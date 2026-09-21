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九龍香格里拉中秋限定「糖水宵夜放題」聯乘老字號「陳儀興飯店」任食潮州打冷美食、港式糖水
美食情報
港漂生活情報

九龍香格里拉中秋限定「糖水宵夜放題」聯乘老字號「陳儀興飯店」任食潮州打冷美食、港式糖水

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:九龍香格里拉

　　還有幾日便是中秋節，預備好節目未？如果想有點新鮮感的話，可以考慮去九龍香格里拉食宵夜放題！今年中秋節正日及翌日一連兩日（9月25及26日），九龍香格里拉大堂酒廊將會聯乘擁有超過半世紀歷史的潮州老字號品牌「陳儀興飯店」，推出兩晚限定的「月耀中秋糖水宵夜放題」。食客可以一邊欣賞維港迷人夜景，一邊盡情享用無限量供應的潮州地道美饌、懷舊糖水及即叫即製甜品。

 

　　「月耀中秋糖水宵夜放題」每位只需港幣$358，即可於兩小時內無限享用豐富美食。自助餐區精選多款潮州傳統打冷及特色小菜，包括古法凍馬友魚飯、滷水鴨舌、滷水墨魚、潮州蠔仔粥、潮州白粥配「雜鹹」潮汕冷盤小菜、辣酒煮鮮花螺、魚露浸花甲、菜脯煎蛋、香芋蝦米炒飯、鹹菜胡椒豬肚湯、梅汁炆豬手及豬油渣燜春菜等，呈現最地道的潮汕飲食文化。

 

九龍香格里拉中秋限定「糖水宵夜放題」聯乘老字號「陳儀興飯店」任食潮州打冷美食、港式糖水

 

　　自助甜品區無限供應芝麻糊、豆腐花、栗蓉西米布甸、潮汕鴨屎香奶凍、貓山王榴槤班戟及芒果班戟等經典甜點，為宵夜時光增添甜蜜滋味。

 

九龍香格里拉中秋限定「糖水宵夜放題」聯乘老字號「陳儀興飯店」任食潮州打冷美食、港式糖水

 

　　除自助餐區美食外，這次放題更特別設有即叫即製菜式，每枱均附送一客陳儀興招牌滷水拼盤，當中包括滷水鵝肉、滷水鵝肝、鵝腎、滷水豆腐及滷水蛋，充分展現品牌傳承數十載的滷水工藝。

 

九龍香格里拉中秋限定「糖水宵夜放題」聯乘老字號「陳儀興飯店」任食潮州打冷美食、港式糖水

陳儀興招牌滷水拼盤

 

　　多款即叫即製甜品選擇同樣精彩，包括現場製作的薑汁撞鮮奶、福果芋泥、綠豆爽伴清心丸、脆皮落湯錢、楊枝甘露、米芝蓮星級食府香宮招牌30年陳皮紅豆沙、杏仁茶燉雪梨，以及薑茶湯圓蕃薯糖水等。多款融合傳統手藝及懷舊情懷的糖水甜品，將為食客帶來暖心又滿足的月夜體驗。

九龍香格里拉中秋限定「糖水宵夜放題」聯乘老字號「陳儀興飯店」任食潮州打冷美食、港式糖水

 

福果芋泥

 

九龍香格里拉中秋限定「糖水宵夜放題」聯乘老字號「陳儀興飯店」任食潮州打冷美食、港式糖水

綠豆爽伴清心丸

 

九龍香格里拉中秋限定「糖水宵夜放題」聯乘老字號「陳儀興飯店」任食潮州打冷美食、港式糖水

脆皮落湯錢（脆皮花生糯米糍）

 

「中秋糖水宵夜放題」

地址：九龍香格里拉大堂酒廊

日期：2026年9月25日至9月26日 

時間：9:30pm-11:30pm

香格里拉精品店線上訂座：https://boutique.shangri-la.com/event.php?region=hk

備註：只限於香格里拉精品店訂座；恕不接受即場入座。 

 

Tags:#美食情報#港漂生活情報#九龍香格里#酒店自助餐#宵夜放題#陳儀興飯店#潮州打冷#港式糖水
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