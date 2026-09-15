歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

時髦職場女力必備！TUMI FW26 女士手提袋系列:極簡工...
Travel & Dining

時髦職場女力必備！TUMI FW26 女士手提袋系列:極簡工...
開市Good Morning

大摩下調恒指明年6月目標至26550

施政報告2026懶人包︱樂悠咭手機版+長者社區照顧服務券1....
熱話

施政報告2026懶人包︱樂悠咭手機版+長者社區照顧服務券1....
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中秋月餅罐回收2026｜10大商場回收點＋送奇華餅家$20優惠券
Jetso
著數優惠

中秋月餅罐回收2026｜10大商場回收點＋送奇華餅家$20優惠券

著數速遞
著數速遞
TEXT:Eunice ChowPHOTO:奇華餅家

　　中秋節食完月餅，月餅罐記得唔好丟，因為2026中秋節月餅罐回收計劃新登場！奇華餅家與信和集團旗下商場聯手推動的「中秋月餅罐回收計劃」，只要將一個清潔乾淨的金屬月餅罐，妥善交回信和集團指定商場回收，即可獲贈優惠券，換領奇華餅家折扣優惠券港幣20元乙張，支持環保之餘亦有購物著數！

 

　　今個中秋佳節，奇華餅家再度與信和集團旗下商場合辦「中秋月餅罐回收計劃」，特別準備22,000張優惠券，希望透過直接的獎勵，推動回收成為生活日常習慣。是次回收的月餅罐將會全數撥捐「基督教勵行會」作慈善用途，支援該會的社區服務。

 

中秋月餅罐回收2026｜10大商場回收點＋送奇華餅家$20優惠券

 

　　9月21日至10月20日期間，市民只需將一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，但不接受月餅紙盒﹛交到信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈奇華餅家折扣優惠券港幣20元正 乙張。

 

　　是次活動優惠券數量總數22,000張，每人最多只限換領5張 (S⁺ REWARDS會員最多獲贈10張優惠券) 。此券不能與餅咭、現金禮券或其他推廣優惠同時使用。每次交易只可使用優惠券一張。數量有限，送完即止。

 

中秋月餅罐回收2026｜10大商場回收點＋送奇華餅家$20優惠券

奇華餅家港幣20元正折扣優惠券

 

　　優惠券可換領奇華餅家折扣優惠券港幣20元乙張。憑奇華折扣優惠券於2026年12月31日或之前於奇華餅家香港各分店 (香港國際機場分店及崇光百貨分店除外) 以正價選購現貨產品滿港幣100元或以上，可享價值港幣20元正之折扣優惠。

 

奇華餅家X信和集團「中秋月餅罐回收計劃」

日期︰9月21日至10月20日

方法︰將一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，但不接受月餅紙盒﹛交到信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈奇華餅家折扣優惠券港幣20元正 乙張。

 

指定商場資料

1.     屯門市廣場 Tel：2450 7782
2.     奧海城 Tel：2740 4108
3.     荃新天地 Tel：3926 5708
4.     中港城 Tel：2736 0113
5.     黃金海岸商場 Tel：2452 6566
6.     尖沙咀中心Tel：2721 5489
7.     藍灣廣場 Tel：3407 4220
8.     帝庭軒購物商場 Tel：3125 4000
9.     YM2裕民坊Tel：2739 6235
10. 朗壹廣場Tel：2669 1928 

Tags:#中秋節2026#Jetso#著數優惠#Hot Deals#美食優惠#中秋月餅罐回收#環保回收#商場#奇華餅家
Add a comment ...Add a comment ...
著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8折＋美心中菜85折＋免費意外保障
更多著數速遞文章
著數優惠︱環島中港通新註冊會員免費送美食博覽入場券＋恆香老婆餅8折＋美心中菜85折＋免費意外保障

投票區

習特會料於華盛頓舉行
58
|
0

你認為這次「習特會」將會就人工智能共同治理方面達成某些共識嗎？

17%
不會
83%
無意見
0%
投票期：2026-09-21 ~ 2026-10-21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處