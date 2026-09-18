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美國國債在今年8月18日正式越過了40萬億元（美元．下同）大關，今天應已達40.1萬億元，頗引起市場關注。我有位朋友追問我，這會有何後果？此事有點複雜，要有數據才行，惟有撰文以答之。
國際評論

國債破40萬億美元，美國醞釀金融危機？

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　美國國債在今年8月18日正式越過了40萬億元（美元．下同）大關，今天應已達40.1萬億元，頗引起市場關注。我有位朋友追問我，這會有何後果？此事有點複雜，要有數據才行，惟有撰文以答之。

 

　　美國政府欠下巨債的定量後果，本不難用一些精算方法去評估，但此種答案容易使人只見樹木、不見森林，我較為喜歡把情況刻意簡化，這樣可突出重點，使我們更易明白背後的道理。

 

借錢還債周而復始，納稅人付息

 

　　先把一些基本事實弄清。現時美國聯邦政府總欠債40.1萬億元，約是GDP的123%。這筆債當中有32.4萬億元，即總債的80.8%，是欠公眾的（包括欠美國聯儲局），另外的7.7萬億元，即總債的19.2%，是政府內部不同部門的互相欠債。我們知道，若我向你多借入100元，我便多了100元的欠債，但你帳面上便出現100元的資產，互相抵銷，所以政府不同部門之間的互借，我們可以不理，只關注美國政府現時欠公眾（包括世界其他國家）的32.4萬億元，這筆債差不多等於美國今年GDP的100%。我們的計算可以此為起點。

 

國債破40萬億美元，美國醞釀金融危機？

現時美國政府總欠債達40.1萬億元，約是GDP的123%。(AP)

 

　　美國國債息率要看年期及種類，據網上的一些資料，我們可假設平均息率為3.5厘，那麼，來年付給公眾的利息開支可估算為1.13萬億元，約佔GDP的3.5%。美國政府欠的債到期後，要還錢，她會借入一筆錢去還，周而復始，等於永遠不還，但利息總是要付的，否則無人願意買入美債，所以上述的1.13萬億元或今年GDP的3.5%，可視為維持債務而每年都要付出的成本。當然，若要借入更多資金或利率上升，成本便會增加。這個成本是誰支付？有沒有人得益？

 

　　把錢借出的人或機構，其實也沒有甚麼額外得益，他們只是把錢借出，每年收取利息，美國政府若沒有借，他們也可把錢借給別人。但天下沒有免費午餐，是誰支付這筆利息？當然是納稅人。我們可把情況簡化為上一代的工作人口曾把錢借給政府，現在退休了，由新一代的工作者交稅支付。假設一半人口要工作要納稅（就算不是一半也無關宏旨），那麼，要這一半人口擔負起GDP 3.5%的稅款，這便意味著這群納稅人的收入會因此大打折扣，搞得不好的話，收入或會因此而少掉7%，不能不說美國欠債增加對經濟有負面影響。

 

若不窮兵黷武，可省軍費付債息

 

　　在成熟的社會，欠債其實不一定是壞事，例如一間公司若借錢來投資，而且回報率高，那便借愈多愈好。但美國的國債性質不同，它基本上不是用來投資，沒有資產積累，它是用來支付消費的，錢用光了便沒有了，不像借錢建工廠或買樓，資本仍在。更有甚者，此等「消費」還不見得是消費者可享受到的。美國2025年軍費9192億元，今年防長赫格塞斯(Pete Hegseth)要申請增至1.5萬億元，未完全成功，但我們可見，有時國防開支大於利息開支，有時少於，亦可看到，假如美國不到處打仗、不窮兵黷武，省回的軍費，可支付大部分國債利息，人民福祉自會改進。

 

國債破40萬億美元，美國醞釀金融危機？

美國到處打仗，大增軍費，令國債利息更難負擔。(Shutterstock)

 

　　實況當然不會如此理想。美國現時不是要減軍費，而是要大增。在疫後的2025年，財政赤字仍有1.78萬億元。美國國債在2008年9月跨過10萬億元大關，2017年9月跨過20萬億元，2022年1月越過30萬億元，2026年8月更上一層樓，40萬億元。由此可見，要美國控制住國債不再上升，是陳義過高。若再算一算欠債與GDP誰增長更快，答案是欠債要比名義的GDP增長每年快上1%以上。若如此下去，30年後，政府欠公眾債款佔GDP的比重會升至1.35倍，每年利息開支佔GDP 4.72%，要到時佔人口一半的納稅人背起這重擔，不是甚麼美妙的事。這還未考慮到當美債愈來愈多，利率也可能調高，經濟壓力更大。

 

　　上述談到的是美國欠公眾的債，但還有另一種後果更嚴重的債，是外債。外債的定義是整體經濟，包括政府、企業與個人，欠下外國政府或人民的債。現時外債的數額是30.2萬億元，與國債中的公眾債務32.4萬億元差不了多少。這30.2萬億元中，也包含了外國政府及人民總共持有的9.3萬億元美國國債。外債為何構成更大的經濟壓力？這是因為償還內債的利息，款項仍回到本國人民手中，但外債的利息，是跑到外國的，支付了，錢便沒了。可否少借一些外債？自力更生不是更好嗎？美國人民及政府用慣了錢，不借不行，若少了從國外得到的借貸，光靠本國，利率會被推高，前景更不妙。美國行霸權，可否賴帳，外債全部不還，像凍結俄羅斯及伊朗的資產般？美國不是不想，但後果是以後不會有外國借錢給她，美國賴以生存不斷借貸的生命線便斷掉。

 

開支倘不控制，恐觸發金融危機

 

　　美國會否因債務過多而失控，陷入危機？暫時或不至於，她國力慢慢陰乾、國力日衰的可能性更大。她若不控制開支，胡亂增加軍費，則可能最終觸發金融危機，但若投資科教，改善生產力進步的速度，有可能使GDP增長快於債務增長，便不會陷入困境。

 

國債破40萬億美元，美釀金融危機？

 

（本文原載於9月18日《香港經濟日報》）

Tags:#雷鳴天下#大國博弈#美國國債#金融危機#政府開支#軍費#公眾債務#GDP#息率#聯邦政府#經濟增長#財政赤字#外債#赫格塞斯
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