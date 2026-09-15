香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》

香港太空館天象廳明日（9月16日）起推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》，帶領觀眾深入亞洲不同角落，探索野生動物在險境中的生存之道，見證牠們如何以超凡的適應力逆境求生，創造無數生命奇跡。

亞洲孕育著地球上多種極端的自然環境，包括險峻的喜馬拉雅山脈、乾旱嚴酷的戈壁沙漠，以至浩瀚深邃的太平洋海域。在這些極境之中，捕食者與獵物之間的生存競爭從未停歇。電影讓觀眾一探在雪山之巔行蹤隱秘的雪豹、在荒漠中身手敏捷的長耳跳鼠，以及在深海中外表可愛卻暗藏殺機的碎毛盤海蛞蝓，了解牠們在各自生境面對的生存考驗。

小熊貓，其與浣熊的親緣關係比與大熊貓更近。為了消化大量竹子，牠們都在「吃完就睡、睡醒再吃」的循環中度過大部分光陰。

一隻嬌小的北長尾山雀在日本的嚴寒中享用著由樹汁凝結而成的冰柱。

在暗潮洶湧的珊瑚大三角海底、比拇指還小的的碎毛盤海蛞蝓。牠的生存方式是靠進食含劇毒的藍色海綿，並將毒素化為己用。

節目片長43分鐘，放映日期至2027年6月14日。節目放映時間為平日下午5時；周末及公眾假期放映時間分別為上午11時、下午3時30分及晚上8時。節目票價為30元（前座）和40元（後座）。門票現於香港太空館票房和城市售票網（www.urbtix.hk）發售。

藏狐母親在氣候變幻莫測的青藏高原上伺機捕獵，為飢餓的幼狐覓食。

宛如由多種動物拼湊而成的長耳跳鼠，能憑著超凡感官在漆黑的戈壁沙漠中精準捕捉獵物。

孟加拉虎。牠們的橙黑斑紋在草叢中形成天然保護色，助牠們隱蔽潛行、接近獵物。

棲息於紅樹林沼澤的彈塗魚。牠們能透過皮膚在陸地上呼吸，甚至能爬樹覓食及躲避天敵，展現在極端環境下的超凡適應力。

香港太空館

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網址：hk.space.museum/tc/web/spm/shows/dome-show/wild-asia.html