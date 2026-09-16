名人面相︱日本首相高市早苗申字面＋雞嘴耳命格影響政治生涯？何超瓊孟晚舟婚姻與財運，貴婦旺夫面相特徵

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。今集《風水蔣知識》，我們聚焦幾位政商界的風雲女性，從古代「女子無才便是德」的觀念，到現代女性在事業與婚姻中的面相玄機。蔣博士指日本首相高市早苗以嘴闊鼻闊見稱，代表外向及擅長交際，她「申字面」命格如何影響政治生涯？商界女強人何超瓊與孟晚舟則鼻高直挺，事業心重，四顎朝天顯示代表有眾人相助，事業規模龐大，但夫妻宮與鼻子一個特徵，反映婚姻有波折。最後，潮汕女首富王來春鼻厚鼻闊，田宅宮飽滿，展現財富積累與晚運福氣，她從富士康女工一步步成為首富的經歷，正好印證面相的啟示。蔣博士更於節目中跟大家探討鼻子厚薄、金甲大小如何影響財運。

節目最後揭開「貴婦相」的特徵，但原來旺夫的面相未必符合現代審美觀，究竟女性在命運與美貌之間會如何選擇？這一集將帶來深度又趣味的文化分享。即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見