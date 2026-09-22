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從事傳媒工作，要做得出色，不需要是專才，但必須是個Generalist（通才），即凡事好奇、凡事觀察、凡事發問的「八卦公」。
理財智慧

超人的超前視野

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　從事傳媒工作，要做得出色，不需要是專才，但必須是個Generalist（通才），即凡事好奇、凡事觀察、凡事發問的「八卦公」。

 

　　小弟從事傳媒業半世紀，被人冠以多個綽號，其中最抵死的一個是Information Sucker，即「資訊吸盤」，到肉又啜核。

 

超人的超前視野

出色的傳媒人，不需要是專才，最緊要事事好奇、樣樣關心，說穿了即是八卦。

 

　　的確，我至今仍有莫大興趣去尋根究底。上月在報章讀到一篇專欄，筆者爆出一段往事，指在十多年前，一個時任行政會議成員梁振英宴請的飯局中，某前議員坐在李嘉誠旁，向超人表示有本書走遍全香港也找不到，就此，翌日這本書就送到前議員辦公室枱面。

 

　　我一睇，咦，前議員乃我老友喎！好奇之下，立即飛電去引證究竟有無此事。

 

超人的超前視野

貴為香港首富，李嘉誠一舉一動當然惹人關注，包括私下送書畀人。

 

　　前議員火速回信息，肯定佢都睇到專欄，但苦無機會澄清：「碌Sir，實情並非如此，而是在一個社交場合中，我送咗一本史丹福大學教授的著作畀李先生。幾日後，佢寄回五本分析未來AI將會如何發展的書。附上的字條指出，AI將掌握未來世界的命運，叮囑我自己keep一本，其他四本送畀最重要的朋友，因對人類影響深遠。」

 

超人的超前視野

超人眼光遠超大部分人，約廿年前已經指出，AI有機會操控全球發展。

 

　　各位留意，這件事發生在接近廿年前，當時，全世界有幾多人在認識AI、談論AI？又有幾多人可以預見AI的龐大影響？正如近日美國科技巨頭指出，AI不單可能掌握世界未來發展，甚至，將會造出毀滅性的大災難。

 

　　超人能成為香港首富，並非單單擅長做生意謀利，更重要，佢有超前視野，對整個世界的經濟、政治及科技發展，了然於胸，再轉化成國際性的投資決定。

 

超人的超前視野

李嘉誠旗下的維港投資，早已涉足國際最新科技，眼光遠超其他地產商。

 

　　這就解釋到，李嘉誠不少投資（公司及私人）皆能獲取巨利，正因先人一步買入（例如Zoom）及先人一步沽出（例如中環中心）。

 

　　作為傳媒人，小弟多年來都有高度興趣觀察超人，希望分析佢點解咁成功，能人所不能。

 

　　超人對建立重要政商人際關係，非常細心及充滿策略性。上文佢送書畀前議員，已見公關境界與視野。

 

超人的超前視野

超人近廿年前已經大量閱讀分析AI的書，並私下送給好友。

 

　　再講另一則小弟親睹的事例。廿多年前某日下午，我公事午餐後經過中環華人行，見樓下圍咗一大堆人，好奇之下，走近八一下。哦⋯⋯唔怪得知啦，原來是李嘉誠在華人行頂樓「私人飯堂」宴請當年的政務司後，陪伴其下樓上座駕，還不止，更親自開關車門，然後，待對方坐定定後鞠躬揮手，目送房車離開後，才在幾位大猩猩身形的保鏢團團圍住下，轉身返辦公室。

 

超人的超前視野

李嘉誠早年辦公室及私人飯堂在華人行頂樓，不時宴請政官商界重要人物，飯後會親送客人下樓上車，首富的公關絕技也。

 

　　試想想，若你是任何高官或政客，堂堂香港首富用如此禮待方式與你建立關係，你會怎樣回應？

 

　　當時，我只是一個站在中環街頭的閒人，但內心有種強烈感覺——超人「冧人」的玲瓏手腕，真的是非比尋常啊！

Tags:#快樂退休#李嘉誠#AI#人工智能#香港首富#未來科技#投資策略#政商關係#維港投資#公關
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