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美食優惠︱灣仔奇華茶室黯然銷魂飯買一送一＋厚切叉燒脆邊太陽蛋＋限定$54堂食或外賣自取
美食優惠
美食情報
Jetso

美食優惠︱灣仔奇華茶室黯然銷魂飯買一送一＋厚切叉燒脆邊太陽蛋＋限定$54堂食或外賣自取

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:奇華

　　黯然銷魂飯買一送一！灣仔奇華茶室於中秋前夕9月21 日至9月24日，一連四晚推出晚市限定黯然銷魂飯買一送一優惠，厚切叉燒配脆邊流心金黃太陽蛋及秘製甜豉油，充滿港式風味，原價$108，優惠期間平均$54，另加一服務費就食到！大家提早到灣仔慶祝中秋節燈飾打卡，不妨考慮。

 

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　　中秋節前夕，奇華茶室於9月21日至9月24日一連四晚，推出人氣招牌「黯然銷魂飯」晚市買一送一優惠。「黯然銷魂飯」一直深得喜歡港式燒味的食客熱愛。

 

　　•    每日新鮮厚切叉燒：精選肥瘦適中的優質梅頭肉以秘製醃料醃製，每日新鮮烹調，外層裹滿蜜汁焦香微脆，內裏肉質鬆化多汁。

　　•    脆邊流心金黃太陽蛋：嚴選優質雞蛋將邊緣煎至金黃焦脆，並保留流心蛋黃，輕輕戳破即能讓蛋汁均勻裹滿每粒米飯，賦予極致濃郁蛋香。

　　•    靈魂提香秘製甜豉油：自家調配的醬油鹹甜比例平衡，完美提升叉燒與白飯的香氣，每一口盡是地道的港式風味。

 

美食優惠︱灣仔奇華茶室黯然銷魂飯買一送一＋四天晚市限定平均$54＋堂食或外賣自取皆可

 

　　奇華茶室「黯然銷魂飯」買一送一限時禮遇將於9月21日至9月24日6時後推出。顧客於晚市時段惠顧「黯然銷魂飯」 (港幣108元正；另加一服務費），無論堂食或外賣自取，均可享買一送一優惠，優惠期間$54起就食到！

 

美食優惠︱灣仔奇華茶室黯然銷魂飯買一送一＋四天晚市限定平均$54＋堂食或外賣自取皆可

美食優惠︱灣仔奇華茶室黯然銷魂飯買一送一＋四天晚市限定平均$54＋堂食或外賣自取皆可

 

奇華茶室

地址：香港灣仔皇后大道東188號1樓 (灣仔港鐵站近D出口)

查詢︰2148 3388

 

Tags:#美食優惠#灣仔#奇華餅家#買一送一#美食情報#Jetso
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