基隆接觸日軍，成為迎接日軍進入台北的重要人物。此後他受到日本殖民政府重用，逐步躋身政商權貴，甚至成為首位進入日本貴族院的台灣人。百餘年過去，「韓奸」在韓國仍足以讓名人後代陷入輿論風暴，台灣卻從未形成一套相對應的「台奸」清算制度，而在殖民時代累積的部分家族資本與社會影響力，更得以跨越1945年的政權更替延續下來。

同樣是日本殖民地，同樣有人抵抗、有人合作，也有人在新統治者到來時選擇打開城門——為甚麼韓國至今還在追問「誰是韓奸」，台灣卻幾乎沒有「台奸」這個歷史名詞？

最近有一則大陸和海外華人批評、島內大多數人卻沒甚麼感覺的例子。

國防安全研究院本月舉辦2026台北安全對話論壇，「國安會」秘書長吳釗燮在論壇上發言指，「在南海，或者用我們菲律賓朋友習慣的說法，稱為『西菲律賓海』」。言論等同放棄二次大戰勝利後，當時國民政府宣告中國在南海領土主權與海域範圍的「南海諸島位置圖」，民進黨當局首度公開承認菲律賓才擁有南海主權。不過，這種慷台灣之慨的喪權辱國言論，並沒有像韓國一樣引起民憤。合理的解釋會不會是，開城門是島內的「歷史傳統」，所以見怪不怪？

吳釗燮以「西菲律賓海」稱呼南海，引發爭議。（吳釗燮X圖片）

1652年荷蘭統治時期，郭懷一等漢人準備起事反抗荷蘭東印度公司，原計劃是設法誘使荷蘭守軍打開熱蘭遮城城門，再攻入城中。不過，由於郭懷一的弟弟向荷蘭人告密，被迫提前起事，最後遭荷軍鎮壓，造成數千漢人死傷。

如果採取「被殖民漢人反抗荷蘭殖民者」的民族史觀，這些向殖民政府告密的漢人，角色其實比辜顯榮更符合典型的「告密協力者」——因為他們直接把反抗計劃交給統治者。

何斌原本替荷蘭東印度公司工作，是熟悉台灣情況的通事與商人，後來離開荷蘭統治區，投奔鄭成功。

他向鄭成功提供台灣的地理、兵力等資訊，並鼓動鄭成功攻取台灣。鄭成功1661年進軍台灣時，利用何斌提供的荷蘭兵力配置圖，選擇從無軍隊防守的鹿耳門水道進入，先取普羅民遮城，再圍困熱蘭遮城。之後和開城門有關的歷史例子，還有施琅、劉國軒、鄭克塽。

民進黨執政推動「台獨」路線，將對岸定位為「敵人」，究竟一旦台海爆發戰事，開城門歷史會不會重演？日本結束殖民台灣後，國民政府並無清算親日分子，到民進黨成立並且執政，種種媚日行徑，使「親日富三代」至今仍享有榮華富貴；當年勇於抗日的人士卻沒有補償，淪為「抗日窮三代」。以史為鑑，試問未來兩岸因「台獨」發生戰爭，島內有權勢人士會選擇振臂高呼為台而戰，抑或爭先恐後去開城門迎接中國統一？答案不言而喻。