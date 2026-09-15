著數優惠︱朗豪坊美妝時裝低至28折＋送$250禮券包＋Alipay支付宝優惠＋折上折攻略

秋冬換季加上中秋節及國慶節日檔期，去邊買美妝最抵？朗豪坊由9月17日至10月25日推出《Shopping Rewards》秋冬換季企劃，全場優惠涵蓋美妝、時尚及餐飲，推出低至 3 折的期間限定優惠。顧客於場內消費滿 HK$1,500 ，即可獲得 HK$250 禮券包，同期場內美妝旗艦店舉行《LANGHAM BEAUTY Fest FW26 美妝節》，逾 300 款限定皇牌套裝低至 28 折發售。另外，Alipay、支付宝及 WeWa 及 EarnMore 信用卡推出消費獎賞，即睇折上折攻略。

滿額消費即賞 HK$250 禮券包

9 月 17 日至 10 月 25 日，朗豪坊攜手場內多個國際美妝及時尚精品品牌，包括Benefit、COSME GO 、COVERMARK、Laura Mercier、Maison Margiela Fragrances、NARS、Stryv、PALLADIUM、INITIAL、Joy & Peace、OLENS等，獨家推出低至 3 折的皇牌產品及秋冬換季護理組合。

LP CLUB 會員於場內商戶累積消費滿 HK$1,500 ，即可換領總值 HK$250 的禮券包，涵蓋購物、美妝及餐飲禮遇，可於其後消費時直接扣減。配合場內低至 3 折的美妝及時尚優惠，顧客可更靈活地安排購物路線，為秋冬造型添置護膚、彩妝及時尚單品之餘，亦享有更高實際回贈。

美妝產品低至28折

《LANGHAM BEAUTY Fest FW26 美妝節》將於 9 月 17 日至 10 月 25 日舉行，今季以「Beauty Arcade」美妝樂園為主題，門市變身 Y2K 復古風格場景，將護膚化妝變成有趣任務！聯同超過 60 個國際頂級美妝品牌，包括 LANCÔME、ESTÉE LAUDER、SHISEIDO、SK-II、YSL BEAUTÉ、CHARLOTTE TILBURY 及 THE WHOO 等，推出逾 300 款獨家套裝低至 28 折。

互動禮遇全面升級：單一消費滿 HK$500 即玩「美妝扭扭樂」扭蛋（100%中獎），滿 HK$1,500 更可挑戰「美妝夾夾賞」，有機會贏取總值港幣 300萬精彩禮遇，包括 iPhone 17 Pro 256GB、iPad 及 LANGHAM BEAUTY 禮品卡！

WeWa、EarnMore信用卡回贈

朗豪坊同步聯乘 WeWa 及 EarnMore 信用卡推出消費獎賞，2026 年 9 月 17 日至 10 月 31 日，WeWa 及 EarnMore 信用卡持卡人只須成為朗豪坊 LP CLUB 會員，並於場內憑最多兩張即日消費單據累積簽賬滿HK$800 ，可獲 HK$50 電子現金券；滿 HK$1,500 ，可獲 HK$100 電子現金券；滿 HK$3,000，則可獲 HK$250 電子現金券。回贈逐級遞增，買得多，賞得越多！

Alipay、支付宝消費獎賞

朗豪坊更與支付寶合作，顧客只須於朗豪坊場內掃描指定 QR Code ，並於朗豪坊商場品牌頁報名或領券，即可扣減指定金額，食得更抵！

1. AlipayHK 本地用戶：報名後，以 AlipayHK 直接消費即可享隨機立減，禮券面額最高達HK$888，每月最少5次中獎機會。

2. 支付宝內地用戶：領券後，即可於以下獎賞中三選一：

• 單筆消費滿人民幣 ¥600 或以上，即可自動扣減人民幣 ¥30 或

• 單筆消費滿人民幣 ¥1,500 或以上，即可自動扣減人民幣 ¥50 或

• 單筆消費滿人民幣 ¥3,000 或以上，即可自動扣減人民幣 ¥100

「折上折」抵買攻略教學

各位女士不妨先先鎖定場內低折扣皇牌套裝，累積消費達 HK$1,500 換領 HK$250 禮券包，再運用購物券於美妝、時尚及餐飲消費直接扣減「折上再折」！

第一步：先買皇牌套裝

• Benefit 毛孔細緻霜增量裝：優惠價 HK$530 ，原價 HK$1,800

• COVERMARK 肌原修復賦活套裝：優惠價 HK$910 ，原價 HK$3,038

• BIODERMA 早 M 晚 C 組合：優惠價 HK$450 ，原價 HK$854

首輪掃貨合共消費 HK$1,890 ，即可跨過 HK$1,500 換領門檻；三款產品原價總值高達 HK$5,692 ，單是品牌優惠已低至約 33 折。

第二步：即換HK$250禮券包

完成首輪消費後，前往朗豪坊 4 樓顧客服務中心，即可換領總值 HK$250 禮券包，包括：

• HK$100 LANGHAM BEAUTY 購物券

• HK$100 朗豪坊商場購物電子優惠券

• HK$50 朗豪坊餐飲電子優惠券

第三步：運用禮券再掃貨

取得禮券包後，舉例按以下路線盡用三款購物券，即原價總值約 HK$9,487 的美妝套裝、時尚產品及餐飲體驗，實際只需支付約 HK$3,455 ，整體低至約 36 折，節省超過HK$6,000！

• 美妝再減：於LANGHAM BEAUTY選購 ESTÉE LAUDER 升級再生基因修護精華75ml套裝，原價 HK$3,195 ，優惠價 HK$1,215 ；再使用 HK$100 LANGHAM BEAUTY 購物券，實付只需 HK$1,115 。

• 時尚再減：於指定時尚商戶選購滿 HK$400 ，使用 HK$100 商場購物電子優惠券，實付 HK$300 ，等同以75折入手心水服飾或配飾。

• 美食再減：於指定餐飲商戶消費滿 HK$200 ，使用 HK$50 餐飲電子優惠券，實付 HK$150 ，同樣等同 75 折享用美食，為換季掃貨之旅完美收尾。