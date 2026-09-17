今早（17日）大家都知美聯儲局加息否，今周二（15日）筆者文：「沃什醒嘅就加息」，原因講了，是市場已認定美息定要加。所以前日，美10年債息就率先升破5.021厘，引致環球股市大跌。沃什怎辦了？

沃什接下來，需要考慮的是，今次加了25點子息後，會發生甚麼及怎做。

將會發生甚麼和該怎樣做表列了（見表一）。

沃什於8月的Jackson Hole央行年會上發出警告，如果通脹不向2%目標發展（即是通脹數據要有趨下傾向），則美聯儲局便有事要做。不幸的是，雖然4個重要通脹指標中，有3個符預期，但有一項是超於預期：

8月消費物價指數(CPI)年率+3.4%（前值+3.4%；市場預期：+3.4%）--合乎預期；

8月CPI月率+0.4%（前值+0.1%；市場預期：+0.4%）--合乎預期；

8月核心CPI年率+2.4%（前值+2.3%；市場預期：+2.4%）--合乎預期；

8月核心CPI月率+0.3%（前值+0.2%；市場預期：+0.2%）--超乎預期。

群情洶湧，先加為敬

沃什會否真因為一項指標超預期，動了口就動手加息，不好說。礙於市場群情洶湧要加，沃什還是加了好。

假如今次加了25點子，市場會追問會加幾多次息，才可真把通脹壓住？1次？2次？還是3次？

為甚麼是要加3次？因為加息周期一啟動，過往歷史是要加3次。

美聯儲局7月會議是以9比3，保持息口不動，這個3票的要求加息，今時會否發展出更多的支持加息者？上任儲局主席鮑威爾，仍是留在美聯儲局，而在他離任前有傳他已安排了8位稍鷹的理事入局。這些部署，應不會無緣無故，而是養兵千日，用在今朝--對付共和黨在11月4日的中期選舉。

中期選舉前，加息時機微妙

傳統上言，美聯儲局一般不傾向在中期選舉前的9月加息，意在不影響選民投票取向。如果美聯儲局主席是被在野黨派之前委任下來的，則美聯儲局在9月可以忽視通脹壓力而不加息。但如美聯儲局主席是被執政黨委任出來的，則通脹稍有壓力，而仍不加息（即今時情況），就是徇私，市場反會自行加上息口的風險溢價，可以加多0.5至1厘的。

點陣圖再受市場重視

雖然沃什不肯對市場提供未來息口傾向，但今次的點陣圖是絕對會被市場重視。如點陣圖反映，之後的息口趨向溫和，則市場會當今次9月加息是消滅通脹於萌芽狀態的預防性加息，屆時市場是否擁抱今次加息，美債息反會跌，在加息之後，會乜鬼都升。但如果點陣圖反映加息陸續有來的話，則美債息會升。如果沃什乜都唔做，唔加的話，美債息會升、升，美債價會有難、難。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）