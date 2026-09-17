中環PMQ大型Gelato市集10月回歸！逾30款限定口味＋首發火腿芝士雪糕＋$188六球套票

甜品控注意！全港最大規模的意式雪糕盛事「Ciao! Gelato Fest 2026」宣佈於10 月 1 至 4 日及 9 至 11 日一連兩個周末載譽回歸中環 PMQ！今屆市集陣容更加鼎盛，集結來自香港、澳門、葡萄牙及意大利的大師級品牌，一口氣帶來逾 30 款會場限定首發口味， $188六球迷你GELATO套票讓你一次過試多款不同口味開心share！

你可於「Ciao! Gelato Fest 2026」市集一口氣嘗盡20間大熱Gelato品牌，包括香港、澳門、葡萄牙人氣品牌、出自包括意大利大師之手的優質意式雪糕，包括中式糖水甜品、中西茶品、芥末青豆、鵝肝白蘭地、雪米糍、沖繩九州鮮果、日本清酒、環球朱古力、黑松露、魚子醬、菠蘿包脆皮焦糖燉蛋、大蒜爆炸糖等等創新口味。

必睇三大亮點：

1. $188「六球迷你 GELATO 套票」

有選擇困難症或想一次過試盡多款風味？大會特別推出 Mini 份量套票，只需 $188 即可一口氣嚐盡 6 款不同口味，非常適合與閨蜜好友打卡分享！

2. 會場限定首發口味

曾憑黑松露雪糕獲封「雪糕界黑鑽」的 Kai’s Gourmet，今年再以意大利菜為靈感，推出會場限定「馬斯卡彭芝士意式雪糕配特級初榨橄欖油及火腿」交織出前所未有的鹹甜鮮味。人氣甜品店 AtFoodFactory 亦破格推出港式小食配搭「玫瑰無花果 x 炸麻糬」，令人期待！



Kai’s Gourmet 推出會場限定「馬斯卡彭芝士配橄欖油及火腿」，鹹甜層次極豐富

AtFoodFactory 市集限定甜品 x 小食「玫瑰無花果 x 炸麻糬」

3. 多個品牌首次參與

新晉話題品牌首度登場，包括本地科研團隊研發的「零卡路里 Gelato Pops」Okalo Limited、五星級酒店及米芝蓮餐廳指定供應商 I Scream Gelato，主打特色中式糖水風味的 Ganto Gelato 等 ，以及師承世界級 Gelato 大賽亞軍得主Edenly Gelato首次參展。



Okalo Limited 首次參展！本地科研團隊研發真正零卡路里 Gelato Pops

The Frozen Club x 均香餅家港式懷舊風味跨界聯乘



The Nutter Company精緻堅果風味 Gelato



癫佬雪糕趣味罐裝設計，主打特色風味

Yonna Yonna Gelato人氣熱賣意式雪糕專門店

Ciao! Gelato Fest 2026

日期：2026 年 10 月 1 日至 4 日（星期四至日）及 10 月 9 日至 11 日（星期五至日）

時間：中午 12:00 至 晚上 9:00

地點：中環鴨巴甸街 35 號PMQ 元創方地下廣場與中庭

費用：免費入場