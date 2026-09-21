學生應如何利用AI？

新一份《施政報告》大篇幅探討人工智能(AI)的未來發展，將香港打造成國際創科中心，同時首度將「AI風險管理」升格為政策重點，防範數據安全同私隱漏洞。特首李家超更特別提醒社會要正視年輕人過度依賴或誤用AI的風險，防止他們脫離社會或誤入歧途。在政策和藍圖背後，學生究竟應該怎樣面對這股不可逆轉的AI浪潮？

雖然政府發出了風險預警，但筆者認為，學生將AI納入學習過程，根本已經是不可逆轉的時代大趨勢。我們既無法亦不應該強行將科技擋在校園門外，反而應該思考怎樣教學生順應潮流、善用工具。有分析認為，近年大學部分科目的收生分數有所上升，背後一個很重要的推動力，正正是有學生懂得利用AI來幫自己「加碼」溫習。對他們來說，AI就像一個24小時隨身候命的全能「私人補習導師」。舉例來說，學生可以要求AI將複雜難懂的科學概念轉化為淺白生動的比喻，或者針對自己的弱項即時生成個人化的模擬試題；甚至在寫英文作文時，要求AI即時給予語法修改及寫作升級建議。這種高效率的自主學習模式，大幅縮短了過往找資料和自我測試的時間，令溫習事半功倍，最終自然直接反映在整體成績提升上。

年輕人應視AI為工具，不能反而成為它的奴隸。(Shutterstock)

然而，科技發展的另一面，確實亦有部分年輕人走入了另一個極端。筆者注意到，社會上的確存在青少年過度使用，甚至完全依賴AI的現象。有些學生在面對功課或思考題時，不再主動動腦筋，而是直接複製貼上AI給出的答案，甚至在日常生活和人際交往中，也習慣透過AI獲取現成觀點，逐漸喪失獨立思考的動力和批判能力。筆者認為，這種將AI視為「思考替代品」的做法是極其錯誤的。倘若學生只懂輕鬆地「餵食」題目給AI，並盲目接受其輸出，久而久之，大腦的分析和理解能力必然會退化。這不僅無法提升學習成效，更會讓自己在未來的社會競爭中徹底失去核心價值，淪為工具的奴隸。

學生究竟應該怎樣正確地面對AI發展？筆者認為，學生固然可以輕鬆且靈活地使用AI，利用其強大的資料收集和初級分析能力來減輕繁重的檢索工作，但必須時刻銘記，AI永遠只是輔助工具，絕不能代替學習者本身。要真正發揮AI的最大效益，使用者自身必須具備扎實基礎知識和高度批判思維，只有當學生對學科內容有深入了解，才能站在更高層次向AI提出精準而具啟發性的問題，從而引導AI提供深層次分析。

舉例而言，在分析歷史或經濟議題時，如果學生本身不了解通貨膨脹的基本原理或歷史背景，只能向AI提出「請說明某次經濟危機」這類泛泛的問題，AI給出的也只會是教科書式的標準簡介。但若學生本身掌握了相關原理，便能進一步要求AI「結合當前全球供應鏈重組的背景，比較該歷史事件與現代貨幣政策的異同，並列出三個潛在的邏輯盲點」。在這種情況下，AI才能真正化身為深度研究助手，為使用者提供高質素的洞見。

因此，在AI時代，學習的本質已經發生了根本性轉變。學生確實可以減少死記硬背的時間，把記憶與檢索的重任交給科技，但與此同時，學生更需要將精力投入到理解學科的核心原理、培養邏輯推論和綜合分析能力上面。唯有這樣，年輕人才能在《施政報告》所指的AI新時代中，既不被科技浪潮淘汰，也不被工具奴役，真正成為掌控未來的學習者。