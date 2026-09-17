西九野餐節︱兩手揈揈去野餐用品租借 $40起＋海濱美食市集＋音樂表演工作坊＋$348單車野餐套票

又到野餐的季節！今個秋天，西九文化區舉行全新「西九野餐節」，大家放慢步伐，享受寫意悠閒的海濱時光。「西九野餐節」於9月18日至10月11日期間，逢周末及公眾假期舉行，更首度推出野餐用品租借服務，同時聯合區內多個商戶推出期間限定野餐套餐，而單車野餐套票結合單車、工作坊體驗及商戶優惠，即睇西九野餐節四大亮點特色。

焦點內容

• 西九野餐節9月18日至10月11日期間逢周末及公眾假期舉行

• 野餐用品租借服務

• 特色餐飲市集

• 西九單車野餐套票

• 草坪音樂時光、DJ泡泡派對、主題工作坊

一、野餐用品租借服務

西九推出全新野餐用品租借服務，你隨時在海濱草坪展開寫意野餐，即興快閃野餐話咁易！留意，每件租借用品須收取$100按金。數量有限，以先到先得形式提供，額滿即止。

野餐用品與租金（港幣／件）：

(1) 摺疊野餐椅

(2) 兒童摺疊野餐椅

(3) 野餐墊

(4) 戶外電風扇：$40/件

(5) 摺疊野餐桌：$50/件

(6) 野餐燈：$50/件

(7) 雨傘：免費

租借地點：藝術公園海濱東草坪訪客資訊站

租借服務時間：（9月18日起生效）星期一至五：上午11時至下午6時（所有租借用品必須於當日下午6時30分前歸還）

星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時（所有租借用品必須於當日晚上8時30分前歸還）

二、戶外海濱美食市集

冇時間準備野餐美食？冇問題，藝術公園海濱東草坪將化身秋日美食熱點，雲集多個特色餐飲攤檔，多間商戶更特別推出西九野餐節限定野餐套餐。凡購買指定園區商戶的期間限定野餐套餐，即可於訪客資訊站免費借用 2 張摺疊野餐椅。

特色攤檔：

• Coffganic x 淡墨：飛碟漢堡、意粉、韓式脆薯波及 Ink Libre Yuki Tonic。

• 船長雞蛋仔 x 丹丘蒸留所：港式經典甜品、燒賣、氮氣飲品及手工雞尾酒。

• DOTOM：韓式紫菜包飯、腐皮飯糰及新鮮果汁。

• 麥子啤酒 x 魚事者：炸魚薯條、魚蛋及墨西哥魚皮搭手工啤酒。

• Nutmad x 野餐俱樂部：農場直送時令料理（布拉塔芝士配本地番茄、慢煮雞胸等）。

• 期間限定品牌：包括「九龍城寨」（9月18–27日）及手工冬甩品牌「Donut Demo x Being Soda」（10月1–11日）。

三、單車野餐套票$348

秋日於西九藝術公園騎單車都幾爽！日本單車品牌 tokyobike hk 西九店設有即日單車租借服務，車身輕巧優雅，提供成人、中童、小童及寵物專用車款。想踩單車又野餐，可考慮單車野餐套票，套票售價$348，包tokyobike 單車租借券 1 張（可使用 4 小時，可選成人/中童/小童/幼兒或寵物單車）、免費租用野餐墊及野餐燈、西九野餐節主題工作坊換領券 1 張》tokyobike 定制木刻紀念鑰匙扣 1 個、tokyobike 單車租借八折券及 24 Bottles 八折優惠券及西九園區餐飲及零售商戶優惠券。

單車租借及歸還地點︰tokyobike hk

西九tokyobike hk單車租借站（近西九文化區西閘）

香港故宮文化博物館停車場轉左直行約10分鐘，由西隧行人天橋進入更順路

開放時間：星期一至五：下午1時至晚上8時；星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時

單車自助租借及歸還地點︰茶醺

西九茶醺單車自助租借站（藝術公園概念店4號（鄰近M+海景亭廊入口）

開放時間：每天下午2點至7點

現正進行試行階段，有關最新單車自助租借及歸還服務時間及安排，請參閱概念店的社交媒體平台。

四、現場音樂表演與主題工作坊

• 音樂表演 & DJ 泡泡派對：現場設有樂隊演奏、爵士樂及歌手獻唱，並特別舉辦適合親子共樂的「DJ 泡泡派對」，伴隨音樂與漫天泡泡互動。

• 電子消費免費換領工作坊：活動期間於西九任何餐飲或零售店舖以電子消費滿 HK$200，即可憑發票免費報名參加指定工作坊（名額有限，先到先得）。

• 工作坊種類：森林系編織、野餐旗仔製作、自製沙冰單車體驗、豎琴療癒、花草拓印陶瓷、天然調香及小夜燈製作等。





野餐俱樂部聯乘特色咖啡店NUTMAD呈獻限定Farm-to-Table（農場到餐桌）體驗工作坊

實用玩法與行程建議

• 家庭親子遊

一家大小不用太早入場，午後2時入場，憑消費換領「森林系編織」或「泡泡派對」工作坊，傍晚租借野餐墊與電風扇，在草坪一邊品嚐韓式輕食與冬甩，一邊觀賞海濱日落。

• 情侶/好友打卡

不妨預訂「Bike & Picnic Pass」套票，下午騎乘單車穿梭西九園區，黃昏時分憑套票領取野餐墊與野餐燈，搭配手工啤酒與燒賣小食，享受夜間音樂演奏。

西九野餐節

日期：2026年9月18日至10月11日（逢星期五至日及公眾假期）

• 9月18日至20日

• 9月25日至27日

• 10月1日至4日

• 10月9日至11日

開放時間：下午 2:00 至 晚上 9:00（10月1日國慶日配合活動安排，開放時間調整為下午 2:00 至 6:00）

活動地點：西九文化區藝術公園海濱東草坪

入場費用：免費入場（美食、工作坊、單車套票及裝備租借另設收費）

www.westk.hk/tc/event/picnic-fest#details