這又是個不一樣的加息周期？

在長債孳息持續攀升的市場壓力下，美國聯儲局在本周三的議息會議上，一致同意加息0.25厘，以防範通脹升溫。而且，18名聯儲局官員當中，有16人預期年內會再加息，只有兩人預期不加息。

新任聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)暫時給人的印象是透明度極低，除了兩次都杯葛點陣圖，拒絕給予指示外，還大幅削減政策聲明的字數。據報道，今次是過去3年來聯儲局首次加息，但記者會的時間只有30分鐘，是2011年以來最短。

從好的一方面看，他是想增加聯儲局的靈活性，讓市場要按照數據去預測未來貨幣政策的走向，而非根據聯儲局的預測；但另一邊廂，這樣也會扭轉過去市場和央行之間的互動，可能令到短期債息出現劇烈波動。

沃什拒絕為息率後向給予指示，並大幅削減政策聲明的字數。(AP)

既然沃什沒有為今次加息周期提供太多資料，那麼，就讓我來做個預測吧！但前瞻之前，先讓我來一次簡單的回顧。太長也沒有作用，就以過去10年的情況來一次檢討。

自從2008年金融海嘯後，聯儲局把聯邦基金利率大幅減至接近零，這還不止，還有所謂的量化寬鬆。總之，這是個超低息的年代，歷時大約7年，到了2015年才再次加息。

由於低息時間太長，某程度扭曲了經濟的正常發展，所以，2015年起的加息周期持續時間達3年，期間合共加了九次息，幅度達2厘。大家應該記得，這段時間是特朗普的首個任期，他在任期內挑起關稅戰，令到國際貿易關係緊張，經濟前景出現陰霾。

於是，聯儲局在2019年8月重啟減息周期。我自己形容，這偏向是一種預防性的減息，因為當時的通脹已經受控，但經濟前景不明朗。聯儲局開始減息，明顯是調控經濟的手段。

誰不知，一年後的2020年，就發生新冠疫情，令到聯儲局被迫大幅減息，以挽救市場信心。這次減息力度是金融海嘯後最強的一次，例如在短短十多日間，連續兩次減息，合共減息1.5厘。這次減息周期可以說是非一般的，合共減了2.25厘（上次加息也只加了2厘，即這次是減凸了），以應付這次史無前例的新冠疫情大流行。

但這個非常時期的減息卻造成惡性通脹，令到聯儲局在2022年起啟動另一次加息周期。市場人士普遍用「暴力加息」來形容這次加息周期，特點是時間短，但加息幅度大。整個加息周期維持了一年半，在這段時間內，聯儲局合共加息11次，加幅達到5厘，而且有多次是加息0.75厘。

正因如此，這個加息周期對金融市場的打擊頗大，尤其是2022年，當年全球幾乎所有股票市場都下跌，美股納指當年大幅下挫三成三！

聯儲局在2023年7月之後停止加息，但又未開始減息，到2024年9月才開始減息，但這個減息周期也不長，只有一年多一點。直到去年12月，合共減了1.75厘。

但在特朗普的第二個任期內，他除了再次發動貿易戰外，更對伊朗發動攻擊，令到油價急升，因此，息口維持了大半年不變之後，聯儲局就在今周啟動另一個加息周期。到底這個加息周期會是怎樣呢？殺傷力又如何？下次再續。