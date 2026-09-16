美債息升，港股午後大跌

港股昨日（15日）午後大跌原因是美債息升。

美債收益率升破5厘，創2007年以來新高。全球資產定價之錨，正在掙脫17年的地心吸力。

周二，債市拋售席捲全球：美國10年期國債收益率升破5.021厘，為2007年中以來首次，隔夜剛剛觸碰過5厘的門檻；與此同時，日本10年期國債收益率收復3厘，報3.031厘，創出30年新高。

美日加息呼聲高

兩個全球融資成本的地基同時鬆動，而本周恰好集齊了讓它發生的一切條件：急升的油價、幾乎確定重啟加息的美聯儲，以及大概率跟進的日本央行。

供給側的壞消息來得又密又急。周一（14日），也門胡塞武裝對沙特發起新一輪襲擊；此前利雅得已經把東西輸油管道遇襲的帳，算到伊拉克境內親伊朗武裝頭上，並警告這條命脈的損壞可能擾動多達4%的全球石油供應；雪上加霜的是，海灣阿拉伯國家與伊朗原定推進的海峽談判宣布推遲。

地緣風險抬高油價

原油斷供預期直接把油價頂了上去：美國原油隔晚漲1.8%至每桶103.24美元，布蘭特漲1.6%至107.37美元。三菱日聯的橫尾明彥把市場的心思說得很直白：所有人都在盯著同一個鏈條，油價若持續推高通脹，利率就只能更高。

政策時鐘則進入最擁擠的一周。FOMC昨日開啟為期兩天的會議，利率期貨定價90%概率加息，一旦落地，將是2023年中以來美聯儲首次提高利率。

摩根士丹利的判斷代表了不少機構的轉向：通脹雖在降溫，但接連的上行意外讓去通脹進程「比美聯儲需要的更慢、更沒有說服力」，該行預計周三（16日）加息25個基點，並12月再加一次。

太平洋另一端，日本央行被廣泛預期在周五（18日）把利率上調25個基點至1.25厘，並釋放繼續緊縮的訊號。畢竟，此前那輪干預剛剛把日圓從40年低點的邊緣拉回來，央行需要為匯率托底。

全球無風險利率上升

風險情緒自然好不了。據彭博數據，亞洲股市昨日延續跌勢，AI領軍人物呼籲放緩開發的餘波還在發酵：MSCI亞太指數（除日本）低收，韓國跌0.9%，日經在漲跌之間搖擺後收市微跌。美國總統特朗普此時補了一腳油，他淡化對AI被濫用的擔憂，稱現有護欄已經足夠，並反指「對AI的疑慮只會讓中國受益」。

歐洲股指期貨漲跌互現，美匯指數升至99.6，美元兌日圓曾報155.02；現貨黃金小幅走高至4307美元；加密貨幣繼續捱打，比特幣跌2.2%至77360美元，以太幣跌3.5%。

把線索擰到一起，這是一次典型的「通脹衝擊-利率重估-估值壓縮」三連：油價給通脹預期加溫，央行被逼用更高的利率回應，而全球股票、加密資產乃至高估值增長股，都要在這個新的貼現率下重新找位置。日債收益率同步創下30年新高尤其值得警惕，它說明這不是美國孤立事件，而是全球無風險利率的水位都在抬升。

真正的懸念壓在時間表上：周三的美聯儲局，周五的日本央行。5厘的10年期美債收益率，是此輪緊縮的終點，還是通往更高利率的中途站，48小時內，市場將先交第一份答案。

昨文謂「沃什醒嘅就加息」，因為市場不傻，你唔加，市場自己加。你加就叫做Leader（阿哥）；你不加，被市場牽著鼻子走，就叫做Follower（X弟）。粗鄙咗些，但達意。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）