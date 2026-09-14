張國榮70誕辰紀念展｜香港知專設計學院三大主題區珍藏照片＋沉浸式黑房免費入場打卡＋限量紀念黑膠唱片

張國榮哥哥fans 留意，又多一個張國榮70誕辰紀念展好去處！香港知專設計學院與香港專業攝影師公會合辦「風華70 ．設計共鳴 哥哥紀念展」，即日起至2026年11月15日免費開放。展覽首度公開多幅由本地及海外攝影師於八、九十年代拍攝的張國榮珍藏照片，機會難得，值得參觀，同場更有多項沉浸式互動體驗及打卡專區，帶領觀眾穿梭張國榮的光影世界！

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張國榮70誕辰紀念展｜超過300件珍貴展品 香港文化博物館免費入場 展期至明年5月10日

由時裝及形象設計學系策劃，展覽以一代巨星張國榮的藝術成就及其所代表的香港流行文化黃金年代為主題，透過珍貴歷史影像以及沉浸式展覽體驗等，帶領公眾回顧香港流行文化的創意精神與時代風貌。展覽更首度公開多幅由本地及海外攝影師於八、九十年代拍攝的張國榮珍藏照片，重現香港流行文化的重要時刻。

是次展覽共有逾400名來自HKDI傳意設計、數碼媒體，以及時裝及形象設計等學科的學生參與，透過設計、藝術與時尚，重新演繹香港八、九十年代流行文化的獨特魅力，展開一場跨學科的創意實踐，向香港流行文化黃金年代致敬。

三大主題展區

展覽設有三大主題展區，涵蓋首次公開的張國榮珍藏照片、結合經典展品與美學元素的沉浸式互動體驗，以及HKDI學生的設計作品及限量紀念黑膠唱片，透過不同媒介展現張國榮的藝術成就及其對香港流行文化的深遠影響。主展區展出由香港攝影師賴家興（Fanco LAI）、辜滄石（Jonny KOO）、何小黑 （Lewis HO）、黃永熹（Sam WONG），及韓國攝影師金亨宣（Hyung S. KIM）提供的珍貴收藏，包括他們於八十、九十年代為張國榮拍攝的即影即有、底片及經典印相作品，其中大部分更為首次公開展出，讓公眾從不同角度重溫香港流行文化黃金年代的珍貴回憶。

仿製黑房沉浸式互動體驗

除了珍貴的攝影作品，展覽更融入多項沉浸式互動體驗，帶領觀眾穿梭張國榮的光影世界。現場特設多個打卡專區，讓參觀者走進仿製黑房曬相場景，了解傳統菲林沖曬的工藝與魅力；更可近距離欣賞張國榮《Final Encounter of the Legend 告別樂壇演唱會》中的經典銀色麥克風咪座，一窺其傳奇舞台魅力。

學生作品展

展覽同時展出來自HKDI傳意設計、數碼媒體，以及時裝及形象設計等學系學生的創作成果。數碼媒體學系及傳意設計學系學生透過繪圖技術及數碼創作工具，以張國榮經典單曲封套為靈感，從當代設計視角探索經典封套的視覺語言與美學特色。

限量黑膠唱片

是次項目與環球唱片合作，推出限量 500 張的張國榮紀念黑膠唱片，讓學生參與唱片封套及包裝設計、產品開發及市場推廣等實際工作流程。從音樂版權、品牌設計到產品開發，學生全程體驗專業產業流程，將課堂知識轉化為具市場價值及文化意義的成果，觀眾可親身到HKDI匠研坊體驗店購買。

此外，項目亦獲得科技品牌 vivo 支持，借出最新智能手機，讓學生運用前沿數碼影像技術記錄參加工作坊的創作過程，並拍攝以張國榮經典歌曲為靈感的影像作品。從傳統菲林到數碼影像，體驗不同年代影像創作媒介的演變與發展，展現創意與科技的融合。

風華70 ． 設計共鳴 哥哥紀念展

日期：即日起至2026年11月15日

時間： 早上10時至晚上7 時

地址： 香港新界將軍澳景嶺路 3 號香港知專設計學院

註︰免費參觀 – 需提前網上預約

網上預約： https://bit.ly/3SBNjA0