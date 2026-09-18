從區域防禦走向全球視野——叢林時代的香山論「戰」

踏入2026年以來，在美國特朗普政府的積極操作下，全球秩序加速向叢林時代倒退：1月，美軍對拉丁美洲石油大國委內瑞拉發動突襲，擄走該國總統馬杜羅夫婦；2月，美國再次繞過聯合國安理會，對中東石油大國伊朗不宣而戰，對精神領袖哈梅內伊等數十名宗教、政治及軍事領袖實施斬首。

與此同時，處於東亞的日本極右翼高市內閣在美方默許下，加速擴充軍費，推進再軍事化進程。上述事實說明，儘管美國特朗普政府在上台後，擺出從全球戰略收縮的姿態，但美國在極右翼戰略思維驅使下，藉軍事力量對外擴張及掠奪的行為，較之民主黨拜登時期有過之而無不及，且手段更為激進冒險。

國防部長董軍在香山論壇提出中國的全球安全觀。（美聯社）

今年5月，新加坡舉行了年度香格里拉安全對話。雖然美國戰爭部長赫格塞斯在伊朗戰事膠著情況下，軟化了針對中國的措辭，但仍然公開要求其亞洲盟國大幅提升軍費至3.5%，刺激地區軍事競賽。在美國對外政策激進多變的情況下，這場對話非但沒有達成共識，反而被形容為全球進入「低共識、高風險」時代的轉折點。

香格里拉失對話作用

由於中國國防部長董軍並沒有參加是次會議，沒有了中國的聲音，香格里拉對話也就失去了「對話作用」。時間又過去了近4個月，北京本周舉行「香山論壇」，輪到赫格塞斯缺席，董軍發表講話了。中美兩國防長在新加坡和北京的各自發言，事實上形成了兩個軍事大國的隔空論「戰」。

香格里拉的話語權一向被西方主導，強調美國及其印太盟友透過實力，維持美國主導的區域秩序，香山論壇則把側重點撥向全球南方和多極世界。今年是香山論壇成立20周年，期間也見證了中國軍事技術力量由小步快跑，至長足猛進，在多個尖端軍事領域力壓美國的深刻轉變。

美國戰爭部長赫格塞斯5月參加香格里拉對話。（美聯社）

論壇舉行之時，亦正值上合、金磚領導人峰會剛結束，「習特會」即將於美國上演之時。因此，論壇也成為這個重要時刻，外間觀察和研判中國戰略安全最新思維的風向標。中國亦必然透過香山論壇，對外釋放清晰的戰略訊號，以穩定周邊並塑造有利於多極世界發展的外部環境。

相較於香格里拉對話近年呈現的低共識狀態，本屆香山論壇提出了明確的大會主題--「凝聚穩定共識，同促安全治理」。面對特朗普政府不斷發動戰爭，製造區域矛盾，擾亂全球秩序的行為，香山論壇亦開章明義指出，本次會議就是要「突出思想引領，立體多維宣傳中國倡議理念。論壇主題充分體現構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議的核心要義。」

北京安全觀轉化為普世話語

換言之，論壇需要就當前全球重返叢林時代的危險局面，發出北京的聲音。為達到這個目的，論壇下分了「國際秩序與戰略穩定」、「局部衝突困境與解決之道」、「亞太安全穩定與風險挑戰」、「發展中國家作用與願景」4個主場議題。

中國軍事力量由區域防禦走向全球視野，圖為解放軍運-20運輸機亮相埃及。（美聯社）

在4個主場議題下，論壇還舉行了8場分組會議，分別為「多極化趨勢與國際秩序」、「大國關係與戰略穩定」、「應對安全挑戰的亞洲方式」、「國際軍控面臨的新挑戰」、「局部衝突解決與地區安全構建」、「海上通道安全與海上安全治理」、「新興技術軍事應用的風險與管控」、「太空安全治理走向」。

由上述4大議題和8場分組會議的內容來看，顯然是針鋒相對回應香格里拉對話所強調的、由美國主導的、基於實力的國際秩序，並致力於建構基於多極世界的全球治理規則。也就是說，北京正試圖將自身發展出的安全觀，轉化為全球公共產品與普世話語。

董軍在主場演講中，還點出了在北京主張的國際安全秩序中，被視為「犯規」，並可能觸發中國軍事反應的具體行為。例如他指出，各國須高度警惕「三種主義」，必須銘記歷史教訓，對一切潛藏的霸權主義、軍國主義、歷史修正主義變異保持高度警惕，絕不放任與縱容。事實上，論壇沒有邀請日本官方代表參與，就是要杜絕日方在會場上推進極右翼軍國主義宣傳。

從區域防禦走向全球視野

董軍講話中另一個引起關注的要點，是他隻字未提台海和南海。外媒普遍認為，董軍有意在中美首腦下周會晤前，弱化具體焦點爭議，降低政治噪音。其實，赫格塞斯今年5月參加香格里拉對話時，已經率先避提台海和南海。無論下周是否舉行習特會，董軍在香山論壇上亦都更傾向與赫格塞斯保持同樣節奏。

伊朗海軍去年底歡迎到訪的中國海軍。（美聯社）

事實上，根據今屇香山論壇的主題內容來看，中國的戰略安全思維已發生以下重大改變：

一、從區域防禦走向全球視野--中國軍事力量的使用，至少是在「思想引領」層面，已經超越台海及南海，轉為面向全球。中國之論「戰」，將不限於被動應對周邊安全事態，而在於軍事力量將服務於構建人類命運共同體理念，以及全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議與全球治理倡議。

二、從被動應對走向主動治理--中國之論「戰」，還意味著就軍事技術而言，傳統的海陸安全延伸至太空、網絡與新興技術，如人工智能AI在軍事領域的應用，顯示中國不再僅僅被動回周邊軍事威脅，而是主動介入高科技條件下的未來戰爭，並參與維護國際規則。目前的挑戰在於，北京已經發出了聲音，何時轉化為有效行動，切實遏止全球重回叢林時代？