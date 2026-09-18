歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

運動改造大腦:讓石壁宿舍SEN宿生發揮潛能的重要力量
心理情緒 學趣談Teen

運動改造大腦:讓石壁宿舍SEN宿生發揮潛能的重要力量
歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖...
影視娛樂 足球俱樂部

歐聯開鑼！阿仙奴有冠軍相，拜仁巴塞功力強，新賽制有利衝冠，聖...
開市Good Morning

英偉達下季展望強勁！

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
踏入2026年以來，在美國特朗普政府的積極操作下，全球秩序加速向叢林時代倒退：1月，美軍對拉丁美洲石油大國委內瑞拉發動突襲，擄走該國總統馬杜羅夫婦；2月，美國再次繞過聯合國安理會，對中東石油大國伊朗不宣而戰，對精神領袖哈梅內伊等數十名宗教、政治及軍事領袖實施斬首。
國際評論

從區域防禦走向全球視野——叢林時代的香山論「戰」

政經范局
范強
政經范局

　　踏入2026年以來，在美國特朗普政府的積極操作下，全球秩序加速向叢林時代倒退：1月，美軍對拉丁美洲石油大國委內瑞拉發動突襲，擄走該國總統馬杜羅夫婦；2月，美國再次繞過聯合國安理會，對中東石油大國伊朗不宣而戰，對精神領袖哈梅內伊等數十名宗教、政治及軍事領袖實施斬首。

 

　　與此同時，處於東亞的日本極右翼高市內閣在美方默許下，加速擴充軍費，推進再軍事化進程。上述事實說明，儘管美國特朗普政府在上台後，擺出從全球戰略收縮的姿態，但美國在極右翼戰略思維驅使下，藉軍事力量對外擴張及掠奪的行為，較之民主黨拜登時期有過之而無不及，且手段更為激進冒險。

 

從區域防禦走向全球視野：叢林時代的香山論「戰」

國防部長董軍在香山論壇提出中國的全球安全觀。（美聯社）

 

　　今年5月，新加坡舉行了年度香格里拉安全對話。雖然美國戰爭部長赫格塞斯在伊朗戰事膠著情況下，軟化了針對中國的措辭，但仍然公開要求其亞洲盟國大幅提升軍費至3.5%，刺激地區軍事競賽。在美國對外政策激進多變的情況下，這場對話非但沒有達成共識，反而被形容為全球進入「低共識、高風險」時代的轉折點。

 

香格里拉失對話作用

 

　　由於中國國防部長董軍並沒有參加是次會議，沒有了中國的聲音，香格里拉對話也就失去了「對話作用」。時間又過去了近4個月，北京本周舉行「香山論壇」，輪到赫格塞斯缺席，董軍發表講話了。中美兩國防長在新加坡和北京的各自發言，事實上形成了兩個軍事大國的隔空論「戰」。

 

　　香格里拉的話語權一向被西方主導，強調美國及其印太盟友透過實力，維持美國主導的區域秩序，香山論壇則把側重點撥向全球南方和多極世界。今年是香山論壇成立20周年，期間也見證了中國軍事技術力量由小步快跑，至長足猛進，在多個尖端軍事領域力壓美國的深刻轉變。

 

從區域防禦走向全球視野：叢林時代的香山論「戰」

美國戰爭部長赫格塞斯5月參加香格里拉對話。（美聯社）

 

　　論壇舉行之時，亦正值上合、金磚領導人峰會剛結束，「習特會」即將於美國上演之時。因此，論壇也成為這個重要時刻，外間觀察和研判中國戰略安全最新思維的風向標。中國亦必然透過香山論壇，對外釋放清晰的戰略訊號，以穩定周邊並塑造有利於多極世界發展的外部環境。

 

　　相較於香格里拉對話近年呈現的低共識狀態，本屆香山論壇提出了明確的大會主題--「凝聚穩定共識，同促安全治理」。面對特朗普政府不斷發動戰爭，製造區域矛盾，擾亂全球秩序的行為，香山論壇亦開章明義指出，本次會議就是要「突出思想引領，立體多維宣傳中國倡議理念。論壇主題充分體現構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議的核心要義。」

 

北京安全觀轉化為普世話語

 

　　換言之，論壇需要就當前全球重返叢林時代的危險局面，發出北京的聲音。為達到這個目的，論壇下分了「國際秩序與戰略穩定」、「局部衝突困境與解決之道」、「亞太安全穩定與風險挑戰」、「發展中國家作用與願景」4個主場議題。

 

從區域防禦走向全球視野：叢林時代的香山論「戰」

中國軍事力量由區域防禦走向全球視野，圖為解放軍運-20運輸機亮相埃及。（美聯社）

 

　　在4個主場議題下，論壇還舉行了8場分組會議，分別為「多極化趨勢與國際秩序」、「大國關係與戰略穩定」、「應對安全挑戰的亞洲方式」、「國際軍控面臨的新挑戰」、「局部衝突解決與地區安全構建」、「海上通道安全與海上安全治理」、「新興技術軍事應用的風險與管控」、「太空安全治理走向」。

 

　　由上述4大議題和8場分組會議的內容來看，顯然是針鋒相對回應香格里拉對話所強調的、由美國主導的、基於實力的國際秩序，並致力於建構基於多極世界的全球治理規則。也就是說，北京正試圖將自身發展出的安全觀，轉化為全球公共產品與普世話語。

 

　　董軍在主場演講中，還點出了在北京主張的國際安全秩序中，被視為「犯規」，並可能觸發中國軍事反應的具體行為。例如他指出，各國須高度警惕「三種主義」，必須銘記歷史教訓，對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異保持高度警惕，絕不放任與縱容。事實上，論壇沒有邀請日本官方代表參與，就是要杜絕日方在會場上推進極右翼軍國主義宣傳。

 

從區域防禦走向全球視野

 

　　董軍講話中另一個引起關注的要點，是他隻字未提台海和南海。外媒普遍認為，董軍有意在中美首腦下周會晤前，弱化具體焦點爭議，降低政治噪音。其實，赫格塞斯今年5月參加香格里拉對話時，已經率先避提台海和南海。無論下周是否舉行習特會，董軍在香山論壇上亦都更傾向與赫格塞斯保持同樣節奏。

 

從區域防禦走向全球視野：叢林時代的香山論「戰」

伊朗海軍去年底歡迎到訪的中國海軍。（美聯社）

 

　　事實上，根據今屇香山論壇的主題內容來看，中國的戰略安全思維已發生以下重大改變：

 

　　一、從區域防禦走向全球視野--中國軍事力量的使用，至少是在「思想引領」層面，已經超越台海及南海，轉為面向全球。中國之論「戰」，將不限於被動應對周邊安全事態，而在於軍事力量將服務於構建人類命運共同體理念，以及全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議與全球治理倡議。

 

　　二、從被動應對走向主動治理--中國之論「戰」，還意味著就軍事技術而言，傳統的海陸安全延伸至太空、網絡與新興技術，如人工智能AI在軍事領域的應用，顯示中國不再僅僅被動回周邊軍事威脅，而是主動介入高科技條件下的未來戰爭，並參與維護國際規則。目前的挑戰在於，北京已經發出了聲音，何時轉化為有效行動，切實遏止全球重回叢林時代？

Tags:#政經范局#大國博弈#加密貨幣#委內瑞拉#伊朗#馬杜羅#哈梅內伊#日本#美軍#聯合國安理會#香山論壇#多極世界#國際秩序#戰略穩定#亞太安全穩定#人工智能AI在軍事領域的應用#局部衝突#國際軍控#霸權主義#軍國主義#歷史修正主義#中美關係#習特會
Add a comment ...Add a comment ...
鎬山核爭端會否改寫人類史？（有片）
更多政經范局文章
鎬山核爭端會否改寫人類史？（有片）

投票區

五年規劃及施政報告出爐
46
|
0

你對今次首個五年規劃及施政報告是否滿意？

滿意
15%
不滿意
68%
無意見
17%
投票期：2026-09-17 ~ 2026-10-17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處