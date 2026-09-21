十一國慶好去處2026｜康文署游泳池、羽毛球場等免費使用＋博物館及太空館天象節目免費入場＋抽籤申請詳情

10月1日是中華人民共和國成立七十七周年的大日子，政府推出一系列優惠及舉辦慶祝活動，與市民一同慶祝。康文署多個康文設施如游泳池、羽毛球場等免費使用，博物館展覽及香港濕地公園免費開放，而太空館天象節目《窗外是藍星之太空旅行》免費入場，即睇抽籤申請詳情。

康文署將於10月1日（星期四）開放多項收費設施予市民免費使用，包括：

• 室內康樂設施：羽毛球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆＊、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室＊、活動室、單車賽道＊、網球場和舞蹈室；

• 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

• 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因年度維修而暫停開放的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池）；以及

• 水上活動中心艇隻＊（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇則供營友免費使用）。（＊使用者須持有所需資歷證明）

免費康樂設施段節會以抽籤方式分配，詳情如下︰

免費使用日期 提交抽籤申請日期 抽籤結果公布日期 剩餘段節公布日期 先到先得預訂日期 十月一日 九月二十二日（凌晨零時至晚上十一時五十九分） 九月二十三日 九月二十四日 九月二十五日

市民可按上述日期透過「SmartPLAY康體通」，以個人方式提交抽籤申請，每個申請最多可涵蓋三個選項。申請者如需修改已提交的申請，可於抽籤申請截止時間（即9月22日晚上一時五十九分）前登入「SmartPLAY康體通」處理。SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。

（一）「智方便」用戶：於上午七時起，優先登入My SmartPLAY流動應用程式預訂設施；

（二）不擬用「智方便」的用戶：於上午七時十五分起，透過My SmartPLAY流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂設施；以及

（三）11歲以下用戶：因應「智方便」適用於年滿11歲人士，11歲以下的「SmartPLAY康體通」用戶可於上午七時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。

不論以抽籤或先到先得的方式，每人最多可獲分配一節免費康樂設施。

如有剩餘段節，未在抽籤中獲分派免費段節或未曾參與抽籤的「SmartPLAY康體通」用戶，可於上述先到先得預訂日期（即9月25日）透過以下方式登入系統，預訂剩餘段節：

康文署呼籲成功申請者準時到場，善用各項設施。使用者須遵守康體設施使用條件，詳見康文署的網頁www.lcsd.gov.hk/tc/condition/index.html（包括個人不取場／不在場使用設施的懲處安排）。如成功申請者未有按時取場，會按康體設施使用條件內列明的安排處理。

如有查詢，可致電2414 5555或瀏覽專題網頁www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/index.html。

使用公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。

太空館免費睇天象節目

為慶祝中華人民共和國成立七十七周年，香港科學館和香港太空館的常設展覽（包括天象廳節目）免費開放，香港太空館天象廳更將於當日播放五場免費天象節目《窗外是藍星之太空旅行》。有興趣的朋友，先留意以下抽籤申請小貼士。

節目放映時間為11am、12:15pm、1:30pm、2:45pm、4pm。市民可於9月22日（星期二）上午10時正至9月23日（星期三）中午12時正期間透過城市售票網提交抽籤申請。

• 同一電郵只可申請一次，每個申請限選一個放映場次的兩張門票

• 經電腦抽籤後，成功中籤的市民將於9月24日收到以電郵發放的電子門票兩張，連座座位隨機派發，不設更換場次或座位

• 所有成功提交申請人士的中籤機會均等，申請期內毋須搶先申請

詳情請瀏覽太空館網頁 https://hk.space.museum/tc/web/spm/shows/free-show/sp-shenzhou-13.html

另外，為配合警方於10月1日國慶煙花匯演於尖沙咀海旁一帶實施的人群控制措施，香港藝術館及香港太空館當日將於下午五時休館。

專題網站

www.nationalday77.gov.hk