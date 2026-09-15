今天（15日）談兩件事。

1. 沃什醒嘅應在9月加息；

2. 港股今日最醒。

為甚麼沃什應在9月加息？

公布出來的美國通脹數據是：

8月消費物價指數(CPI)年率+3.4%（前值+3.4%；市場預期：+3.4%）--合乎預期；

8月CPI月率+0.4%（前值+0.1%；市場預期：+0.4%）--合乎預期；

8月核心CPI年率+2.4%（前值+2.3%；市場預期：+2.4%）--合乎預期；

8月核心CPI月率+0.3%（前值+0.2%；市場預期：+0.2%）--超乎預期。

四項通脹對比，只核心按月比較的一項超預期，主要是教育與通訊服務等少數高波動分項導致，具有一次性特徵。美國聯儲局如按數據來作加息決定，是可以硬不加息的。盡管如此，市場對加息的預期仍是十分強，9月隱含加息概率已升至87%之上，而年內加息次數預測是在兩次以上。美國聯儲局於本周三（16日）舉行議息會，如果美聯儲局按兵不動，就算出言鷹派，市場仍會有不斷加息要求。

反之，如美國聯儲局此時加息25點子，並聲明是消滅通脹於萌芽狀態（格林斯班語），就可以加強美國聯儲局肯打遏通脹的決心，就起碼可以把市場對加息預期遏下一兩個月，爭取到平穩過渡11月4日的中期選舉。

中國有句話：打得一拳開，省得百拳來。（毛澤東打韓戰時的指導思想），今改成，加得一次息，省得加息三次來。為甚麼是三次，之後談。

港股逆流而上

當市場認為要加息時，港股昨日竟是逆流而上，成為最強市場。

恒指昨（14日）收漲0.5%，科指微跌0.1%。內地A股：上證跌0.1%，深成指跌0.6%，創業板指跌1.1%。台灣加權指數收跌0.7%。日本日經225指數收跌0.8%。韓國綜合指數收跌3.3%。歐洲股市：盤初普遍下跌。美國股市：盤前半導體概念股集體下挫，標普500指數期貨跌0.7%，納斯達克100指數期貨跌1.7%。

港股是否轉勢了，多看兩天。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）