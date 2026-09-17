麥當勞G-DRAGON聯乘︱新推韓辣牛油醬雞腿飽/鹽味焦糖脆條＋$39韓式甜辣麥炸雞餐＋9月21日起換珍藏卡及潮物

G-DRAGON粉絲準備好未？麥當勞與G-DRAGON 攜手呈獻亞洲限定企劃美食，香港麥當勞即日起有得食啦，韓國直送及研發的全新韓辣牛油醬 打造全新韓式脆爆雞腿飽及麥樂雞醬，還有全新梳打特飲、Shake Shake 薯條、OREO®麥旋風及全新鹽味焦糖迷你脆條，鹹甜香辣美食一次過品嘗！9月21日及9月23日限量「I’M M FAN珍藏卡」及PEACEMINUSONE聯乘潮物即將登場，fans不可錯過！

麥當勞與G-DRAGON 攜手呈獻亞洲限定企劃，一系列限時韓式美食率先登場，食物包裝更換上主題設計，以 G-DRAGON 個人品牌 PEACEMINUSONE 標誌性的小雛菊圖案為靈感，配搭麥當勞標誌，以及為今次企劃特別設計、印有「MCD」字樣的紅色心形圖案。

當中焦點必定是由韓國直送、韓國麥當勞研發的全新特色醬汁—韓辣牛油醬（Gochujang Butter Sauce），微辣辛香與濃郁鮮味，以及牛油的香滑醇厚，呈現甜辣適中、層次豐富且和諧平衡的鮮味體驗。

香港麥當勞新推的全新韓辣牛油醬脆爆雞腿飽，選用特大原塊雞腿肉，配搭韓國直送的韓辣牛油醬、原片菠蘿及爽脆羅馬生菜。除了漢堡外，顧客更可選擇全新韓辣牛油麥樂雞醬，香脆麥樂雞點蘸吃出韓式滋味。

同步登場的還有全新濟州蜜柑椰果梳打及兩款期間限定Shake Shake 薯條，包括全新韓式烤肉味，以及蜂蜜牛油味。全新韓式烤肉味 Shake Shake 薯條充滿韓式燒烤香氣，顧客只需選購任何超值套餐即可加$9.5升級全新「韓式大大啖組合」，一次過品嚐全新濟州蜜柑椰果梳打及韓式烤肉味或蜂蜜牛油味 Shake Shake 薯條。

全新韓式烤肉味Shake Shake 薯條

全新濟州蜜柑椰果梳打

焦糖迷你脆條一直有不少fans，今次推出韓國直送的全新鹽味焦糖迷你脆條令人期待，外層金黃香脆，內含鹽味焦糖醬鹹甜交織。全新推出的甜心脆脆OREO®麥旋風，以香滑新地配上OREO®碎及粉紅心型脆脆。

$18.5 鹽味焦糖迷你脆條

$17.5甜心脆脆 OREO® 麥旋風

麥當勞App亦推出一系列優惠，包括兩款四道菜套餐「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽套餐配甜心脆脆OREO®麥旋風減$5」及「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽配鹽味焦糖迷你脆條減$5」，以及「選購指定超值套餐加$10歎4件麥樂雞及韓辣牛油麥樂雞醬」。

麥當勞App優惠︰韓辣牛油醬脆爆雞腿飽配鹽味焦糖迷你脆條減$5

麥當勞App優惠︰選購指定超值套餐加$10歎4件麥樂雞及韓辣牛油麥樂雞醬

麥當勞將於9月21日推出限量「I’M M FAN珍藏卡」，以及於9月23日帶來聯乘G-DRAGON 個人品牌 PEACEMINUSONE的限定潮物，包括麥當勞復古帽、金屬襟章及帆布袋。

此外，韓式甜辣麥炸雞及脆爆雞腿飽亦載譽回歸， 韓式甜辣麥炸雞、脆爆雞腿飽及脆辣雞腿飽套餐優惠價均只需$39，無論顧客到餐廳直接選購或透過麥當勞App優惠券，均可享受此優惠。