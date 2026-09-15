歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
九月
尖沙咀香港太空館｜球幕電影：極境亞洲之生命奇跡 尖沙咀香港太空館｜球幕電影：極境亞洲之生命奇跡
文化藝術 劇場
尖沙咀香港太空館｜球幕電影：極境亞洲之生命奇跡
推介度：
16/09/2026 - 14/06/2027
27
十一月
紅磡香港體育館｜梁詠琪 LOVE Gigi 愛自己世界巡迴演唱會 香港站 紅磡香港體育館｜梁詠琪 LOVE Gigi 愛自己世界巡迴演唱會 香港站
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜梁詠琪 LOVE Gigi 愛自己世界巡迴演唱會 香港站
推介度：
27/11/2026 - 29/11/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99
美食情報
美食優惠

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:譚仔

　　譚仔全新概念旗艦店已於將軍澳新都城登場！新店特別之處採用「開放式廚房」設計，並新推即叫即製串燒系列，六款串燒配四大調味汁任你選。除此之外，譚仔APP推出健身手遊邊食邊玩，有機會贏走全年免費GYM餐，而領展 x 麥兜「屋企百味」企劃指定領展分店率先推出晚市「迷你砂鍋套餐」$68起，晚市迷你砂鍋套二人套餐更低至$99！

 

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

 

　　譚仔雲南米線30週年企劃亮點 – 全新概念旗艦店已於將軍澳新都城驚喜登場！旗艦店首度引入開放式廚房，食客能近距離直擊烹調過程，店內以溫暖木質與現代簡約線條為主，營造開揚舒適的用餐氛圍。

 

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

 

　　旗艦店推出全新串燒系列，即點即燒，包括五花腩串、牛肉串、雞軟骨串、茄子串、豬頸肉串、雞肉串，$17（兩串）/ $21（三串）。四大自選調味配料，包括濃香惹味咖喱汁、 酸甜中帶獨特檸檬香的木薑子檸檬甜酸汁、十三香淮鹽及經典譚仔風味麻辣汁，令串燒味道層次更提升。

 

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

 

譚仔雲南米線將軍澳新都城概念店

地址：將軍澳貿業路8號新都城中心3期2樓216-219號舖

電話：2953 0338

營業時間：星期一至日 7:15am至10pm

 

　　譚仔特別呈獻限量手繪「譚仔姐姐俄羅斯公仔」作慈善拍賣，並預告將於10月推出「姐姐盲盒」系列；兩項活動收益扣除成本後，將全數撥捐「HER Fund 婦女動力基金」。 

 

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

 

拍賣網站：https://app.smartgalas.com/tamjai

 

　　喜歡打機及健身的朋友，不可錯過譚仔特別推出專為健身與健康愛好者量身打造的低負擔 「Gym餐大UP肌」，並同步推出「頂 GYM 比拼」健身手遊，打爆機，即贏走12個月免費GYM 餐！  

 

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

 

領展分店限定 迷你砂鍋套餐$68起

 

　　9月15日起率先於26間領展商場門市，推出「譚仔迷你砂鍋套餐」晚市限定2人餐，晚上5:30pm起供應，優惠價$99好抵食；10月6日起全線分店有售。兩款全新砂鍋包括香濃的「迷你咖喱砂鍋」，內含美味蜆肉、雞卷及麵筋；以及鮮味的「迷你三鮮砂鍋」，匯聚鮮蝦、蜆肉、魚肚與勝瓜等優質食材。迷你砂鍋晚市2人套餐$122可以食齊兩款砂鍋套餐，更包油菜一碟及2 杯涷飲。

 

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

迷你咖喱砂鍋套餐$68

 

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

迷你三鮮砂鍋套餐$68

 

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

迷你砂鍋晚市2人套餐$122

 

譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

領展分店推出限定「迷你砂鍋套餐」

 

Tags:#美食情報#美食優惠#譚仔#將軍澳#新都城#領展
Add a comment ...Add a comment ...
鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起
更多搵食地圖文章
鴨脷洲熟食中心翻新開幕︱光猛舒適用餐區＋增電子資訊屏幕＋必食陳新記西多士＋栢記海鮮加工$55起

投票區

五年規劃及施政報告出爐
26
|
0

你對今次首個五年規劃及施政報告是否滿意？

滿意
8%
不滿意
81%
無意見
11%
投票期：2026-09-17 ~ 2026-10-17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處