歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

30
八月
觀塘海濱花園｜「幻彩觀塘耀海濱」互動光影匯 觀塘海濱花園｜「幻彩觀塘耀海濱」互動光影匯
大型盛事 節慶活動
觀塘海濱花園｜「幻彩觀塘耀海濱」互動光影匯
推介度：
30/08/2026 - 04/10/2026
免費
25
九月
薄扶林村｜薄扶林村中秋火龍盛會 薄扶林村｜薄扶林村中秋火龍盛會
大型盛事 節慶活動
薄扶林村｜薄扶林村中秋火龍盛會
推介度：
25/09/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
港漂高才通
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
新一份《施政報告》大篇幅探討人工智能(AI)的未來發展，將香港打造成國際創科中心，同時首度將「AI風險管理」升格為政策重點，防範數據安全同私隱漏洞。特首李家超更特別提醒社會要正視年輕人過度依賴或誤用AI的風險，防止他們脫離社會或誤入歧途。在政策和藍圖背後，學生究竟應該怎樣面對這股不可逆轉的AI浪潮？
大中華評論

學生應如何利用AI？

港是港非
李慕飛
港是港非

　　新一份《施政報告》大篇幅探討人工智能(AI)的未來發展，將香港打造成國際創科中心，同時首度將「AI風險管理」升格為政策重點，防範數據安全同私隱漏洞。特首李家超更特別提醒社會要正視年輕人過度依賴或誤用AI的風險，防止他們脫離社會或誤入歧途。在政策和藍圖背後，學生究竟應該怎樣面對這股不可逆轉的AI浪潮？

 

　　雖然政府發出了風險預警，但筆者認為，學生將AI納入學習過程，根本已經是不可逆轉的時代大趨勢。我們既無法亦不應該強行將科技擋在校園門外，反而應該思考怎樣教學生順應潮流、善用工具。有分析認為，近年大學部分科目的收生分數有所上升，背後一個很重要的推動力，正正是有學生懂得利用AI來幫自己「加碼」溫習。對他們來說，AI就像一個24小時隨身候命的全能「私人補習導師」。舉例來說，學生可以要求AI將複雜難懂的科學概念轉化為淺白生動的比喻，或者針對自己的弱項即時生成個人化的模擬試題；甚至在寫英文作文時，要求AI即時給予語法修改及寫作升級建議。這種高效率的自主學習模式，大幅縮短了過往找資料和自我測試的時間，令溫習事半功倍，最終自然直接反映在整體成績提升上。

 

學生應如何利用AI？

年輕人應視AI為工具，不能反而成為它的奴隸。(Shutterstock)

 

　　然而，科技發展的另一面，確實亦有部分年輕人走入了另一個極端。筆者注意到，社會上的確存在青少年過度使用，甚至完全依賴AI的現象。有些學生在面對功課或思考題時，不再主動動腦筋，而是直接複製貼上AI給出的答案，甚至在日常生活和人際交往中，也習慣透過AI獲取現成觀點，逐漸喪失獨立思考的動力和批判能力。筆者認為，這種將AI視為「思考替代品」的做法是極其錯誤的。倘若學生只懂輕鬆地「餵食」題目給AI，並盲目接受其輸出，久而久之，大腦的分析和理解能力必然會退化。這不僅無法提升學習成效，更會讓自己在未來的社會競爭中徹底失去核心價值，淪為工具的奴隸。

 

　　學生究竟應該怎樣正確地面對AI發展？筆者認為，學生固然可以輕鬆且靈活地使用AI，利用其強大的資料收集和初級分析能力來減輕繁重的檢索工作，但必須時刻銘記，AI永遠只是輔助工具，絕不能代替學習者本身。要真正發揮AI的最大效益，使用者自身必須具備扎實基礎知識和高度批判思維，只有當學生對學科內容有深入了解，才能站在更高層次向AI提出精準而具啟發性的問題，從而引導AI提供深層次分析。

 

　　舉例而言，在分析歷史或經濟議題時，如果學生本身不了解通貨膨脹的基本原理或歷史背景，只能向AI提出「請說明某次經濟危機」這類泛泛的問題，AI給出的也只會是教科書式的標準簡介。但若學生本身掌握了相關原理，便能進一步要求AI「結合當前全球供應鏈重組的背景，比較該歷史事件與現代貨幣政策的異同，並列出三個潛在的邏輯盲點」。在這種情況下，AI才能真正化身為深度研究助手，為使用者提供高質素的洞見。

 

　　因此，在AI時代，學習的本質已經發生了根本性轉變。學生確實可以減少死記硬背的時間，把記憶與檢索的重任交給科技，但與此同時，學生更需要將精力投入到理解學科的核心原理、培養邏輯推論和綜合分析能力上面。唯有這樣，年輕人才能在《施政報告》所指的AI新時代中，既不被科技浪潮淘汰，也不被工具奴役，真正成為掌控未來的學習者。

Tags:#港是港非#施政迴響#人工智能#AI#學生#教育#學術表現#政策#李家超#科技教育#AI風險管理#數據私隱#批判性思考#學習工具#創新科技#數碼素養
Add a comment ...Add a comment ...
香港長遠應考慮大規模引進國際化人才
更多港是港非文章
香港長遠應考慮大規模引進國際化人才

投票區

習特會料於華盛頓舉行
40
|
0

你認為這次「習特會」將會就人工智能共同治理方面達成某些共識嗎？

20%
不會
80%
無意見
0%
投票期：2026-09-21 ~ 2026-10-21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處