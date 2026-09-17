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情感經濟︱AI伴侶市場潛力、商業模式與倫理挑戰，科技普及與演算法的平衡點
數碼創科

情感經濟︱AI伴侶市場潛力、商業模式與倫理挑戰，科技普及與演算法的平衡點

科技思
楊文銳 Gary
科技思

　　上一期我們探討了「機性戀」現象背後的人文與心理需求。當我們將視角拉到市場層面，這場親密關係的重構正催生出一個龐大的「情感經濟」產業。全球大量 AI 陪伴應用投入競逐，預計帶動極具規模的產業潛力。我們必須理性看到，商業化與市場機制是這項技術能迅速平民化的核心推手。高昂的大模型訓練與算力成本，正是依靠「訂閱制」等商業模式才得以支撐；而市場的良性競爭，也促使企業不斷投入研發，提升 AI 的語言理解力、響應速度與互動安全性，讓原本昂貴的情感支持變成大眾負擔得起的平價服務。

 

「關係即服務」

 

　　在軟體產業中，我們熟悉的「軟體即服務（SaaS）」正延伸出「關係即服務（Relationship as a Service）」的全新形態。用戶在長期的互動中傾注時間與情緒，建立了黏性極高的「關係資產」。對企業而言，透過訂閱制維持穩定的現金流，是保障伺服器營運與服務不間斷的合理商業邏輯。然而，這也對傳統商業倫理提出了全新的挑戰︰當消費標的從無情感的「工具軟體」，演變為承載強烈情感寄託的「數位夥伴」——無論其角色被寄予為家人、戀人還是虛擬寵物——商業營運上的任何決定，如提高付費門檻或暫停服務等，都可能對用戶造成超乎預期的情緒波折。如何在商業營利與維護用戶信任之間取得動態平衡，成為情感經濟能否永續發展的核心關鍵。

 

從「留存率」到「用戶福祉」

 

　　在健康的商業生態中，產品設計不應僅追求單一的「停留時間」或「留存率」。如果演算法過度調校為無條件順從或誘導心理依附，用戶會反映出依賴傾向，容易引發用戶的社交退化。筆者希望負責任的科技企業探索將「用戶心理健康」與「福祉指標（Well-being Index）」納入演算法的優化目標。例如，在AI發現用戶出現過度依戀或現實社交割裂時，主動給予適度的心理引導或提醒用戶回歸現實生活，讓演算法成為促進人類心靈健康的輔助者，而非單純收割流量的工具。

 

私密數據的資產化與安全維護

 

　　情感陪伴產品的另一個核心資產是數據。用戶在信任狀態下傾訴的高度敏感資訊，雖然是優化AI共情能力的重要原料，但也伴隨極高的隱私責任。成熟的情感經濟必須建立在嚴格的數據治理之上，包括採用端到端加密技術、去標識化處理，並明確承諾不將用戶私密情緒數據用於第三方廣告精準推送。當企業建立起值得信賴的數據護欄，用戶才能在安全無虞的環境中享受科技帶來的溫暖。

 

走向「負責任的情感經濟」

 

　　「機性戀」與情感經濟的興起，展現了市場回應當代孤獨需求的強大效率。商業化並非毒藥，過度的失控才是風險。面對這場商業與情感交織的變革，我們既需要給予市場創新與產業發展的空間，也需要建立前瞻的演算法倫理與數據監管機制。唯有讓商業利益與社會責任同向而行，打造「負責任的情感經濟」，科技才能在可持續的商業模式下，真正長久地滋養人性與陪伴心靈。

Tags:#情感經濟#數碼創科#AI
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