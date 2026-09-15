譚仔優惠︱將軍澳旗艦店即叫即燒串燒$17/兩串＋全年免費GYM餐＋晚市迷你砂鍋套二人套餐$99

譚仔全新概念旗艦店已於將軍澳新都城登場！新店特別之處採用「開放式廚房」設計，並新推即叫即製串燒系列，六款串燒配四大調味汁任你選。除此之外，譚仔APP推出健身手遊邊食邊玩，有機會贏走全年免費GYM餐，而領展 x 麥兜「屋企百味」企劃指定領展分店率先推出晚市「迷你砂鍋套餐」$68起，晚市迷你砂鍋套二人套餐更低至$99！

譚仔雲南米線30週年企劃亮點 – 全新概念旗艦店已於將軍澳新都城驚喜登場！旗艦店首度引入開放式廚房，食客能近距離直擊烹調過程，店內以溫暖木質與現代簡約線條為主，營造開揚舒適的用餐氛圍。

旗艦店推出全新串燒系列，即點即燒，包括五花腩串、牛肉串、雞軟骨串、茄子串、豬頸肉串、雞肉串，$17（兩串）/ $21（三串）。四大自選調味配料，包括濃香惹味咖喱汁、 酸甜中帶獨特檸檬香的木薑子檸檬甜酸汁、十三香淮鹽及經典譚仔風味麻辣汁，令串燒味道層次更提升。

譚仔雲南米線將軍澳新都城概念店

地址：將軍澳貿業路8號新都城中心3期2樓216-219號舖

電話：2953 0338

營業時間：星期一至日 7:15am至10pm

譚仔特別呈獻限量手繪「譚仔姐姐俄羅斯公仔」作慈善拍賣，並預告將於10月推出「姐姐盲盒」系列；兩項活動收益扣除成本後，將全數撥捐「HER Fund 婦女動力基金」。

拍賣網站：https://app.smartgalas.com/tamjai

喜歡打機及健身的朋友，不可錯過譚仔特別推出專為健身與健康愛好者量身打造的低負擔 「Gym餐大UP肌」，並同步推出「頂 GYM 比拼」健身手遊，打爆機，即贏走12個月免費GYM 餐！

領展分店限定 迷你砂鍋套餐$68起

9月15日起率先於26間領展商場門市，推出「譚仔迷你砂鍋套餐」晚市限定2人餐，晚上5:30pm起供應，優惠價$99好抵食；10月6日起全線分店有售。兩款全新砂鍋包括香濃的「迷你咖喱砂鍋」，內含美味蜆肉、雞卷及麵筋；以及鮮味的「迷你三鮮砂鍋」，匯聚鮮蝦、蜆肉、魚肚與勝瓜等優質食材。迷你砂鍋晚市2人套餐$122可以食齊兩款砂鍋套餐，更包油菜一碟及2 杯涷飲。

迷你咖喱砂鍋套餐$68

迷你三鮮砂鍋套餐$68

迷你砂鍋晚市2人套餐$122

領展分店推出限定「迷你砂鍋套餐」