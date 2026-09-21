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溫泉的溫度與信任之殤：從影響者到見證者，以尊重貫穿數碼轉型與ESG管治
數碼創科

溫泉的溫度與信任之殤：從影響者到見證者，以尊重貫穿數碼轉型與ESG管治

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　中秋明月照亮團圓，正如走進溫泉卸下防備去感受那股溫暖。不管是銀髮老者、肩負重擔的中年人，還是充滿好奇的年輕一代，大家脫去外衣坦誠相見。那是不需言語的默契——相信這裏安全，水是乾淨的，身邊的人與自己一樣尋求身心放鬆。

 

　　溫泉本該是洗滌身心、感到安全與信任的場域。在這個花好月圓的日子裏，願每個人都能找回這份純粹。

 

　　感情是人與人之間的連結。然而回歸現實生活做生意、做朋友，我們常驚覺有些人的行為像是一場悄悄把泉水凍結的惡意。欺詐本質是對任何人徹底缺乏尊重，也是對美好連結的粗暴踐踏。不管是在現實中合夥做生意、私自佔用屬於別人的金錢，還是透過網上平台認識朋友、發展網戀卻演變成欺騙感情與金錢的騙局，其實都是同一回事。

 

　　騙子最卑劣之處，在於以自私為本，把人類最純粹的情感與信任當成謀取私利跳板。當你毫無保留把心掏出來，把朋友或夥伴當成依託，對方卻當成遊戲，那種被背叛的感覺會讓人如墜冰窖。

 

　　金錢失去了可賺回；但感情被騙，是對一個人靈魂與信任的極大剝削。歸根窮底，無論金額大小，或者因為任何原因，尊重是必須的，因為所有信任是基於在尊重的信念。如果失去這份尊重，人與人之間的情感連結便會瓦解，最終發現——人與人之間沒有了信任，甚麼也沒有。

 

　　在人生路上，我們難免會遇上形形色色的人。當面對職場上的虛與委蛇，或是情感上蛛絲馬跡的背叛時，我們常陷入矛盾：很多時候，我們明明看穿了，卻選擇不說穿。這種「看穿不說穿」，從來不是愚笨或懦弱，而是一種近乎悲涼的自我保護。我們在心裏默默築起防線，一邊懷疑是不是自己想太多，一邊給自己留清醒，也給對方留最後的體面。那些消耗彼此心力的虛情假意、把真誠當籌碼的自私，不值得用過激爭辯去撕破臉，因為不值得再浪費多一分寶貴時間。

 

　　然而，這種把委屈往肚子裏吞的體面，卻常被自私的人當成軟弱好欺負的訊號，變本加厲地消耗著善良者的尊嚴。儘管在感情或人際交往中可以選擇「看穿不說穿」來放過自己，但面對觸及底線的欺詐與犯罪，絕對不能沉默，更不能姑息。

 

　　正如現實生活中的商業詐騙、虛假網購、加密貨幣陷阱、以至在 AI 時代與數碼轉型下層出不窮的深偽技術騙局一樣，騙徒之所以能夠橫行無忌，正是仗著受害者的啞忍、羞於開口，或是抱著多一事不如少一事的心態。遇上被欺詐，一定要果斷舉報。因為這背後往往是無數普通人的血汗錢、是別人拼盡精神與時間累積的成果。就像在企業營運中，不經通知而擅自拿走屬於別人的錢財、私下瓜分利益，哪怕有千百萬個冠冕堂皇的理由，跨過了那條界線就是犯法。問一句、守規矩，本來就是基於尊重最正常的底線。

 

　　要徹底遏止這些猖獗的罪行，單靠個人的防範並不足夠，我們必須與香港警方一定要攜手合作。正如香港警務處那隻深入民心、可愛又生動的吉祥物「提子」（The Little Grape）所提醒大家的——取自「提防騙子」的廣東話諧音，這四個字是我們時刻不忘的防護網。

 

　　在科技防線方面，由網絡安全及科技罪案調查科（簡稱網罪科，CSTCB）所建立和管理的「防騙視伏器」（以及流動應用程式「防騙視伏App」），就像是守護市民財產安全的智慧防騙伺服器。無論是在平台上認識朋友、進行網購還是面對可疑的投資，我們都可以隨時透過這個伺服器輸入電話、網址或帳號進行即時風險查詢，讓高危陷阱無所遁形。

 

溫泉的溫度與信任之殤：從影響者到見證者，以尊重貫穿數碼轉型與ESG管治

「防騙視伏器」(Scameter) 是由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科轄下「守網者」推出的一站式詐騙陷阱搜尋工具。

 

　　在無聲的網絡與現實交織的戰場上，這群執法人員日夜兼程、迎難而上，相信他們是有一份使命感——那是一份守護市民安全、捍衛法治公義的堅定信念。市民積極舉報、提供線索，配合前線執法部門果斷出擊，形成全民防罪、警民同心的合力，才能真正讓騙徒無所遁形。當冰冷的騙局威脅到大眾的安危時，沉默就是對罪惡的縱容，而合力舉報與執法則是守護社會底線的最強利器。

 

　　面對瞬息萬變的科技與社會挑戰，以尊重貫穿的守護不能只靠口號，更需要落實到對不同世代的溫柔相待上。尤其是針對青年人，我們更加要保護他們。年輕一代充滿熱情與對世界的憧憬，容易在平台交友、網戀或新興投資中遭受衝擊，我們需要以尊重作引導他們明辨是非，時刻提防騙子，學會善用防騙伺服器，用切實的溫度去守護他們，不讓短暫便捷或一時貪念，成為自私行為幫兇。針對老人家，我們更加要與他們有耐性去溝通，讓他們理解。

 

溫泉的溫度與信任之殤：從影響者到見證者，以尊重貫穿數碼轉型與ESG管治

數苗青少年慈善基金是一間香港的非牟利慈善機構，致力推動青少年 網絡安全教育與數碼素養發展。

 

　　長者們面對層出不窮的高科技騙局時往往感到無所適從，我們不能心急或責怪，而是需要用加倍耐性、用最溫柔易懂的溫度去陪伴他們、向他們解釋，手把手教導使用防騙工具，把「提防騙子」的信息化作生活叮嚀，用尊重築起家庭與社區防護網。

 

　　在現實生活中做生意、交朋友，或是進行網購與平台交友，一切其實都基於一個最簡單的道理：無論金額大小，尊重是必須的，因為信任源於尊重。如果失去尊重，人與人之間的情感連結便會斷裂，最終落得信任盡失，甚麼也不剩。

 

　　當視線擴大到整個商業社會，防範欺詐與 ESG 中的 G（企業管治）其實緊密相連。比起多數人聚焦的 E（減碳）或 S（公益），G 才是最核心的基石，因為 E 與 S 唯有建立在穩固的 G 之上才能真正落地。而企業管治的靈魂，說到底，就是對法規、員工與公眾最實際的尊重與誠信。

 

　　如果沒有穩健、透明且建基於尊重的管治架構作定海神針：第一，內部審計與嚴格財務監控，要求企業與平台建立防範機制，杜絕一切未經授權動用資金與謀取私利行為；第二，確保 E 與 S 的真實落地，缺乏 G 強力約束，環保減碳容易流於表面變成漂綠，社會責任也無法真正落實；第三，建立舉報機制文化，推動安全舉報渠道，鼓勵員工或公眾在發現欺詐、違規或內部貪腐時勇敢發聲而非默默啞忍，並積極配合警方執法，才是根除腐敗土壤的重要手段。

 

　　回望走過的路，這不單是防範詐騙的過程，也是一場深刻的時代轉型。感情是人與人之間的連結，而這一切，亦等於如何從一個影響者做到一個見證者，在今天數碼轉型的時候，如何定清楚自己的位置，不能以假亂真，因為真的假不了，假的真不了。在這團圓的中秋佳節裏，願溫暖月光如這池清泉般流淌。

 

溫泉的溫度與信任之殤：從影響者到見證者，以尊重貫穿數碼轉型與ESG管治

我們在數碼轉型中更需以身作則，做個負責任的使用者。

 

　　老中青三代人在同一個時代巨浪中前行，我們不希望看到冰冷的騙局冷卻了人與人之間最溫熱的連結，也不希望看見自私與欺詐腐蝕了社會的根基。無論金額大小，尊重是必須的，因為所有信任是基於在尊重的信念；人與人之間沒有了信任，甚麼也沒有。將數碼安全做好、將以尊重為核心的 G 抓緊、善用防騙伺服器時刻提防騙子、在遇上欺詐時果斷舉報，並與懷抱使命感的香港警方攜手合作，不單是為了符合一紙 ESG 的標準，更是為了捍衞我們對彼此最根本的尊重。願我們在現實生活中做每一筆生意、交每一個朋友、每一次用心去保護青年、耐性陪伴長者時，都能夠守住內心的羞恥心與底線——尊重別人，就是善待自己。

 

　　讓那池象徵著人情味與公平正義的溫泉水，以尊重與真摯的情感貫穿，從影響者走向見證者，定好位置，真的假不了，讓清泉重新滾燙，清澈流長。值此中秋佳節，祝願大家花好月圓，人月兩團圓，心安福滿！

 

溫泉的溫度與信任之殤：從影響者到見證者，以尊重貫穿數碼轉型與ESG管治

願這份以尊重與真摯交織的溫暖，守護我們走過數碼轉型的每一步，在人月兩團圓的中秋佳節裏，真的假不了，讓真誠與清泉永遠滾燙流長。

 

溫泉的溫度與信任之殤：從影響者到見證者，以尊重貫穿數碼轉型與ESG管治

 

Tags:#數碼轉型#ESG管治#網絡安全#防騙#香港警方#科技罪案調查#網絡詐騙#加密貨幣陷阱#深偽技術騙局#長者防騙#青少年網絡安全#防騙視伏器#網絡安全及科技罪案調查科#提防騙子
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