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三個地雷
股市動向

三個地雷

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美聯儲局加息了，是否已掃清危機？尚有三個地雷要掃：油價、美債和AI的估值。

 

　　摩根士丹利策略師表示，美國股市易受到能源價格進一步上漲與債市波動加劇的衝擊，他們認為在這種情景下，標普500指數最多可能下跌7%。

 

標指估值降至3月以來最低

 

　　由Michael Wilson領銜的團隊表示，盡管強勁的企業盈利迄今幫助股價扛住了更高的債券收益率，但過去4個月標普500指數的估值已降至3月以來的最低水平。

 

　　Wilson在一份報告中寫道，「如果近期金融環境的進一步收緊和/或能源價格的大幅上漲令估值回調進一步惡化，我們認為在牛市於年底前重啟之前，標普500指數最低可能跌至7100點。」

 

　　這一水平意味著較該指數上周五收盤價下跌7%。

 

中期選舉前後美股波動率升

 

　　Wilson還預計，進入11月中期選舉前後波動率將上升，但最終他認為企業盈利前景穩健，將推動一輪年底反彈，邁向其8000點的目標位。這相當於在當前水平基礎上再上漲近5%。

 

　　標普500指數自8月中旬觸及歷史高點以來持續震盪，原因是市場擔憂通脹前景，而10年期美債收益率徘徊在5厘附近。紐約期油WTI價格已回落至每桶100美元下方，但仍比7月低點高出43%。美聯儲上周進行了3年來首次加息。

 

　　儘管如此，央行抗擊通脹的決心仍讓投資者保持看好。該基準股指目前僅比峰值低約2%，股價受到第二季度有紀錄以來最佳財報季之一的支撐。

 

　　包括摩根大通和高盛在內的市場策略師也表示，健康的盈利應繼續利好股市，不過美國銀行的團隊警告稱，隨著利潤增速放緩，投資者倉位仍過於看好。

 

　　摩根士丹利的Wilson是今年美股最堅定的看多者之一。他重申了對大盤高質股票的推薦，並表示以服務為導向、輕資產行業中的動能正在積聚。

 

意央行行長警告估值過高

 

　　歐洲央行管理委員會成員帕內塔警告稱，科技公司估值過度樂觀，可能讓市場面臨大幅回調的風險。

 

　　「當前資產價格反映了對AI未來盈利能力的樂觀預期」，這位意大利央行行長在周一的講話中表示，「這些估值有助於科技公司籌集資本並維持進一步投資，但當預期未能兌現時，它們也會使市場容易遭受劇烈回調，科技股近期的波動就說明了這一點。」

 

　　隨著數十億美元湧入AI技術領域，對AI相關風險的擔憂日益加劇，引發了關於估值是否已經過高、以及市場大幅回調可能對全球經濟意味著甚麼的爭論。

 

　　帕內塔還討論了AI快速發展的益處與風險。歐洲央行官員一再強調，歐洲不能在AI浪潮中掉隊，德國央行行長納格爾本月早些時候表示，AI將是歐洲的一塊「試金石」。

 

　　「對貨幣政策而言，含義很明確：僅評估AI帶來的生產率提升效應是遠遠不夠的」，帕內塔稱：「我們還需要了解誰從這些收益中獲益，因為其分配方式將有助於塑造總需求，並最終影響通脹。」

 

　　他表示，根據其所在機構的測算，AI在意大利的廣泛應用可能使勞動生產率年增長率提高超過1個百分點。

 

　　然而，考慮到多重變量交織，很難估算AI的全面影響。

 

　　帕內塔說：「這些效應的時機、規模和傳導方式都高度不確定。」他分析，如果AI主要創造新任務並提高預期勞動收入，家庭會產生財富增值感，對未來更有信心。這會拉動消費，進一步助推投資熱潮，進而可能帶來更持久的通脹。

 

　　「反之，如果自動化佔據主導，就業和工資的不確定性上升可能促使家庭增加儲蓄、減少消費」，他表示，「消費走弱可能部分抵銷投資熱潮，使AI的通縮效應更早顯現。」

 

大行開始對AI貸款分散風險

 

　　油價和美債是兩個老大難危機，反反覆覆處理了幾十年都處理不了，看不到再處理多幾年，就能處理得妥。

 

　　反之，AI的估值和AI所可能帶來的通脹問題，是個新領域，無人能確知，但有2點值得留意：

 

　　1. 英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳建議老闆要加工人人工，真好，人工加了，會帶來通脹嗎？

 

　　2. 有不少大銀行開始將對AI的貸款，分散風險，是這些AI貸款有問題了？銀行分散這類風險之法，都是走老路，推出甚麼甚麼的高收益債券，但都是跟這類債掛勾的，上次是雷曼債，今次是科幻債了？買此類債者，小心。

 

三個地雷

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三個地雷

三個地雷

三個地雷

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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