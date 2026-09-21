美聯儲局上周加息了，市場關注這是美加息周期之始，還是只加了這一次，作為消滅通脹於萌芽狀態就加完了，在討論這End Or Beginning之前，先了解一下，沃什治理美聯儲局的理念。

先了解沃什的家底。

沃什的岳父曾於2025年3月向美國總統特朗普的超級政治行動委員會(Super PACs)捐了500萬美元，沃什曾是特朗普過渡團隊重要成員，亦曾是美國財政部長潛在人選。一言括之，沃什是特朗普的人。

再談沃什曾在美聯儲局的表現。

沃什曾是美聯儲局任理事，他在2011年因不滿美聯儲局多輪量化寬鬆而辭職。此後長期批評美聯儲局的寬鬆政策。這絕不為怪，因為當時的美聯儲局是為拜登服務，沃什是特朗普人，為特朗普主子說話，天經地義。

2025年5月，沃什在胡佛研究所有一個訪談，系統性地闡明了其政策理論：

1. 通脹是政策（暗指美聯儲局）搞出來的，控制貨幣供應便可控制通脹（這是費利民貨幣/通脹的理論）。

2. 自2008年雷曼爆破以來，美聯儲局過度擴充資產負債表（因買美債，去撐美債券市場，亦即撐拜登政府）。現應通過縮表（即減少貨幣供應）來壓制通脹，當通脹向下，便可減息。

3. 美聯儲局只應重歸故業，只專理壓通脹和促經濟，不要把氣候管理等等也做埋（拜登政府倡氣候危機論，特朗普不倡氣候危機論）。

4. 改革央行與政府關係，倡美聯儲局與美財政部的職權劃分清楚，部分資產管理權移交回財政部，（即美聯儲局不再搞購美債，即不擴表，要回購美債便由美財政部自己做）。

上述四點市場十分認同，因是解救美債困境的良方，沃什亦被市場視為鷹派，亦順理幫他通過了美國國會的答辯，可以接任鮑威爾美聯儲局長之位。

不過鮑威爾不認同，故在離職前布了暗樁，才有今次8月美聯儲局議息會全票通過之舉（好少有㗎），在沃什獲任後，筆者為文叫沃什是披了鷹毛的鴿，跟筆者在鮑威爾獲任美聯儲局時的評語相同，因為這五十多年來真正全心壓通脹的美聯儲局長，只得伏爾克Paul Volcker，他才是真正的鷹。何故？以後談。

回到文題：「沃什的怪論」

特朗普是2025年1月做第二任，他十分不順為拜登服務的美聯儲局長鮑威爾，公開表明要換人，適逢鮑威爾任期在2026年5月屆滿，換上特朗普的自己人，合晒何車，這亦應是沃什在2025年5月，在胡佛研究所作訪談之因，試吓啼聲，一鳴便可天下白。筆者是小人、陰謀論派，無情情，出聲做乜？真想撥亂反正，匡扶正業？在筆者的認知裏，政治有幾時不是黑的，不是宮心計？

那麼沃什的怪論是乜？

他話：縮表+減息

縮表：即是收水，

減息：即是放水

你教我，點可以又收又放？

也不是不可以，是要先死後才可生，此即不是加一次息便可，可能要加夠3次以至4次，以後談。先談談沃什現時的困境。

以下8張圖，闡明了沃什的困境。第1至第4張圖是目前美國通脹的嚴峻情況，是民生的，是要拉下來的，第5至第8張圖是美國目前的貨幣供應情況，是沃什很重視的貨幣供應，也是要拉下來的。

圖一，今時美國人買不起樓，因為樓價貴，要拉下樓價？香港人這幾年在樓價上蝕了幾多？

圖二，哎！許冠傑歌：鹽又加，油又加，總之是加、加、加，加到怕呀！點減到呢？

圖三，醫療費貴到離譜，點可減呢？

圖四，拖欠電費，因為民窮，電費又貴。最重要的是，上述四項（還有其他項，不一一詳列）是可以透過收縮貨幣供應，而使他們的價回下？不可以啦！可以的，是在：

9月25日跟習大大見面時，減對華徵收的入口關稅，貨價便可下啦！呀，要買乜A股，諗諗。

沃什可以對圖一至圖四的物價急漲，不認數，因為這是物資供應問題，不是美聯儲局所能左右的，樓價貴到無人買得起，樓價自跌。糧食貴就食少D，醫療費貴就不要睇醫生，電費交不到就CUT電囉。但由圖五至圖八，全是貨幣供應問題，沃什又可能有作為？

圖五，貨幣供應以年率計多了啊！

圖六，今年7月貨幣供應升了啊！

圖七，以TMS（一個量度貨幣供應的統計方式），又多了啊！

圖八，攞膽，美聯儲局的資產負債表（即買回市場債）又回升了。

由五至八的圖，有不少詳細數字，大家知道了也沒甚麼大幫助，大家只要知道是貨幣供應回升了，而且是在沃什任美聯儲局局長之後出現的，咁沃什是：1/鷹2/鴿？

唉！你老細懂王是鴿，你沃什能不鴿嗎？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）