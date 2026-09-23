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職場女王｜裁員與AI夾擊下的職場求生與轉型指南：靠的不是學歷，而是學力！
辦公室求生術
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職場女王｜裁員與AI夾擊下的職場求生與轉型指南：靠的不是學歷，而是學力！

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　這幾年經濟寒冬加上 AI 狂潮，裁員消息滿天飛。有沒有AI挑戰也好，這個時代早就沒有所謂的「金飯碗」，更沒有一份工可以讓你安穩做一世。

 

　　被裁的打工仔問我，自問一向聽話，為何走的是自己？公司在商言商就是一盤數，每個老闆都有自己計數的方式。裁員的準則，我說有一套公平的制度，有沒有人會信？即使裁員名單出爐前大費周章做大龍鳳，做到幾透明幾公正也好，其實都是按老板、公司話是決策人的意願喜惡辦事。員工根本冇say！

 

　　很多人怕工作被AI取代，重點是你每天做的工作都是重複、機械化的，根本不用等AI來，你本來就面臨淘汰危機。跟機器拼運算速度、拼記憶力是死路一條。

 

　　職場求生，靠的不是學歷，而是學力。必須主動打破舒適圈，保持旺盛的求知慾，去了解新技術並將其化為己用。主動求變的才是強者，拒絕改變的注定被時代巨輪壓碎，實話說就是死在自己手上！

 

　　萬一真的不幸接到了「大信封」，下一步該怎麼辦？首先，不要自亂陣腳亂投藥，不要盲目海投履歷，先讓自己心情平復。逆境時更加要主動積極，不要困自己在家中自怨自艾，多點出去見世面見朋友接觸不同業界，為自己爭取機會及增加被看見的機會。

 

　　至於深感前路茫茫想要轉型、轉行的朋友，要知道轉型不是憑空想像，而是要找出自己真正有熱情，潛力的領域。豁出去跟著自己的心及興趣走，勇敢突破自己，另辟蹊徑，只有一片新天地。

 

　　要改變現狀扭轉命運，最核心的關鍵是心態。如果目前這份工作還是要繼續做的，就不能抱著「多做多錯、不做不錯」的思維態度做。把格局放大眼光放遠，把每份工作每個職位崗位，視作打造個人實力與品牌的平臺，努力做到最好都是在為自己增值，爭取換工轉行的籌碼條件。當焦點不是放在為了爭取老闆的青睞主管的賞識，只是為了自己，幾辛苦 都甘心都值得，對不對？

 

　　性格決定命運，改變性格，改變命運！

 

Tags:#辦公室求生術#職場女王#職場人語#打工仔#職場秘笈#AI#轉型#裁員
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職場女王｜努力為公司賣命但得不到賞識 可能是錯了方向 應回頭是岸
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