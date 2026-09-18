中秋節好去處2026︱超靚！維園夢幻綵燈大街匯聚3000綵燈＋8米巨型榕樹綵燈＋雞蛋仔奶茶花燈打卡熱點＋中秋市集

2026年中秋節一定要去維園！即日起至9 月27日銅鑼灣維多利亞公園化身夢幻燈海，旅發局首次舉行國際中秋綵燈匯，焦點打卡位︰世界綵燈大街匯聚超過3,000盞國際特色綵燈超震撼，勁有氣氛！另外，8米高巨型榕樹綵燈、7米高的巨型圓月有睇頭，當然不少得超過1,000盞香港傳統手紮燈籠陣。 同場，康文署於維園舉行丙午年中秋綵燈會花燈，雞蛋仔、港式奶茶、點心大型花燈好得意，更有主題市集及猜燈謎活動，絕對是中秋節賞月好去處。

必拍場景1：世界綵燈大街

今年的中秋打卡熱點必定是「世界綵燈大街」！現場匯聚超過3,000盞來自20個國家及地區的特色綵燈，包括韓國晉州絲綢燈籠、巴西七彩拼布燈籠、波蘭剪紙工藝綵燈等。「世界綵燈大街」其中一端集合精選各界各地的彩燈，一次過飽覽不同的特色設計，走到中段則有更多每個國家地區的綵燈，現場所見人人打卡冇停手！

必拍場景2：香港綵燈庭

行遠少少經過竹林，大家可到位於山丘涼亭的「香港綵燈庭」，此處打卡同樣精彩！庭內掛滿逾1,000盞香港經典手紮花燈，金魚、玉兔、楊桃及蓮花等近20款經典造型，大家更可於此猜燈謎。

必拍場景3：秦淮燈彩 - 樹影流光

巨型非遺秦淮燈彩是今年焦點之一，這座高達8米以香港榕樹為靈感的巨型秦淮燈組「樹影流光」由一大三小的榕樹燈組成，裝置採用步入式設計，大家可以走進燈組，在一棵棵發光的榕樹之間穿梭，抬頭欣賞彩紗黏貼而成的樹冠，每層都通透明亮，且層次細節分明。大家可以近距離細賞秦淮燈彩的傳統工藝。

必拍場景4：秦淮燈彩 - 魚躍龍門

另一組秦淮燈彩充滿動感，位於噴水池廣場的「魚躍龍門」由雙鯉躍動成圓，象徵圓滿吉祥，鯉躍龍門，福運連綿不絕。入夜後細細欣賞，細緻的手繪祥雲水紋在燈光透射下通透立體，打卡漂亮。

必拍場景5：秦淮燈彩 - 荷塘月色

移步至模型船池，7米高的巨型圓月「荷塘月色」在池中倒映，與粉橙色荷花燈相映成趣，寓意大家在同一輪明月下團圓歡聚。拍攝小貼士，只要於水池中段、正對滿月的位置拍攝，稍微壓低鏡頭，便能輕鬆捕捉「月、花、影」三重層次。

必拍場景6：秦淮燈彩 - 魚戲荷間

南亭廣場的「魚戲荷間」則由12組荷葉組成夢幻綵燈廊，彩鯉在光影間靈巧穿梭。建議大家於不同角度觀賞，魚荷光影將呈現不同層次及明暗變化。

場內兩個機械人亦為中秋節慶增添科技創意體驗。由知行機器人科技（蘇州）有限公司研發的機械人「撼岳」，即場示範非遺彩扇製作，包括漂漆取扇、浸漆、旋扇及抬扇等工序；由北京銀河通用機器人股份有限公司研發的「銀河星仔ET1」，則帶來跳舞表演，呈獻科技與傳統交融的嶄新中秋體驗。

除了賞燈打卡，佳節美食同樣不能錯過！旅發局攜手保良局於9月17至20日在維園南亭廣場，設置中秋月餅攤位，特別匯聚多款特色月餅，包括「香港同順興」的蘇式月餅及雲腿月餅、「潮州仔」的潮式芋泥、烏豆沙和綠豆蓉月餅、奇華餅家的傳統港式月餅，以及社企「一點烘焙」的港式奶黃月餅等。是次售賣月餅收益將全數撥捐保良局作慈善用途。

國際中秋綵燈匯

日期： 9月17日至27日

地點︰銅鑼灣維多利亞公園

亮燈時間： 每日下午6時30分至晚上11時 （9 月 25 日中秋節正日將延長亮燈至午夜 12 時）「中秋月」專頁

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/mid-autumn-festival.html

康文署 維園丙午年中秋綵燈會

睇完香港旅遊發展局國際中秋綵燈匯，維園丙午年中秋綵燈會都有好多打卡位，超得意！今年綵燈會以「賞心・樂事・悅遊園」為主題，滿載回憶地道美食，雞蛋仔、港式奶茶、雲吞麵、點心地道小吃主題大型花燈，勁有香港特色。另外，Cutie熊貓、奔騰駿馬等多個大型燈組好可愛，大家最後記得留意資深紮作師傅許嘉雄以竹篾編織，製作兔仔擁抱巨型月亮、彈唱南音、手舞獅頭燈籠等場景，洋溢非遺手作溫度。另外，球場中間大型花燈裝置，掛滿由學生及傷健人士設計的燈籠，中間更有心型中空設計，成為不少情侶的打卡熱點。

《饌影流光 情懷滿載》：滿載回憶地道美食，雞蛋仔、港式奶茶、雲吞麵及點心

《和興同心 愛滿良辰》：愛心拱門迴廊、心形燈牌花海

《棕影蹄聲 萌動團圓》：精靈熊貓加上活力駿馬，生機勃勃

《月影匠心 燈映非遺》：資深紮作師傅許嘉雄以竹篾編織兔仔大型花燈裝置

《心語寄月 綵燈映照》：由學生及傷健人士設計，以創意展示中秋祝願

現場更有綵燈晚會、中秋創意市集、花燈紮作工作坊、自助燈謎等活動，中秋節正日（9月25日）晚上大坑火龍將會舞入維園，同大家歡度中秋節。

丙午年中秋綵燈會

亮燈日期：即日至9月27日

亮燈時間：每晚6點30分至11點，中秋節正日（9月25日）延長亮燈至凌晨12點

地點：維多利亞公園一號至六號足球場

免費入場

https://www.cpo.gov.hk/.../tc-mid-autumn-lantern.../