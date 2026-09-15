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中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領＋黃金海岸彩燈海濱長廊打卡
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中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領＋黃金海岸彩燈海濱長廊打卡

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:屯門市廣場、黃金海岸商場

　　2026中秋節好去處推介！屯門市廣場6米高巨型月球夢幻彩燈，打卡超有中秋節氣氛，你更可於商場免費燈籠換領、參加「賞月尋兔」活動賺HK$50現金券及白兔糖。另外，同區的黃金海岸商場百米海濱長廊滿彩燈，亦有本地創作插畫「豬粒」主題裝置，中秋節期間可於中秋市集閒逛，一次滿足打卡、賞燈及購物的心願！

 

焦點內容

 

　　•    屯門市廣場6米高巨型月球夢幻彩燈

　　•    屯門市廣場免費燈籠換領、「賞月尋兔」活動賺HK$50現金券及白兔糖

　　•    黃金海岸商場百米彩燈海濱長廊

　　•    黃金海岸商場「豚」圓月夜中秋市集

 

屯門市廣場6米高月球花燈晚會

 

　　屯門市廣場「彩兔迎月慶中秋」已正式開放！即日起至9月27日，屯門市廣場tmtp commons6米高巨型月球新登場，同場更有夢幻彩燈、發光月兔等打卡位，影相超有中秋節氣氛。溫馨提醒活動或會因應天氣及現場人流作調整，記得留意現場廣播及公告。

 

中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領；黃金海岸彩燈海濱長廊打卡

中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領；黃金海岸彩燈海濱長廊打卡

 

花燈月夜慶中秋晚會

日期︰即日起至2026年9月27日

時間︰7pm -10pm

地點︰屯門市廣場4樓tmtp commons 戶外空間 (可經3樓 GREENHOUSE 扶手梯直達)

 

免費精美燈籠換領

 

　　9月15日起，S⁺ REWARDS會員憑2點數可換領精美中秋燈籠一個。商場亦舉行「賞月尋兔」賺HK$50現金券及白兔糖活動，即日起至9月27日，屯門市廣場化身尋兔樂園，即享獨家商戶優惠同賺S現金券。只要到商場1樓禮賓處/參與商戶免費領取「彩兔集印卡」，前往指定商戶尋找彩兔，賺取印章及童年回憶白兔糖，集齊7個彩色印章換HK$50 S現金券。

 

中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領；黃金海岸彩燈海濱長廊打卡

中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領；黃金海岸彩燈海濱長廊打卡

 

精美燈籠換領

領取日期及時間：2026年9月19、20及25 日 (7–10pm)

領取地點：4樓tmtp commons

 

賞月尋兔

日期：即日起至2026年9月27日

彩兔藏身點：留意商場社交平台公佈

 

黃金海岸商場「豚」圓月夜

 

　　今個中秋，黃金海岸商場以本地原創插畫角色「豬粒」為主角，呈獻「豚」圓月夜中秋活動。由即日起至2026年10月4日，本地插畫師SandyPig以水彩創作繪畫的「豬粒」於「豚」圓月夜花燈庭園與各位打卡合照，更化身1.8米高充氣花燈於長達120米掛滿彩燈的海濱長廊迎接大家；還有掛滿過百個中式花燈的花燈長廊。

 

中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領；黃金海岸彩燈海濱長廊打卡

中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領；黃金海岸彩燈海濱長廊打卡

 

　　於商場即日消費滿HK$300或以上，即可參與「豚」圓彩繪燈籠工作坊，親自繪製「豬粒」小燈籠。商場特別推出佳節限定禮遇人月兩「豚」圓加倍賞，S+ REWARDS會員於推廣期內消費滿HK$800，即可尊享雙倍獎賞點數，輕鬆盡享節慶消費樂趣！

 

中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領；黃金海岸彩燈海濱長廊打卡

1.8米高充氣花燈於長達120米掛滿彩燈的海濱長廊迎接大家

 

中秋節好去處2026︱屯門市廣場6米高月球花燈晚會＋免費燈籠換領；黃金海岸彩燈海濱長廊打卡

 

『豚』圓月夜」中秋主題裝置

日期：即日起至2026年10月4日

時間：上午10時至晚上10時

地點：屯門黃金海岸商場中庭

 

『豚』圓彩繪燈籠工作坊

日期：2026年9月19日至20日（星期六、日）

時間：時段1：中午12時至12時30分、時段2：下午12時45分至1時15分、時段3：下午1時30分至2時正

地點：黃金海岸商場中庭

參加方法：即日起至9月20日期間，於黃金海岸商場以指定電子貨幣*即日消費滿HK$300或以上，憑最多2張不同商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領參與「豚」圓彩繪燈籠工作坊名額1個。

每個名額包一份材料，可供一名3歲或以上小童及一名成人參與。名額數量有限，先到先得，換完即止。

換領日期：

即日起至2026年9月20日

換領地點：

黃金海岸商場1/F客戶服務中心

 

『豚』圓月夜中秋市集

日期：2026年9月25至27日（星期五至日）

時間：中午12時至晚上8時

地點：屯門黃金海岸商場中庭

 

Tags:#中秋節2026#屯門市廣場#黃金海岸商場#香港周圍遊#玩樂旅遊#港漂生活情報#玩樂旅遊熱話#港漂樂活#中秋節好去處2026
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