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炮火紛飛，歐洲正處於無法看見終點的俄烏戰爭中，台海兩岸一樣被衝突的陰霾籠罩著，「和平」成為當今世上最迫切的議題。就在國際局勢處於極其脆弱邊緣的此刻，由台灣一批學者、社會活勤家和媒體人書寫的《誰的島鏈？為何反戰？》剛剛面世。
國際評論

《誰的島鏈？為何反戰？》對和平的思考

容我世說
張翠容
容我世說

　　中東地區炮火紛飛，歐洲正處於無法看見終點的俄烏戰爭中，台海兩岸一樣被衝突的陰霾籠罩著，「和平」成為當今世上最迫切的議題。就在國際局勢處於極其脆弱邊緣的此刻，由台灣一批學者、社會活動家和媒體人撰寫的《誰的島鏈？為何反戰？》剛剛面世。

 

　　無疑，開戰容易收手難，停戰談何容易，戰爭一旦打開潘朵拉的盒子，留下的便是無法癒合的傷痕，讓和平顯得愈發遙不可及，歷史已證明這一切。

 

　　然而，近年中美地緣博弈加劇了台海兩岸的敵對張力，終於讓我們切身體會到和平的重要性。因此，《誰的島鏈？為何反戰？》的出版格外及時。它是少數以台灣本土反戰聲音為主軸、直接針對全球與台海局勢進行思索的著作。

 

《誰的島鏈？為何反戰？》一書出版對和平的思考

《誰的島鏈？為何反戰？》是由台灣一批學者、社會活動家和媒體人撰寫。

 

　　無論讀者的立場如何，該書都可帶動從未有過的思考，我期待可引發更宏大的論述，並成為國際和平運動的其中一把聲音，呼喚對生命的尊重，並跨越政治和國界，好讓人道主義在這個愈趨黑暗的世界裏，成為一束光。

 

　　這書的每位作者對國際局勢一直有著長期觀察，如今再回望被捲入世界洪流的台灣，實在是別有一番滋味在心頭。台灣早不再是孤島，面對大國博弈的棋盤，究竟要如何認清自己的位置和處境？

 

　　我感受到作者們的焦慮和期盼。要知道，我的反戰立場，從來不是出自於對烏托邦的幻想，而是建基於廿多年來，穿梭於全球動亂國家、在炮火與廢墟中所目睹的真實人性與絕望。

 

　　在此，我想說一個故事。

 

　　2025年7月，就在以色列和美國首次聯手向伊朗襲擊暫停後，我抓緊這個機會，趕快前往耶路撒冷，第二天便急不及待相約認識的巴勒斯坦少年奧馬爾，想了解聖地在以伊戰爭下的民生情況。他說，以色列人似乎比巴人更恐慌，警報一來，他們便立刻走進防空洞，而巴人沒有防空洞可去，倒不如走上天台，把導彈劃過漆黑上空的景象當成另類的「煙花」觀看。

 

《誰的島鏈？為何反戰？》對和平的思考

在以伊戰爭下，有人會將導彈軌跡當成另類煙花觀看。(AP)

 

　　奥馬爾表示，之前兩個星期，看「煙花」成為他們每天的主要節目。一到入黑，他和一班同學便跑到天台，一邊玩撲克，一邊等待導彈的出現。我好奇問他不怕嗎？他搖搖頭，說巴人一直生活在死亡的陰影下，還有甚麼可怕？

 

　　我不禁心酸起來，他才18歲呢，卻已準備好生命隨時會消失。他告訴我不少例子，例如他的同學如何荒謬地被以色列狙擊手射殺。

 

　　我和他行到大馬士革門，突然感觸地與這位少年分享我20年來在這一帶所見證的變化，畢竟我在他出生前已來到耶路撒冷採訪，並告訴他，我還拍了一部有關以巴和平的紀錄片。他一臉憂傷地回說，他認為20年前和平還有點希望，20年後的今天大家對和平已經絕望了，以巴彼此的深仇大恨如何化解？

 

　　奥馬爾又表示，耶路撒冷這個所謂「聖地」，已成為當今世上最憤怒的城市。這裏的人，都充滿憤怒，沒有最憤怒的時刻，只有更憤怒的時刻；這裏的局勢也是一樣，沒有最壞，只有更壞。他唯一的希望，是大家對目前的劇烈衝突都感到非常疲累，不得不休息一下，這時或許可帶來短暫的平靜，哪怕是短暫的，他都非常期待。

 

《誰的島鏈？為何反戰？》對和平的思考

耶路撒冷民眾對政府的好戰行為大表不滿 (AP)

 

　　他之後嘆了一口氣，說數十年的緊繃狀態已超出人類耐受的極限，他雖僅18歲，身心卻早已衰老。那些高談地緣政治的人，爭論的總是當權者的戰略布局，但戰爭最殘酷的本質，是在摧毀生命之前，先摧毀了新生代的希望。導彈炸毀的建築可以重建，但精神的廢墟，百年也無法復原。

 

　　根據經濟與和平研究所(IEP)2026年的全球和平指數，全球和平程度持續惡化，衝突指標已陷入二戰以來最糟糕的時期。現實主義者曾指出，所謂「民主和平論」，往往被包裝成霸權擴張的藉口。

 

　　造成近年國際秩序解體的罪魁禍首，正是領導民主陣營的美國與其夥伴以色列。他們的擴張主義，正將全球拖入大戰邊緣，製造出殘酷的戰爭環境。回到第一島鏈，島鏈上所謂的「盟友」，說穿了不過是美國棋盤上的棋子，這實在是一個複雜且不對等的「地緣利益共生體」。

 

　　這條冷戰時期為了圍堵蘇聯共產主義而設的鎖鏈，如今成了勒在中國海權脖子上的枷鎖。美國在駐日、駐菲基地的軍事部署與對台軍售，是其維持印太霸權的手段。而島鏈盟友每一次「強化防禦」，都會激發北京「反制圍堵」的決心，陷入「你加強防禦，我感到威脅，我也加強進攻」的惡性循環，逐步削弱和平的基石。

 

　　台灣站在第一島鏈的最前線，隨著中美博弈愈發激烈，兩岸劍拔弩張、競相提升軍費，無疑加劇了擦槍走火的風險。

 

《誰的島鏈？為何反戰？》對和平的思考

台灣處於第一島鏈的最前線，與大陸很容易擦槍走火。(AP)

 

　　當主流輿論將戰爭簡化為軍購預算與兵力數字時，《誰的島鏈？為何反戰？》的出版更像一記猛擊，該書作者們拷問著被刻意迴避的核心問題：當台灣人民自願將家園綁上大國圍堵的戰車時，究竟在保護甚麼？

 

　　當台灣面臨歷史的十字路口，談反戰絕不是退縮，而是一把戳破戰爭神話的思辨之刃。唯有當兩岸人民開始認真思考「為何反戰」，才可能用智慧化解彼此的矛盾。

 

　　台海兩岸要保住和平的火苗。真正的歷史高度，恰如《孫子兵法》所言，必須先行窮盡智慧實踐和平及其長遠利益。兩岸各自擁有的歷史正當性，不應該成為互相殘殺的借口，而應該成為彼此對話的起點。戰爭，從來沒有可行性，只有毀滅性。

 

　　我相信，《誰的島鏈？為何反戰？》一書將會成為必要的公共提醒，並在最喧囂的時刻，讓我們認清反戰是一項道德選擇，而製造和平的環境，比製造敵人及戰爭的環境，更需要智慧、勇氣和前瞻。

Tags:#容我世說#大國博弈#兩岸關係#台灣#台海#第一島鏈#和平#地緣政治衝突#中美關係#反戰運動#耶路撒冷#以伊戰爭#巴勒斯坦#軍事升級#人道危機#美軍部署#對台軍售#區域安全#戰爭與人性
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