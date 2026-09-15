歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
十月
旺角麥花臣場館｜《咒術迴戰》動漫Live Band 音樂會 旺角麥花臣場館｜《咒術迴戰》動漫Live Band 音樂會
節慶活動 商場活動
旺角麥花臣場館｜《咒術迴戰》動漫Live Band 音樂會
推介度：
10/10/2026
14
十一月
紅磡香港體育館｜JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會 — 香港站 紅磡香港體育館｜JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會 — 香港站
大型盛事 節慶活動
紅磡香港體育館｜JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會 — 香港站
推介度：
14/11/2026 - 17/11/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》
港漂生活情報
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:香港太空館

　　香港太空館天象廳明日（9月16日）起推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》，帶領觀眾深入亞洲不同角落，探索野生動物在險境中的生存之道，見證牠們如何以超凡的適應力逆境求生，創造無數生命奇跡。

 

　　亞洲孕育著地球上多種極端的自然環境，包括險峻的喜馬拉雅山脈、乾旱嚴酷的戈壁沙漠，以至浩瀚深邃的太平洋海域。在這些極境之中，捕食者與獵物之間的生存競爭從未停歇。電影讓觀眾一探在雪山之巔行蹤隱秘的雪豹、在荒漠中身手敏捷的長耳跳鼠，以及在深海中外表可愛卻暗藏殺機的碎毛盤海蛞蝓，了解牠們在各自生境面對的生存考驗。

 

香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》

小熊貓，其與浣熊的親緣關係比與大熊貓更近。為了消化大量竹子，牠們都在「吃完就睡、睡醒再吃」的循環中度過大部分光陰。

 

香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》

一隻嬌小的北長尾山雀在日本的嚴寒中享用著由樹汁凝結而成的冰柱。

 

香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》

在暗潮洶湧的珊瑚大三角海底、比拇指還小的的碎毛盤海蛞蝓。牠的生存方式是靠進食含劇毒的藍色海綿，並將毒素化為己用。

 

　　節目片長43分鐘，放映日期至2027年6月14日。節目放映時間為平日下午5時；周末及公眾假期放映時間分別為上午11時、下午3時30分及晚上8時。節目票價為30元（前座）和40元（後座）。門票現於香港太空館票房和城市售票網（www.urbtix.hk）發售。

 

香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》

藏狐母親在氣候變幻莫測的青藏高原上伺機捕獵，為飢餓的幼狐覓食。

 

香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》

宛如由多種動物拼湊而成的長耳跳鼠，能憑著超凡感官在漆黑的戈壁沙漠中精準捕捉獵物。

 

香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》

孟加拉虎。牠們的橙黑斑紋在草叢中形成天然保護色，助牠們隱蔽潛行、接近獵物。

 

香港太空館推出全新球幕電影《極境亞洲之生命奇跡》

棲息於紅樹林沼澤的彈塗魚。牠們能透過皮膚在陸地上呼吸，甚至能爬樹覓食及躲避天敵，展現在極端環境下的超凡適應力。

 

香港太空館

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道10號

網址：hk.space.museum/tc/web/spm/shows/dome-show/wild-asia.html

 

Tags:#香港周圍遊#港漂生活情報#香港太空館
Add a comment ...Add a comment ...
香港快運高達50%票價折扣！8個航點包括福岡、高松... 台中單程$55起 河內來回連稅$1,331起
更多玩樂假期文章
香港快運高達50%票價折扣！8個航點包括福岡、高松... 台中單程$55起 河內來回連稅$1,331起

投票區

傳政府研重推租置計劃
258
|
0

你是否贊成政府重推租置計劃？

贊成
87%
不贊成
12%
無意見
1%
投票期：2026-09-14 ~ 2026-10-14
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處