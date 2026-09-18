卡域克能力到頂，曼聯無運行；馬列斯卡有料到，曼城漸上力

曼市打吡向來充滿話題，但上星期奧脫福一戰，真正值得討論的不是夏蘭特的入球是否越位，也不只是科頓的紅牌，而是兩位領隊在形勢突變後的反應。

曼城早段十人應戰，正常邏輯下，主場的曼聯應該順勢壓上，利用人數優勢控制中場、包圍對方禁區，最終贏波。

但結果卻是曼城以1比0贏波。這場比賽有意外，也有意料之中。意外是曼城少打一人仍然能贏；意料之中，是當比賽進入鬥部署、鬥調動、鬥冷靜的階段，曼聯再次暴露出欠缺頂級領隊指揮的問題。

曼城10人應戰仍以1比0取勝，控球45%、僅6射2中，卻錄0.99預期入球，防守效率遠勝曼聯。

科頓被逐，從結果看沒有太大爭議。他在與般奴費蘭迪斯的衝突中有報復動作，直接紅牌是合理判決。馬列斯卡賽後亦承認，科頓不應如此鹵莽。

不過，球證處理整段衝突時，仍值得討論。

因為在科頓還擊之前，般奴費蘭迪斯同樣有動作。曼聯球員在這場比賽的踢法亦不算斯文，身體碰撞、拉扯、延誤比賽的情況不少。球證只處理科頓最後一下，卻沒有充分檢視衝突如何開始，難免令人覺得判罰尺度不一致。

英超近年最大問題之一，就是VAR經常只放大最容易判斷的一個動作，卻未必能完整處理整個犯規過程。

比賽最後夏蘭特的入球亦有爭議，裁判機構賽後承認，VAR本應建議球證重看安素費蘭迪斯是否干擾防守。

裁判機構承認VAR誤判，忽略安素費蘭迪斯越位干擾，夏蘭特入球本應建議球證重看。

曼聯有理由不滿，但不能將輸波完全歸咎裁判。對10人曼城踢了超過一小時，曼聯主場作戰仍然輸波，最大責任始終在自己身上。

更何況這個球證奧利華也是在2023-24球季，另一埸曼市打吡擔任 VAR主裁判。

當日至比賽末段，曼城仍然領先1:0，曼聯右路出波，華舒福明顯越位，但沒有觸球，般奴費南迪斯後上射入，旁證舉旗示意華舒福越位並參與進攻，般奴費南迪斯強烈抗議。

球證問完旁證後，又聽取擔任VAR 奧利華意見後，宣布入球有效，曼聯追成1-1。幾分鐘 華舒福再下一城，曼聯最終以2-1反勝曼城。

這正是在比賽結束之後兩年天的記者會上，曼城領隊馬列斯卡被記者問到，裁判機構已經承認VAR誤判，他們（曼城）是否需要道歉時，他說三年前他們（曼城）也沒有道歉這句話的緣由了。

他說球證也好、VAR也好，都是比賽一部份，判斷有時對自己有利，有時對自己不利，這就是比賽。他說得十分對，只是記者也好、球迷也好，選擇性失憶吧了。

說回周日打吡，曼聯最大問題，是多打一人後沒有打出應有壓力。

多踢一人，不代表全隊一窩蜂壓上。真正有效的做法，是不斷拉闊對手防線，令對方球員需要橫向補位；再利用快速轉邊、半空間滲入和禁區內的人數優勢，迫使10人球隊不斷犯錯。

但曼聯沒有做到。

從這兩個圖看，就看得出曼城少踢1人之後，屯重兵於後防，只留阿蘭特一個人在前，以牽制曼聯後防不敢輕易全軍進攻；亦可以看到曼聯在進攻時，許多時候沒有足夠前鋒出現在進攻位置。

他們有控球，但控球沒有質素；有射門，但大部分攻勢沒有連貫性。中場傳球速度慢，邊路推進不足，禁區前缺乏接應。曼城即使少一人，仍然能夠守住中路，迫曼聯將皮球傳到威脅較低的位置。

明奴的表現尤其令人失望，幾次傳球失準，未能把球快速送到前場危險地帶。不過，問題不應只落在球員身上。當球員持球時找不到合理選項，往往反映球隊的跑位、戰術和進攻設計有問題。

曼聯缺少的，是一套清楚的進攻框架。

如果卡域克真的要利用人數優勢，就應該要求兩翼更積極壓上，邊後衛輪流疊瓦式進攻，中場持續在禁區頂製造壓迫，並且在失球後即時反搶，令曼城無法輕鬆反擊。

但曼聯的壓迫不夠果斷，攻守轉換亦慢，反而不斷留下空間給夏蘭特與曼城前場球員。

這是最失敗的地方：曼聯多打一人，卻踢得比十人曼城更保守、更猶豫。

曼城少打一人後，馬列斯卡沒有選擇全面死守。

這是他今場最值得稱讚的地方。

一般球隊10人應戰，領隊會先換走前鋒、加一名後衛，然後全隊退到禁區前。但馬列斯卡沒有這樣做。他保留夏蘭特在前面，目的很明顯：曼城必須保留反擊威脅，否則曼聯會毫無顧忌地壓到曼城禁區邊。

半場休息時，馬列斯卡向球員傳遞的訊息亦很重要：曼城少人當然困難，但曼聯同樣有問題。

為甚麼會這樣說呢？不是打多一個人的曼聯應該明顯夠著數嗎？但把列斯卡的分析10分有道理，因為曼城少打一日，一定深度防守，斷中冰於自己禁區之前，於是減少了空位，令到曼聯進攻少了立體感，變成老鼠拉龜。

於是曼聯雖然多打一人，卻找不到有效進攻方法；只要曼城守住中路、保持耐性，再把握一次反擊，形勢仍然可以逆轉。

馬列斯卡執教車路士成績並不差，包括帶隊重返歐聯，奪歐協聯及世冠盃，以冠軍數量來說，可以列入車路士領隊頭幾位。

這種判斷很準確。

曼城下半場的陣型更緊湊，中場集中保護禁區前，邊路球員回收協防，但前線仍留有速度和支點。當曼聯壓得不夠徹底、傳球又出現失誤，曼城便有機會由守轉攻。

面對曼城少踢1人，曼聯控球55%、16射3中、預期入球率約0.95，但卻未造出重大機會；多踢一人仍失1球，攻守效率俱差。

馬列斯卡其後的換人亦有針對性。他沒有單純增加後衛，而是換入有速度並有能力帶波過人的安大耶，讓球隊在有限進攻回合中，既可以拉長控球時間，給其他隊友透透氣，亦可尋找機會威脅曼聯。

夏蘭特最終入球，固然有VAR爭議，但整個攻勢反映曼城仍有清晰的進攻思路：邊路推進、禁區製造混亂、前鋒完成終結。

這就是領隊的作用。不是在順風時排出最強十一人，而是在逆境中讓球隊知道下一步應該怎樣踢。

上星期已提過，這場曼市打吡是卡域克證明自己的好機會。

曼聯主場迎戰死敵，又在早段多打一人。這種場面，正是領隊最應該展現功力的時刻。即使曼聯最後未必大勝，至少也應該讓曼城整晚疲於奔命，無法組織有效反擊。

但實際情況剛好相反。

曼聯沒有壓垮十10人曼城，反而被對方抓住一次機會失球。卡域克的問題，不是換人是否夠早，而是他沒有在場上建立清晰優勢。曼聯踢得像一隊不知道如何處理人數優勢的球隊，進攻缺乏節奏，壓迫缺乏決心，防守又沒有足夠保護。

卡域克賽後提到，曼聯曾經有一段時間掌握形勢，也有射中門柱。但頂級比賽不是看「有沒有踢得較好」，而是看能否將優勢變成持續壓力、入球和勝利。

曼聯一直存在的問題沒有消失：球員個別能力不差，但球隊一到要拆解密集防守、主導比賽或逆轉形勢時，就無計可施。這種問題不是買多一兩名球員就能解決，而是需要一位真正有能力建立體系、並能在比賽中即時修正問題的領隊。

卡域克可能是一位有潛力的教練，但這場比賽再次證明，他暫時未到帶領頂級球隊的水平。頂級賽事的差距，很多時不在球員名氣，而在領隊臨場的判斷與部署。馬列斯卡今仗交出答案；卡域克則再次錯過了證明自己的機會。

本週焦點

熱刺對阿士東維拉，熱刺有主場優勢，打法一向主動，節奏亦快。不過，他們的問題同樣明顯：當邊後衛壓得太前，中後場容易留下反擊空位。

維拉近期的比賽內容較穩，雖然未必每場都控制控球權，但中場組織和前場反擊都具威脅。面對熱刺，維拉未必需要長時間控球，只要能夠避過對方早段壓迫，利用轉邊和直線傳送打入半空間，絕對有能力搶分。

熱刺開季聯賽4戰0勝2和2負，攻入0球、失5球，陷隊史最差開季入球荒。

今場熱刺當然仍有主場之利，但維拉不是下風一方。以兩隊近期狀態和打法來看，維拉有力與熱刺周旋，甚至有機會在反擊中製造驚喜。

另一邊廂，利物浦實力較高，但作客般尼茅夫從來不容易。

般尼茅夫的主場特色，是壓迫猛烈、節奏快，而且不怕將比賽推向混亂。利物浦如果後場出球太慢，或者中場未能控制第二點，很容易被對手搶斷後直接衝擊禁區。

紅軍要贏，不只靠前場球星的個人能力，更要先處理好對方的前場壓迫。只要利物浦能避過開局一輪搶逼，利用傳控將般尼茅夫拉開，前場的速度與個人能力仍足以決定比賽。但如果早段失去節奏，這場比賽不會輕鬆。

利物浦聯賽4戰1勝3和保持不敗，入6球失4球；伊沙克入3球，防守穩定但攻力仍待磨合。

另外，還有白禮頓對阿仙奴，焦點是雙方的中場爭奪。

阿仙奴整體實力較強，防守組織亦較成熟，但作客白禮頓，從來不是只靠控球便可以贏。若阿仙奴能夠做好無球壓迫，同時利用定位球和邊路傳中製造威脅，仍然有較高勝算。

阿仙奴開季各項賽事7戰全勝，攻入13球、僅失3球；聯賽4戰入8失1，攻守兼備，有冠軍霸氣。