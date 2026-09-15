中秋月餅罐回收2026｜10大商場回收點＋送奇華餅家$20優惠券

中秋節食完月餅，月餅罐記得唔好丟，因為2026中秋節月餅罐回收計劃新登場！奇華餅家與信和集團旗下商場聯手推動的「中秋月餅罐回收計劃」，只要將一個清潔乾淨的金屬月餅罐，妥善交回信和集團指定商場回收，即可獲贈優惠券，換領奇華餅家折扣優惠券港幣20元乙張，支持環保之餘亦有購物著數！

今個中秋佳節，奇華餅家再度與信和集團旗下商場合辦「中秋月餅罐回收計劃」，特別準備22,000張優惠券，希望透過直接的獎勵，推動回收成為生活日常習慣。是次回收的月餅罐將會全數撥捐「基督教勵行會」作慈善用途，支援該會的社區服務。

9月21日至10月20日期間，市民只需將一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，但不接受月餅紙盒﹛交到信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈奇華餅家折扣優惠券港幣20元正 乙張。

是次活動優惠券數量總數22,000張，每人最多只限換領5張 (S⁺ REWARDS會員最多獲贈10張優惠券) 。此券不能與餅咭、現金禮券或其他推廣優惠同時使用。每次交易只可使用優惠券一張。數量有限，送完即止。

奇華餅家港幣20元正折扣優惠券

優惠券可換領奇華餅家折扣優惠券港幣20元乙張。憑奇華折扣優惠券於2026年12月31日或之前於奇華餅家香港各分店 (香港國際機場分店及崇光百貨分店除外) 以正價選購現貨產品滿港幣100元或以上，可享價值港幣20元正之折扣優惠。

奇華餅家X信和集團「中秋月餅罐回收計劃」

日期︰9月21日至10月20日

方法︰將一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，但不接受月餅紙盒﹛交到信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈奇華餅家折扣優惠券港幣20元正 乙張。

指定商場資料

1. 屯門市廣場 Tel：2450 7782

2. 奧海城 Tel：2740 4108

3. 荃新天地 Tel：3926 5708

4. 中港城 Tel：2736 0113

5. 黃金海岸商場 Tel：2452 6566

6. 尖沙咀中心Tel：2721 5489

7. 藍灣廣場 Tel：3407 4220

8. 帝庭軒購物商場 Tel：3125 4000

9. YM2裕民坊Tel：2739 6235

10. 朗壹廣場Tel：2669 1928