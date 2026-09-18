美聯儲局加息了，是全票通過，是市場全票通過，連美聯儲局有投票權的理事，也是全票通過加息，意味甚麼？

1. 加息重點：

A. 美聯儲局加息0.25厘，將基準利率上調至3.75厘至4厘；為2023年7月以來首次加息；

B. 美聯儲局點陣圖中位數顯示，2026年將再加息一次；

C. 沃什表示，美聯儲局決定取消一部分寬鬆政策；

D. 沃什表示，幾乎沒有看到信息表明通脹趨勢正通過考驗；FOMC並不確信通脹正在向目標水平邁進；

E. 交易員預計美聯儲局10月加息的可能性約為50%。

2. 亞太股市在9月17日走勢（圖a）

3. 今次加息公告與上次會後聲明對比（圖b）

4. 美聯儲局點陣圖（圖c）

5. 今次與上次（7月）金、美匯、美息對比（圖d）

6. 今次與上次（7月）通脹與GDP對比（圖e），這暗示步向滯脹。

7. 市場對9月和12月加息預期（圖f）

今天以圖代文，因為一圖勝千言，何況這些圖對之後美息走向有啟示，今暫記之，日後再查找。稍後談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）