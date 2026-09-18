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加息：全票通過
股市動向

加息：全票通過

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美聯儲局加息了，是全票通過，是市場全票通過，連美聯儲局有投票權的理事，也是全票通過加息，意味甚麼？

 

　　1. 加息重點：

 

　　A. 美聯儲局加息0.25厘，將基準利率上調至3.75厘至4厘；為2023年7月以來首次加息；

 

　　B. 美聯儲局點陣圖中位數顯示，2026年將再加息一次；

 

　　C. 沃什表示，美聯儲局決定取消一部分寬鬆政策；

 

　　D. 沃什表示，幾乎沒有看到信息表明通脹趨勢正通過考驗；FOMC並不確信通脹正在向目標水平邁進；

 

　　E. 交易員預計美聯儲局10月加息的可能性約為50%。

 

　　2. 亞太股市在9月17日走勢（圖a）

 

加息：全票通過

 

　　3. 今次加息公告與上次會後聲明對比（圖b）

 

加息：全票通過

 

　　4. 美聯儲局點陣圖（圖c）

 

加息：全票通過

 

　　5. 今次與上次（7月）金、美匯、美息對比（圖d）

 

加息：全票通過

 

　　6. 今次與上次（7月）通脹與GDP對比（圖e），這暗示步向滯脹。

 

加息：全票通過

 

　　7. 市場對9月和12月加息預期（圖f）

 

加息：全票通過

 

　　今天以圖代文，因為一圖勝千言，何況這些圖對之後美息走向有啟示，今暫記之，日後再查找。稍後談。

 

加息：全票通過

加息：全票通過

加息：全票通過

加息：全票通過

加息：全票通過

加息：全票通過

加息：全票通過

加息：全票通過

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#加息#美聯儲局#貨幣政策#通脹#基準利率#聯邦公開市場委員會#經濟展望#利率預測#股市#亞太股市#滯脹#金融市場#美匯#金價#經濟指標#利率決策#聯邦儲備局理事#沃什#點陣圖#投資風險
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