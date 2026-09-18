2026施政報告關鍵詞：北部大學城、簡約公屋英文點樣講？

在開始之前，先考考大家：你知道「北部大學城」和「簡約公屋」的英文怎麼說嗎？2026年施政報告是行政長官李家超任內最後一份，配合香港首份五年規劃（2026-2030）發表，主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」。報告涵蓋北部都會區、房屋、創科、教育及人才等範疇，不少政策相關的vocabulary已成為商業社會的日常話題。

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與外國客戶討論香港發展時，準確運用政策英語直接影響專業形象。無論你從事地產、金融、物流還是專業服務，施政報告的內容都與你息息相關。當外國客戶問起香港的發展方向，你能否準確地回答「北部大學城」和「簡約公屋」的英文怎麼說？

本周，筆者為大家準備了2026年施政報告中最值得留意的政策英語詞彙，助你在商務對話中精準表達。Are you ready？

Northern Metropolis University Town 北部大學城

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2026年施政報告以北部都會區為發展主軸，提出以大學城為發展主線。報告宣布發展三個大學城，分別位於新田、洪水橋及打鼓嶺。新田大學城將聚焦醫學、生命健康科技、人工智能、機械人及微電子等新興產業。

英語表達方面，官方譯名為Northern Metropolis University Town，簡稱NMUT。整個北部都會區則稱為Northern Metropolis，簡稱NM。報告強調「一城五元素」理念，英文為 “One Town, Five Elements”，涵蓋教育、科技、產業、人才及宜居社區五大範疇。

例句：

"The Northern Metropolis University Town will converge the five elements of education, technology, industry, talent and a suitable living environment."

「北部大學城將匯聚教育、科技、產業、人才及宜居社區五大要素。」

例句：

"The San Tin University Town will focus on medicine, life and health technology, AI and microelectronics."

「新田大學城將聚焦醫學、生命健康科技、人工智能及微電子等領域。」

例句：

"The Northern Metropolis University Town is set to become a major platform for Hong Kong's deeper engagement with the Greater Bay Area."

「北部大學城將成為香港深度參與大灣區發展的主要平台。」

Light Public Housing（LPH） 簡約公屋

房屋政策是施政報告核心。2026年報告宣布，政府將確保全部三萬個簡約公屋單位於2027年3月或之前完成，較原定目標提前。簡約公屋是2022年推出的特殊公共房屋類型，以標準簡約設計和組裝合成快速建成，旨在縮短公屋輪候時間。

英語官方譯名為Light Public Housing，簡稱LPH，是為輪候傳統公屋三年或以上人士提供的過渡性住所。

例句：

"The government will ensure all 30,000 Light Public Housing units are completed by March 2027, ahead of the original target."

「政府將確保全部三萬個簡約公屋單位於2027年3月或之前完成，較原定目標提前。」

"Light Public Housing serves as transitional accommodation for those who have been waiting for public housing for three years or more."

「簡約公屋是為輪候公屋三年或以上人士提供的過渡性住所。」

Composite Waiting Time for Subsidised Rental Housing（CWT） 公屋綜合輪候時間

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這是衡量公屋輪候時間的官方指標，涵蓋一般申請者及特定優先計劃。英語全稱為Composite Waiting Time for Subsidised Rental Housing，簡稱CWT。

例句：

"The Composite Waiting Time for Subsidised Rental Housing has been shortened from 6.1 years to 4.8 years."

「公屋綜合輪候時間已由6.1年縮短至4.8年。」

Basic Housing Units Ordinance 簡樸房條例

政府已制定《簡樸房條例》，有序取締住宅樓宇內的劣質劏房。劏房的英語為 subdivided units，簡稱 SDUs。

例句：

"The Basic Housing Units Ordinance aims to eradicate substandard subdivided units in residential buildings."

「《簡樸房條例》旨在有序取締住宅樓宇內的劣質劏房。」

First Five-Year Plan 第一個五年規劃

2026年香港首次制定五年規劃，全稱為The First Five-Year Plan for Economic and Social Development of the Hong Kong Special Administrative Region（2026-2030），為未來五年經濟和社會發展提供藍圖。

例句：

"The Policy Address serves as the annual report for implementing the Five-Year Plan."

「施政報告是落實五年規劃的年度報告。」

Four Centres and One Hub 四大中心、一個樞紐

這是香港的戰略定位，指國際金融、航運、貿易及創新科技四大中心，以及國際航空樞紐。

例句：

"The administration will consolidate and strengthen Hong Kong's 'Four Centres and One Hub' strategy."

「政府將鞏固和強化香港的『四大中心、一個樞紐』策略。」

施政報告不僅是政策文件，更是香港商業社會的共同語言。準確運用「北部大學城」、「簡約公屋」等政策英語，能在與外國客戶的對話中展現你對香港發展的深入了解。下次開會時，不妨嘗試運用這些詞彙，讓對方感受到你是一位真正掌握香港脈搏的專業人士吧！