銀債不應該是定期存款

第11批銀債有了分配結果，今次無論是認購人數和認購額都創了新高，而每人獲配的手數，卻是自2021年起放寬至60歲人士可以認購後的新低（見附表）。

老實說，我是感到很失望的，因為最高獲配手數只有13手，即13萬元。大部分認購人士，如果認購額高於13萬元，最多也只能分到13手（抽中的話），否則就只有12手。

我有朋友把2023年獲分配的23萬元銀債（當年他有幸抽多一手），全數拿去抽今年的銀債，結果只分到12手，即是剩下的11萬元，要自己去造定期了。

我的即時反應是，明年的銀債發行規模，真的要加碼了。我這位朋友年年都有認購銀債，現時手上持有的銀債總額只有51萬元（2024年的23萬元＋2025年的16萬元＋2026年的12萬元）。如果將這筆錢視為定期存款，或許尚可，但如果視為退休投資工具的一員，就實在太少了。

銀債作為退休投資工具，發行額應大幅加碼，使長者毋須依靠造定期存款賺取收入。(Shutterstock)

我一向鼓吹的三合一退休理財方案，是建議退休人士把資產分成三份，其中一份是定息工具，債券當然是首選，但市場上優質的債券，以及能讓普羅大眾都買到的債券選擇真的不多，幾乎可以說，政府發行的銀債是獨一無二了。但如果每次都只分到10萬元至20萬元，又何來退休收入呢？難道真的只是每月飲多餐茶而已？

我在本欄建議過，如果銀債能令認購者每次都分到大約50萬元，即是退休人士手上長期持有150萬元的銀債（假設只有3年期，也假設年年發行），這就真的可以作為其中一種退休理財工具了。若不，銀債就只能作為定期存款的替代品。

但政府既想發展債務市場，又想普羅退休人士真的有一種安全和穩定的理財工具，那就不應把銀債變成定期存款的替代品，或者說，是和銀行搶存款了。

據報道，今年合資格認購銀債的人數大約247萬，而今次有47.7萬人認購銀債，即是四個合資格人士當中，就有一個認購，這個比例也算高，而且是在持續上升呢！

隨著人口老化，未來只會有愈來愈多人合資格認購，而為了公平起見，用循環配發機制是無可厚非的，但如果發行額未能大幅加碼，對那些有能力的人士，同樣欠一點公道呢！

作者電郵：lkslo@yahoo.com