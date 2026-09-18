歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖...
影視娛樂 足球俱樂部

歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖...
最佳運動量|每日1.5小時 心血管疾病風險減三成
醫學通識 嘉‧點健康

最佳運動量|每日1.5小時 心血管疾病風險減三成
開市Good Morning

貝森特新招無力壓制債息

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
不見隊尾的爆旋陀螺
理財智慧

不見隊尾的爆旋陀螺

財智談
陳家揚
財智談

　　7月初，灣仔一個商場出售限定版爆旋陀螺，吸引逾500人排隊，有少年等了18小時，主辦方更因人龍提早「截龍」，一度有人鼓噪，警方亦要到場。十日後，馬鞍山另一間玩具店開售新品，又有逾200人輪候，部分父子檔帶著摺椅通宵等候。一個幾十至幾百元的陀螺，竟然比不少名牌產品更難買。

 

　　爆旋陀螺來自日本，Takara Tomy在1999年推出第一代，今天已發展至第四代BEYBLADE X。玩法其實不複雜，玩家把陀螺射進特製競技盤，透過旋轉、碰撞甚至把對手撞出場分勝負。正式比賽主要是二人對戰，亦有三人對戰及3on3賽制，後者是玩家各準備三個不同組合的陀螺依次出戰，而非幾個陀螺一次過放進場內。

 

　　簡單的玩法，背後卻逐漸形成一套競技系統。不同刃擊環、核輪和軸心的組合，可以改變陀螺的攻擊、防禦、速度和持久力，玩家不只買一個陀螺，而會嘗試不同配搭、找人對戰和參加比賽。8月底觀塘一項大型活動亦吸引大批陀螺手及愛好者到場，10月另一場賽事更預留 2048 個參賽名額。玩具開始有了競技運動的味道。

 

不見隊尾的爆旋陀螺能否把一次搶購變成長期參與，決定爆旋陀螺熱潮可以走多遠。(設計圖片)

 

　　這與4月寫過的 Pokémon 又有一點不同，Pokémon 的交換、對戰與收集，本身形成一套可以反覆啟動需求的參與系統；爆旋陀螺則更依賴實體對手和場地，一個人在家可以玩，但有人一起對戰，樂趣才真正增加。

 

　　於是，一件玩具賣得愈多，玩家反而愈需要其他玩家。十個人有十個對手，50個人便需要更多競技盤、比賽和地方；當需求增加得比場地快，原本令產品更好玩的社群，亦會變成排隊、爭位和規則管理的壓力。

 

　　這也是今次熱潮最值得留意的地方，企業最初賣的是陀螺，但當數百人願意通宵排隊，真正稀缺的已不只是產品，而是限定貨量、比賽名額和一起玩的空間。需求增加可帶來銷售，但能否把一次搶購變成長期參與，才決定熱潮可以走多遠。

 

　　理財其實也有相似之處，價格上升、排隊或缺貨，首先證明很多人想要，卻不等於價值同步增加。真正值得留意的，不是今天有多少人搶，而是需求明天還在不在。由陀螺到股票，看到人龍之前先看清楚大家究竟在爭甚麼，往往比跟著排隊更重要。

Tags:#爆旋陀螺#Takara Tomy#香港#灣仔#馬鞍山#觀塘#限定版產品#玩具熱潮#排隊文化#競技遊戲#BEYBLADE X#陀螺玩具#遊戲社群#玩具比賽#活動管理#消費者需求#市場炒作#日本#Pokémon#投資類比#零售狂熱
Add a comment ...Add a comment ...
陪伴，永遠的黃金需求
更多財智談文章
陪伴，永遠的黃金需求

投票區

五年規劃及施政報告出爐
44
|
0

你對今次首個五年規劃及施政報告是否滿意？

滿意
16%
不滿意
68%
無意見
16%
投票期：2026-09-17 ~ 2026-10-17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處