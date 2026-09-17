中秋節好去處2026︱黃大仙嗇色園中秋綵燈會＋105周年慶及太空人花燈打卡＋免費派雪糕＋發光小禮物

每年中秋節嗇色園中秋綵燈會氣氛超正！今年適逢嗇色園成立105周年紀慶，園方將於9月17日至10月4日舉辦「嗇色園105周年紀慶賀國慶77周年暨中秋綵燈會」。黃大仙祠內及廟宇廣場將展出接近30組花燈，每晚 6pm 後入園即送發光小禮物，活動期間舉行天文觀星體驗、經典猜燈謎、中秋 DIY 工作坊，以及快閃派發雪糕，絕對是中秋節好去處。

黃大仙祠內及廟宇廣場將展出接近30組花燈，除了以傳統紮作技藝打造的經典中秋造型花燈及代表黃大仙祠的專屬花燈，今年特別推出設計香港太空人升空造型花燈，慶祝香港首位女太空人升空，還有106隻嗇色園生日羊仔，打卡一流！

9 月17日中秋綵燈晚會開幕精彩活動

一連18日「普濟香江中秋綵燈晚會」明天（9月17日）正式開幕，明晚大仙祠會延長開放至晚上9點（關園前一小時停止入園），而且鳳鳴樓禮堂更有精彩表演，包括夜光龍巡遊： 於黃大仙師寶殿前精彩登場，巡遊全園。

晚上7:30｜黃大仙師寶殿前

粵劇身段表演、嗇色園經樂團演奏

晚上7:45 ｜鳳鳴樓禮堂

9 月17日開幕晚上 6:30 後入園，即送「發光小禮物」（隨機派發，送完即止！）

活動期間設有一系列豐富應節活動，包括天文觀星體驗及經典猜燈謎等。

• 拎禮物：每晚 6:00pm 後入園（9/17開幕夜為 6:30pm 後），即送「發光小禮物」乙份，隨機派發，送完即止。

• 玩遊戲：中秋 DIY 工作坊、遊園猜燈謎、天文觀星賞月，仲有快閃派發雪糕！

• 夜光龍巡遊：黃大仙師寶殿前將會有精彩夜光龍巡遊

普濟香江中秋綵燈晚會

日期：2026年9月17日 至 10月4日

時間：星期一至五：開放至晚上 9:00；星期六、日及公眾假期：開放至晚上 10:00；中秋節正日（9月25日）：特別延長至晚上 11:00(最後入場時間為關園前 1 小時)

費用：免費入場

地點：黃大仙嗇色園黃大仙祠及黃大仙廣場

官方網頁：https://bit.ly/4xlwxDf