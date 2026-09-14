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影響者變為見證者：在智慧城市與AI洪流中，找回有血有肉的真實生活
數碼創科

影響者變為見證者：在智慧城市與AI洪流中，找回有血有肉的真實生活

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　走進當代的智慧城市，大數據、物聯網與人工智慧早已無孔不入地滲透日常。街頭紅綠燈依車流自動調節，客服由幾可亂真的生成式系統全天候代勞，連社群貼文與問候背後，都有演算法在精準計算著「觸及率」。

 

　　科技承諾給我們更有效率的世界，然而在生成式AI氾濫、流量成為萬靈丹的今天，人們心靈的孤島效應卻比以往更嚴重。我們每天「接觸」成千上萬的資訊，卻極少與人有真正的「相遇」。

 

　　在第一屆亞洲網絡傳教士大會的脈絡中，當我們重新審視科技在當代社會的角色時，一個極其核心的命題浮現了——這場時代轉變的關鍵，就在於「從影響者變為見證者」。這個轉變，不僅適用於傳播者，更適用於每一個在世上認真生活的你我。

 

影響者變為見證者：在智慧城市與AI洪流中，找回有血有肉的真實生活

亞洲第一屆網絡傳教士大會是一個很好的反思機會，人與人之間應該是有實體的接觸，而非只是靠虛擬接觸。

 

　　不可否認，AI為生活與工作帶來了前所未有的便利。一篇原本需要數小時構思的文章，現在幾秒鐘就能潤飾華麗；多國語言的自動翻譯，讓跨文化溝通障礙瞬間降低。然而，當我們過度依賴AI產出內容、經營社群、追求點擊率時，危機便悄然降臨。首先是內容的同質化與失溫。

 

　　AI擅長模仿人類語言，卻沒有靈魂、沒有眼淚，也沒有在苦難中掙扎過後的微笑。當版面上充斥完美卻冰冷的生成式圖文，傳播便成了流水線式的高效率噪音。其次是流量至上的價值商品化。演算法的邏輯是煽動情緒與迎合喜好，當我們為追求更高觸及而向演算法妥協，表達便容易淪為嘩眾取寵的數位行銷。最後是從人的退場到信任的瓦解。當發現對話另一端只是一套沒有溫度的系統，或被包裝得過度完美的數位影響者時，人與人之間最珍貴的信任基礎便會瓦解。

 

　　這正是「影響力」與「見證力」的分水嶺。追求影響力的「影響者（Influencer）」，追求的是空間的擴張與量的累積，依賴演算法推播與數據優化，將受眾視為流量終端。然而，真正的「見證者（Witness）」追求的是生命的烙印與質的提升，依賴真實的苦難同理與無條件的愛。正如古老智慧所強調的，人點燈不是放在斗底下，光本身的存在就能驅散黑暗。AI可以幫我們放大觸及的範圍，但絕無法代工生命的見證。

 

　　在AI氾濫的智慧城市中，我們很容易把自己活成一串串數據，盲目去當一個追求流量的影響者。然而，我們首先不需要去競逐那些虛浮的聲量。我們每一個人，首先是一個「人」，是一個在這座智慧城市裏，雙腳踩在土地上、有血有肉地生活著的人。真實的生活，不需要被演算法美化。

 

　　我們的生活有疲憊、有焦慮，也有在逆境中互相扶持的溫暖，這種真實的生命質感，正是演算法永遠無法計算的變數。

 

　　人與人之間的素養，更在於在場的溫度、深層的尊重與真心的關懷。科技讓我們隔空對話，卻也容易在無形中滋生冷漠。正因如此，網絡保安在當代成為了一件至關重要的事——因為這不僅是冷冰冰的防火牆，它本質上就是一種「尊重」。每一個數位足跡背後都是活生生的人，妥善保護彼此隱私、不濫用數據，就是在守護人與人之間應有的界線與尊嚴。

 

　　然而，比技術防護更深層的，是我們對彼此的態度。關心是應該用真心對待，不是用功能來取替；關心是需要用時間的。在智慧城市裏，我們常聽見忙得不可開交的藉口，但事實上，這是一個很基本的問題：不是可不可以，而是想不想。當你想關心一個人或一件事情，不論多忙也會找時間去關心，因為「做不做，取決於想不想」。AI可以幫我們生成完美的問候詞，卻無法代替我們付出一分一秒的生命時光。

 

影響者變為見證者：在智慧城市與AI洪流中，找回有血有肉的真實生活

所有希望也是需要有動作配合才可成功

 

　　這種對底線與專業的堅守，絕非單純取決於是否有宗教信仰，而在於許多事情上面，有些道德底線是絕對不能超越的，有些專業的知識與價值是不能被輕易僭越的。當演算法試圖操控情緒、當工具試圖取代真誠對話與良知判斷時，我們更需要守住身為人的基本倫理。

 

　　回溯根本，「情」這個字，左邊正是一個「心」字旁。情的本質，從來就不是冷冰冰的數據或技術演算，而是安放在心上的真實跳動。真正的人際素養，是帶著這份心意，願意放下手機，給身邊的人一個眼神、一個擁抱、一句真誠的問候，同時以嚴謹的態度守護對方的安全與信任。當我們從只懂包裝與輸出的「影響者」，轉化為願意真實同行、以生命影響生命的「見證者」時，我們就不再只是接收資訊的終端。

 

影響者變為見證者：在智慧城市與AI洪流中，找回有血有肉的真實生活

所有情也是一種珍惜，珍惜相遇時

 

　　面對強大的智慧城市浪潮，我們並不是要抗拒科技，而是要找回主體性。科技應當是工具，而不是生活的主宰。我們可以善用AI作為助手，處理繁瑣的事務，把省下來的時間留給真實的人際陪伴。

 

　　在每一次的數位互動中，我們都應當反思：自己傳遞的是冰冷的資訊，還是溫暖的生命經驗？

 

　　這場科技與心靈的拉鋸戰，結局不在於科技能跑得多快，而在於我們能否守住人性的溫度、時間的真心與對彼此的敬意。不論身處甚麼崗位，我們都是這座城市的真實生活者。當我們拒絕被演算法吞噬，拒絕把生命降格為冰冷的數字，而是用有血有肉的心與生命去感受周遭的苦樂，去建立真實而深刻的人際連結，我們便真正完成了從影響者變為見證者的昇華——見證，正是我們作為一個人，在這世界最真實的呼吸與烙印。

 

影響者變為見證者：在智慧城市與AI洪流中，找回有血有肉的真實生活

如何在虛擬的世界裏找回自己，這才是最重要

 

Tags:#人工智慧#AI倫理#科技與社會#數據隱私#網絡傳教#數位轉型#科技成癮#數位極簡主義
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