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中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團 $699/ Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡
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中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團$699/Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港秋季旅遊博覽會

　　中秋假期想好去邊未？各位旅遊達人一定要留意由展覽集團主辦、香港旅遊業議會協辦的「香港秋季旅遊博覽會 2026」，博覽會將於 2026 年 9 月 25 日至 27 日假灣仔香港會議展覽中心舉行！今屆博覽會覆蓋超過 150 個國家及地區、精選逾 1,000 條旅遊路線，更特別打造中秋節日特色裝置及豐富著數優惠，65歲或以上長者免費入場，即刻睇睇現場亮點與必搶著數！

 

中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團 $699/ Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡

中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團 $699/ Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡

 

入場迎新好禮

 

　　適逢中秋佳節，展會現場特別設有「乘月啟航：跟著玉兔遊世界」打卡區（展位：5B-A15），展示兩大巨型吹氣玉兔。此外，於 9 月 25 及 26 日讚好官方專頁並分享現場相片至個人社交平台，即可獲贈「迷你玉兔燈籠」乙隻（每日名額有限，送完即止）

 

中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團 $699/ Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡

 

　　。每日首 1,500 名免費禮品：展期三天內，每日首 1,500 名合資格指定入場人士，可隨機獲贈免費旅遊保險或旅遊 SIM 卡乙份

　　。Mastercard 刮刮卡大抽獎：於指定攤位憑單一發票消費每滿 HK$500，即可換領抽獎券 1 次（每張發票最多 10 次），有機會贏取東京、首爾、台北雙人來回機票！

 

中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團 $699/ Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡

 

首設本地遊專區及手作工作坊

 

　　大會今年首度增設「本地遊專區」與「尋味遊歷‧香港地」專區，匯聚 Klook 等平台提供星級酒店自助餐及餐饗禮遇。另設「創意工作坊專區」（展位：5B-Z15），提供中秋霓虹燈牌DIY、Worry Stone貓咪彩繪及手工錫器等體驗；9 月 26 及 27 日下午 3 時更會有十多隻人氣吉祥物（包括熊本熊、香港警務處「提子」等）登場巡遊。

 

中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團 $699/ Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡

 

震撼優惠一覽

 

　　•    香港中國旅行社（展位：5B-C01）台灣3日快閃團原價 HK$1,699起 -> 優惠價 HK$699起

　　•    食玩假期（展位：5C-J51）日本北海道破冰船6天團每位勁減 HK$3,000，折後 HK$9,899起

　　•    新華旅遊（展位：5C-K29）西歐三國（荷比法）10天團原價 HK$39,899起 -> 優惠價 HK$29,899起

 

中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團 $699/ Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡

中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團 $699/ Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡

中秋節好去處2026｜灣仔香港秋季旅遊博覽會攻略！台灣團 $699/ Klook旅遊體驗$8起＋送旅遊保險＋巨型玉兔打卡


   
　　•    關鍵旅遊（展位：5C-J15）昆明號9天專列團報名即送旅行喼

　　•    Klook（展位：5B-C19）全線旅遊活動低至 HK$8

　　•    環島中港通（展位：5B-D08）大灣區酒店套票（住宿+食+車票）人均低至 HK$337.5起

　　•    Trip.com（展位：5C-H15）會場限定買一送一、半價起程。疊加優惠碼折上折減高達港幣600元，現場再送港幣350元機票優惠代碼。玩樂門票港幣9.9元起；熱門景點門票低至一折；酒店自助餐及美食低至半價；eSIM低至一折。

 

香港秋季旅遊博覽會 2026

參觀詳情日期：2026年9月25日至27日（星期五至日）

時間：每日 11:00 - 20:00

地點：香港會議展覽中心展覽館 5BCD（港鐵會展站 B3 或灣仔站 A5 出口）

門票：HK$30（65歲或以上長者、持傷殘人士證或身高1米以下小童免費入場）

購票方式：現場購票或預先於 KKday、Klook、U Lifestyle、01空間網上購票

大會官方網站: https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/travelexpo2026autumn

 

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