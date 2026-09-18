7月初，灣仔一個商場出售限定版爆旋陀螺，吸引逾500人排隊，有少年等了18小時，主辦方更因人龍提早「截龍」，一度有人鼓噪，警方亦要到場。十日後，馬鞍山另一間玩具店開售新品，又有逾200人輪候，部分父子檔帶著摺椅通宵等候。一個幾十至幾百元的陀螺，竟然比不少名牌產品更難買。

爆旋陀螺來自日本，Takara Tomy在1999年推出第一代，今天已發展至第四代BEYBLADE X。玩法其實不複雜，玩家把陀螺射進特製競技盤，透過旋轉、碰撞甚至把對手撞出場分勝負。正式比賽主要是二人對戰，亦有三人對戰及3on3賽制，後者是玩家各準備三個不同組合的陀螺依次出戰，而非幾個陀螺一次過放進場內。

簡單的玩法，背後卻逐漸形成一套競技系統。不同刃擊環、核輪和軸心的組合，可以改變陀螺的攻擊、防禦、速度和持久力，玩家不只買一個陀螺，而會嘗試不同配搭、找人對戰和參加比賽。8月底觀塘一項大型活動亦吸引大批陀螺手及愛好者到場，10月另一場賽事更預留 2048 個參賽名額。玩具開始有了競技運動的味道。

能否把一次搶購變成長期參與，決定爆旋陀螺熱潮可以走多遠。(設計圖片)

這與4月寫過的 Pokémon 又有一點不同，Pokémon 的交換、對戰與收集，本身形成一套可以反覆啟動需求的參與系統；爆旋陀螺則更依賴實體對手和場地，一個人在家可以玩，但有人一起對戰，樂趣才真正增加。

於是，一件玩具賣得愈多，玩家反而愈需要其他玩家。十個人有十個對手，50個人便需要更多競技盤、比賽和地方；當需求增加得比場地快，原本令產品更好玩的社群，亦會變成排隊、爭位和規則管理的壓力。

這也是今次熱潮最值得留意的地方，企業最初賣的是陀螺，但當數百人願意通宵排隊，真正稀缺的已不只是產品，而是限定貨量、比賽名額和一起玩的空間。需求增加可帶來銷售，但能否把一次搶購變成長期參與，才決定熱潮可以走多遠。

理財其實也有相似之處，價格上升、排隊或缺貨，首先證明很多人想要，卻不等於價值同步增加。真正值得留意的，不是今天有多少人搶，而是需求明天還在不在。由陀螺到股票，看到人龍之前先看清楚大家究竟在爭甚麼，往往比跟著排隊更重要。