職場女王｜港式職場打工13條：職場死得最快，係「叻唔切」嘅聰明人，面懵心精先至係真高手！

香港有獨特的職場文化，今個星期Son姐就賜大家「港式職場打工13條」，最重要係「打工定打劫最緊要知自己咩料」，公司就算有「老海鮮」都不要怕，因為他們「都有風水功能其實你要感恩」！

1. 知自己位置：你係兵，就唔好去指點將軍

是非皆因多開口，煩惱皆因強出頭。搞清楚自己咩角色，做好份內事。多管閒事、耽誤正事，你唔死邊個死？

2. 知所進退：自己Resign叫「選擇」；被Terminate叫「被炒」

有得揀，當然自己話事。見工大忌係數臭舊公司。自己遞信，大把冠冕堂皇理由包裝；被炒，你點兜都係難睇。

3. 看破不說破：職場死得最快，係「叻唔切」嘅聰明人

眼見未為實，尤其牽涉利益政治。少講少錯，唔講唔錯。面懵心精、扮豬食老虎，先至係真高手。

4. Old Seafood 風水功能：人哋不思進取，先顯得你值錢

老海鮮存在嘅價值，只要老闆覺得有，佢就繼續有。想深一層，冇呢班廢物墊底，公司使請咁多人？為大家提供就業機會，你應該感恩！

5. 咪對號入座：人哋把口你管唔到，你對耳你話事

時運高，當睇唔到聽唔到。時運低，專注拜佛。講咩話？Sorry我隻耳有自動過濾，聽唔到囉！

6. 做好本分：麻煩先管好自己，其餘關你咩事？

別人的事是別人的事。自己的事都未做好就去指點江山，死係最正常的事。

7. 是非精定律：主動同你講是非嘅，佢自己就係是非源頭

個個都話為你好？偏偏你是當事人唔知，塘邊鶴咩都知？是非終日有，不聽自然無，咪做是非傳播鏈。

8. 行緊運先好提要求：手上冇王牌，你學人Showhand？

「運」係成功者嘅謙辭，實力先係真籌碼。未有必勝把握就衝去爭取，呢啲唔係勇敢，係自殺。

9. 爭取前先Fact check：口大冇腦，爭取等於送死

據理力爭，講嘢先有牙力。道聽途說、憑感覺去爭取，做炮灰都嫌你唔夠班。做足功課膽自壯。

10. 份人工不只是錢：仲包埋「踩腳石」嘅價值

不要白白錯過幫自己增值嘅機會。尤其知道此地不宜久留，學費更加唔好白交，磨練好AQ、EQ，吸乾吸淨就走。

11. 遇著偏癱老細：即走，快！

老闆用人唯親、公器私用、偏袒。除非你有「斯德哥爾摩症候群」鍾意被虐待，否則繼續留低只會做到生不如死，早走早著。

12. 良禽擇木而棲：你老細變態而你唔走，即係你同佢哋係同類

要走要留，選擇權永遠喺你手。最討厭人一邊留低一邊圍爐博同情——你唔放過自己，都放過大家隻耳啦！

13. 最佳表現：係做畀你「未來老細」睇，唔係現任

做到最好，是為了證明自己實力。現任老細唔識貨？愈早知愈好。為一個唔賞識你嘅人賣命，毫無價值，亦冇未來。

（圖片來源：Facebook@職場慧眼 - 張慧敏 Son姐）