Venchi推出全新口味「焦糖榛子碎朱古力」與「芒果朱古力」同步推出同款意式雪糕及與雪葩

意大利頂級朱古力品牌Venchi的皇牌「Chocoviar」系列又添兩位「新成員」──全新常設口味「Chocoviar Nougatine 焦糖榛子碎朱古力」，以及限定登場的「Chocoviar Mango 芒果朱古力」，完美體現「每一粒Chocoviar，都擁有迷人的兩面」的品牌哲學。此外，Venchi更將這兩款創新朱古力的絕妙風味延伸至意式雪糕系列，同步推出同款新口味，朱古力控及雪糕控非試不可！為慶祝朱古力新成員登場，Venchi將於10月推出全新互動遊戲，讓大家有機會贏取意式夢幻朱古力之旅與限定獎賞。

全新登場的「焦糖榛子碎朱古力」巧妙融合了Venchi兩大傳奇經典──代表現代工藝的朱古力與擁有悠久歷史的焦糖榛子碎朱古力。這款配方向品牌傳統致敬，同時以現代視角重新演繹：以絲滑的榛子可可醬為核心，加入香脆的榛子脆糖碎粒，外層裹以爽脆的榛子脆糖外殼與黑朱古力，最後撒上標誌性的75%黑朱古力魚子醬狀碎粒。濃郁綿密與香脆口感在口中完美平衡，譜出一篇向傳承與未來致敬的美味樂章。

Chocoviar Nougatine 焦糖榛子碎朱古力

與此同時，Venchi更打破常規，推出品牌有史以來最具創意的作品之一──芒果朱古力（限定版）。Venchi首次顛覆傳統研發流程，將品牌最受歡迎、熱銷全球的星級意式雪糕芒果口味轉化為巧克力！這款獨一無二的朱古力核心為微酸帶甜的芒果果醬，鋪在含芒果粉的絲滑白朱古力層上，外層包裹著牛奶朱古力外殼，撒上珍珠般閃耀的白朱古力魚子醬碎粒，為此創新搭配提供獨家滋味。

Chocoviar Mango 芒果朱古力

為了讓奢華美味昇華，Venchi特別將這份美味驚喜延伸至意式雪糕系列，即日起同步推出同款新口味。專為朱古力愛好者打造的焦糖榛子碎朱古力雪葩，特濃黑朱古力雪葩配以幼滑香濃的榛子醬，再綴上香脆焦糖碎，將特濃黑朱古力的醇厚魅力、榛子的細緻堅果香氣與焦糖碎的香甜脆感完美融合，帶來絲滑與酥脆交織的豐富口感。芒果朱古力意式雪糕結合香滑細膩的芒果意式雪糕與白朱古力珍珠脆珠，充分展現成熟芒果的天然甜美與酸郁果香，再結合白朱古力的香濃風味與輕盈脆感，帶來綿密與香脆交織的層次享受。

芒果朱古力意式雪糕、焦糖榛子碎朱古力雪葩

Venchi

網址：https://venchi.com.hk/